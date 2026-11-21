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Gică Hagi a atras toate privirile în Qatar, la meciul dintre România și Mexic, de la Campionatul Mondial U17! „Regele” a urmărit partida din tribune, alături de alte nume importante din fotbalul internațional. La pauză, legendarul Bora Milutinović, antrenorul care a scris istorie la Cupa Mondială, a venit special să îl salute. În apropiere s-a aflat și Pierluigi Collina, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din istorie.

Bora Milutinović a venit să îl salute pe Gică Hagi! Moment special în tribunele stadionului din Qatar

Gică Hagi a fost în centrul atenției la pauza meciului dintre . Fostul mare internațional discuta cu Cosmin Contra în momentul în care Bora Milutinović s-a apropiat pentru a-l saluta. La 82 de ani, legendarul antrenor sârb a venit la stadion cu o sacoșă pe umăr și nu a ratat ocazia de a schimba câteva cuvinte cu „Regele” fotbalului românesc.

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Momentul nu a trecut neobservat nici de Pierluigi Collina. Celebrul fost arbitru italian se afla la doar câteva scaune distanță și s-a ridicat imediat ce l-a observat pe Milutinović, mergând, la rândul său, să îl salute.

Cine este Bora Milutinović, antrenorul care a intrat în istoria Cupei Mondiale

este unul dintre cei mai importanți selecționeri din istoria Cupei Mondiale. Sârbul deține un record impresionant: a condus cinci naționale diferite la cinci ediții consecutive ale turneului final. A început cu Mexic, în 1986, și a continuat cu Costa Rica (1990), Statele Unite (1994), Nigeria (1998) și China (2002). Cu primele patru reprezentative a reușit să depășească faza grupelor.

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Supranumit „Făcătorul de minuni”, Milutinović a avut un rol important în dezvoltarea fotbalului din mai multe țări. A dus Costa Rica în optimile Mondialului din 1990 și a calificat China la prima Cupă Mondială din istoria sa, în 2002. Acum, legendarul antrenor a venit în Qatar pentru a urmări la lucru tinerele talente ale fotbalului mondial.

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Cosmin Contra și Răzvan Lucescu, alături de Gică Hagi la meciul României U17

Gică Hagi nu a fost singurul nume important al fotbalului românesc prezent în tribune. Cosmin Contra și Răzvan Lucescu au venit, de asemenea, în Qatar pentru a urmări confruntarea dintre România și Mexic. Cei trei au avut ocazia să îi vadă la lucru pe tinerii tricolori și să îi susțină la Campionatul Mondial U17.