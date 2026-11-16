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Selecționerul Gică Hagi (61 de ani) a susținut conferința de presă înaintea partidei Bosnia – România, ultima din campania de Liga Națiunilor. ”Tricolorii” au nevoie de victorie pentru a mai spera la locul 3 în grupă.

Hagi, încrezător înainte de Bosnia

În fața jurnaliștilor prezenți la Zenica, Gică Hagi a spus răspicat că naționala României a venit în Bosnia pentru a obține victoria. Selecționerul României a dezvăluit că atacantul Daniel Bîrligea va fi titular în partida marți și speră să califice echipa la EURO 2028.

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”Suntem conștienți că întâlnim o echipă într-o formă bună, care a crescut foarte mult în ultimii doi ani. Ne cunoaștem foarte bine, speranța și credința mea că va ieși un meci frumos, așa cum a ieșit la București, chiar dacă am primit multe goluri, am și marcat. Sperăm ca mâine să câștigăm.

E un meci foarte important pentru noi, chiar dacă am câștigat cu Polonia acasă, au fost acele patru meciuri la începutul meu ca antrenor la echipa națională…E clar că ne-a ieșit bine cu Polonia, dar vrem să facem și mâine un meci complet atât ofensiv cât și defensiv. Bosnia e o echipă competitivă, puternică pe centru și foarte iute pe margine.

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Fotbalul înseamnă duel, clar că trebuie să stăm bine ofensiv, să facem un meci foarte bun, să încercăm să avem posesie. Bosnia ne va împinge la un efort foarte mare, trebuie să avem atitudine, determinare, să ne luptăm, să facem față. Nivelul e destul de mare. Trebuie să facem meciul pe care l-am făcut cu Polonia la București. Bosnia e mai puternică pe centru, va trebui să stăm bine în teren defensiv, iar ofensiv să avem calitate și să înscriem”, a declarat Hagi.

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Bîrligea va juca titular în Bosnia

Selecționerul României a dezvăluit că Daniel Bîrligea va juca titular în linia de atac. ”Victoria aduce fericire, bucurie, lucrul cel mai important este încrederea. Lucrurile au arătat bine și după meci, suntem optimiști, i-am văzut pe băieți bine. A fost foarte bună victoria.

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Să nu facem greșelile făcute, să marcăm noi primii, cum a făcut-o nea Mircea când a venit aici, dar un meci complet, e o echipă competitivă care a crescut foarte mult, vine de la Mondiale, mâine sper să facem un lucru foarte bun. Lucrăm, muncim, încercăm să avem succes, el unește lumea, aduce fericire, bucurie. Îmi place să câștig, muncesc numai în această direcție.

(n.r. – Un vârf ca Bîrligea nu e mai bun pentru stilul nostru? Va fi titular?) Da, da, da, absolut! Schimbăm, o să avem două-trei schimbări, nu am primul 11, dar Daniel va juca, trebuie să împartă minutele cu Coman, sunt valoroși amândoi, dar diferiți ca și stil.

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Sunt doi jucători foarte buni pentru echipa națională, sunt total diferiți ca și stil, dar amândoi sunt atacanți și le place golul, și Coman a marcat, nu? (n.r. – reușita a fost anulată), lucruri care contează pentru un număr 9. Jocul cu Polonia a fost foarte bun timp de 90 de minute”, a spus selecționerul României.

Hagi visează să ducă România la EURO 2028

Deși a fost mult mai reținut decât în momentul numiri la echipa națională, Gică Hagi s-a arătat în continuare optimist și își dorește calificarea la EURO 2028. ”Aș fi prea sărac dacă s-ar încheia mâine această perioadă de cunoaștere. Vom învăța împreună, vom progresa, la fiecare meci echipa va arăta mai bine.

Cu Suedia acasă am jucat mult mai bine decât la ei, cu Polonia am făcut un meci foarte bun, echipa crește, e un proces pe care trebuie să-l parcurgem, singurul obiectiv este să marcăm, să câștigăm, mie îmi place să câștig.

Eu cred că sunt iubit acasă foarte mult, simt asta. E clar că există și critică, mai ales când pierzi, trebuie să-i faci față. Trebuie să rezistăm presiunii, cine nu rezistă, cade, nivelul e foarte mare. O cunosc, m-am născut cu ea, știu să o gestionez, sper să facem lumea fericită și să câștigăm.

E o statistică ce doare cu Bosnia, dar trebuie să o schimbăm, să facem tot posibilul să mergem înainte, dacă te uiți în spate avem istorie, trecut, putem construi un viitor foarte frumos, să mergem pe această direcție, împreună cu suporterii și media putem face o treabă bună împreună ca să ducem România unde a mai fost. Sper ca și eu să duc echipa României la Europene.

Obiectivul meu și scopul meu numărul 1 e să fac echipa României să joace un fotbal european, foarte bun. Trebuie să avem posesie, să ne propunem să avem această posesie. Dacă ai posesie, controlezi ritmul jocului și intensitatea.

După, mingea se pierde și devine al doilea principiu al meu, să creezi presiune adversarului. Dacă le vom face foarte bine, cred că putem ajunge la un moment dat să ne amintim de Generația de Aur, cum juca și ce rezultate avea, jucam de la egal la egal cu orice echipă din lumea asta.

Acesta este singurul obiectiv: să depășim Generația de Aur, e unicul obiectiv pe care îl văd, nu există altul. Există doar trecut în rest, în față trebuie să construim viitorul și să-l facem foarte bun, așa cum a fost la Europeanul din 2024.

Toată România a fost fericită, eu îmi propun lucruri mari, vom vedea. N-o să mai spun niciodată 12 din 12 puncte, m-a luat gura pe dinainte, am zis să fiu optimist atunci, așa că o să zic că vrem să câștigăm fiecare meci.

Voi merge pe drumul meu, așa cum trebuie să-l fac, numai în procesul meu pot avea succes. Trebuie să știm să ne apărăm pe tot terenul foarte bine, atunci când vom face ambele faze foarte bine, România va deveni foarte competitivă. Știți situația, am vrut să fiu foarte optimist, sunt în continuare, când nu voi mai fi, nu voi mai fi aici, tot acolo ajungem.

E treaba mea ce fac în martie, pentru început vin Sărbătorile. E meciul cu Bosnia și după vedem. Trebuie să-l întreb și pe președinte, eu sunt aici, am venit, cred că pot încerca să schimb ceva, cu toate că sunt prea exigent uneori, îmi doresc prea mult uneori. Nu mă plâng de muncă, sunt convins că trebuie să fac asta”, a afirmat Gică Hagi.

Bîrligea e convins că naționala e pe drumul cel bun

Atacantul Daniel Bîrligea a mărturisit că nu îl sperie atmosfera ce urmează să fie fie la meciul cu Bosnia și speră ca naționala să continue drumul ascendent început cu victoria în fața Poloniei.

”Meciul de acum două zile a fost o victorie frumoasă, un joc frumos, care ne aduce moral, ne ajută să gândim pe viitor ceea ce am făcut bine și ceea ce am făcut mai puțin bine și să reparăm micile chestii.

Pentru mine, fiecare meci este o bătălie. Mă concentrez la fiecare meci, nu contează cu cine joc. Cu siguranță, îmi face plăcere că am contribuit la ultimul meci. Cu siguranță, sunt fericit că am avut meciuri frumoase împotriva bosniacilor și sper să am în continuare meciuri bune și să mă concentrez pe echipa națională. Vreau să continui direct de mâine.

S-au schimbat multe chestii. Cu siguranță, mă simt mai pregătit, cu un pic de experiență mai multă. Momentan, cred că sunt și mai pregătit fizic. Am ajuns într-un loc în care muncim mai mult din punct de vedere fizic și tactic. Îmi place cum mă simt și vreau să demonstrez asta în teren și de acum încolo.

Ne-am văzut responsabilitatea de a șterge cele 6 goluri luate în tur și dorința de a da mai mult, de a lupta mai mult și de a repara micile chestii care nu au mers în deplasare. Domnul Hagi ne-a spus că am avut un joc frumos, am jucat bine. Trebuie să reparăm niște lucruri, pentru că ne pot costa meciul sau anumite momente. Să fim încrezători, să avem atitudine și mentalitate mereu, la fiecare meci, începând de mâine să punem în practică.

Cu siguranță, când un adversar e mai sus decât tine în statistică, tu vrei să mărești acea statistică, să o crești, să dovedești că vrei să ajungi și tu acolo sau și mai sus. Am avut și eu multe meciuri la club în care am avut echipe care au jucat meciuri și au dat multe goluri, dar acolo trebuie să muncim ca o echipă, să vedem parcursul pe termen lung. Ce a fost a fost, sperăm de acum încolo să facem mai bine și să creștem ca club.

Cu siguranță, fiecare jucător care intră de pe bancă are responsabilitatea de a intra în meci, de a schimba ceva sau de a ajuta echipa. Ori în apărare, ori în atac, trebuie să schimbi ceva.

De asta te bagă antrenorul, că are încredere și vrea să demonstrezi și să schimbi soarta meciului. Din fericire, acum două zile, la meciul trecut, am fost eu acela. Sunt fericit pentru asta și îmi doresc ca fiecare coleg sau cunoscut să știe că, dacă intri de pe bancă sau de la început, antrenorul face acele alegeri pentru că, în momentul acela, știe că poți oferi acel plus, de la început sau pe parcurs.

Am simțit o diferență față de acțiunea trecută, am înțeles mai multe lucruri și suntem pe strada cea bună de a ne cunoaște, de a cunoaște gândirea domnului și să ne cunoaștem și mai bine între noi. Câțiva jucători au venit noi, câțiva joacă mai puțin. Aici vorbim de gândirea antrenorului și ce ne dăruiește să învățăm ca grup. Am văzut schimbarea asta destul de mult în bine și sper să continuăm și mai mult, pentru că are multe de oferit.

Este frumos să fie mereu stadioanele pline, atmosfera de meci. Eu, personal, când sunt în teren, văd doar cei 11 adversari și cei 11 colegi ai mei și mă concentrez acolo. Nu aud pe nimeni, nu gândesc altceva. Din fericire, poate altcineva simte acea presiune sau se mai uită în jur și vede stadioanele pline. Nu e o problemă mare.

(n.r. – despre plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB) Nu pot să spun nimic în legătură cu ce se petrece la FCSB. Sunt la națională și vreau să vorbesc doar de națională. Nu știu amănunte, nu pot să răspund mai mult.

Am văzut în Italia că este un campionat foarte puternic, foarte bine pregătit și fizic, și tactic, și foarte mulți jucători cu calitate. Mi-am dat seama că trebuie să muncesc mult și să fiu pregătit la fiecare meci”, a declarat Bîrligea.

Ce spune Gică Hagi înainte de Bosnia – România

Partida Bosnia – România, din ultima etapă a grupei de Liga Națiunilor, se va disputa marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica. Pentru acest joc, , suspendat după cartonașul galben primit cu Polonia.

Reprezentativa noastră este obligată să câștige în Bosnia pentru a mai păstra în grupă și a evita barajul de menținere/retrogradare din Liga Națiunilor. Însă, pentru acest lucru mai este nevoie și ca Suedia să nu piardă în deplasarea din Polonia.

”Tricolorii” au avantajul că , fiind siguri de locul 2 în grupă și prezența în urna a doua la tragerea la sorți a grupelor din preliminariile EURO 2028. Vestea proastă este că și Suedia și-a asigurat prima poziție și ar putea să nu forțeze în Polonia.