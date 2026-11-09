Gică Hagi, mesaj dur pentru Ionuț Radu înainte de meciurile cu Polonia și Bosnia: „Avem altul!” Toate declarațiile selecționerului

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Naționala României va încheia campania de Liga Națiunilor cu o partidă pe teren propriu contra Poloniei (14 noiembrie) și un joc în deplasare cu Bosnia (17 noiembrie). Pentru a evita ultimul loc în grupă, „tricolorii” antrenați de Gheorghe Hagi (61 de ani) au nevoie de victorii în aceste jocuri. Selecționerul a prefațat partidele în cadrul unei conferințe de presă.

Din momentul în care a preluat echipa națională, Gică Hagi a afirmat că are nevoie de timp pentru a forma o echipă competitivă. Selecționerul a confirmat că această perioadă se încheie odată cu aceste jocuri, deoarece echipa națională trebuie „să producă” începând cu startul preliminariilor pentru EURO 2028.

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„Eu încă sunt încrezător, se poate. Când nu o să mai am încredere, atunci nu o să mă mai vedeți aici. Când mă vedeți aici, înseamnă că încrederea mea și optimismul există. Nu mai mă arunc cum am făcut la precedenta acțiune, spun doar că încercăm să câștigăm fiecare meci. Acolo am greșit, când am spus că vrem 12 puncte.

Din martie încolo, trebuie să producem. Trebuie să facem o echipă care câștigă. Nu stăm să ne gândim, poate, dacă, trebuie să facem o echipă care să joace. Am descoperit fundași foarte competitivi, tineri foarte buni, mai e mijlocul terenului și atacul. Vedem cum o să descoperim și sperăm ca jucătorii care vin să fie competitivi. Au venit și în momentul de față, Ianis Stoica și Rareș Ilie, doi tineri care au jucat bine, le-a venit timpul, vor avea un test”, a spus selecționerul României.

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România nu a obținut niciun punct din primele 4 meciuri disputate în campania de Liga Națiunilor, însă Gică Hagi a scos în evidență și un aspect pozitiv. „Meciul cu Suedia de acasă a fost pozitiv. După meciul din Suedia, am zis echipei că ei au avut 60% posesie și noi 40%. Nu e doar despre posesie, dar mi-am dorit să schimb lucrul acesta, adică România să aibă posesia mai mare, iar în meciul de acasă cu Suedia s-a întâmplat. Aspectul care ne doare cel mai mult în acest moment nu e că nu avem posesie. Trebuie să ne apărăm foarte bine ca să atacăm. Avem talent și putem să facem lucrurile bine, dacă ne vin și atacanții și vor fi în formă. Concluzia mea după ultimele 4 meciuri e că trebuie să ne apărăm foarte bine, am luat goluri foarte ușor. Faza defensivă începe de la numărul 9”, a spus „Regele”.

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Umit Akdag a evoluat pentru România la nivel U21, însă fundașul își dorește în continuare să evolueze la nivel de seniori pentru Turcia, aspect confirmat de Gică Hagi. „Am avut o discuție, nu poți să-l obligi pe om. Opțiunea lui în momentul de față e Turcia. A rămas că vom discuta, nu am mai vorbit de atunci, dar acum, dacă l-a luat Beșiktaș, cred că de aia l-a luat, să îl ducă și mai sus. Căutăm și găsim și alții, vom vedea”, a spus selecționerul.

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Gică Hagi a subliniat faptul că majoritatea echipelor din SuperLiga se bazează pe atacanți străini: „La echipa națională trebuie să vină jucători care sunt la cele mai bune echipe din România. Am început din vară un lucru, acum îi cunosc din ce în ce mai bine, acum l-am lăsat pe Matei să joace la U20, să vedem ce se va întâmpla. Universitatea Craiova joacă bine, e în Europa, automat aduce mai mulți jucători la națională decât celelalte echipe. Sunt jucători talentați și la celelalte echipe, monitorizăm 5-6-7 jucători la fiecare echipă, în funcție de câți străini sunt în echipă. Mai puțin la atacanți, care sunt numai străini. Din păcate, majoritatea echipelor din România care se luptă în vârful clasamentului au atacanți străini. Încercăm să găsim soluții”.

Selecționerul a vorbit despre mesajul pe care a încercat să îl transmită fotbaliștilor. „Mesajul pentru jucători e să vină, să fie 100% la echipa națională, să vină cu drag, să producă rezultate, să fim pragmatici. Trebuie să creștem, să fim eficienți. Trebuie să producem rezultate. Trebuie să ai o mentalitate foarte bună. Am zis-o din prima zi, echipei naționale îi lipsește un lucru: mentalitatea de campion. Trebuie să mergem și să împingem spre asta. Cu toate că i-am scos din confort, am încercat să facem lucrurile pe care le face toată Europa. Cred că în timp, o să ajungem să fim competitivi”, a declarat Gică Hagi.

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Gică Hagi a dezvăluit de ce a ales să nu fie prezent în ultima perioadă la meciurile din SuperLiga: „Am mers la multe meciuri în SuperLiga, dar am preferat să văd mai multe meciuri de acasă, inclusiv cele din străinătate, și să analizez lucrurile. Am zis că e mai bine să stau acasă pentru a urmări mai multe meciuri. A fost alegerea mea. Am vrut să mă conectez mai mult pe jucătorii de afară. Jucătorii care au venit pentru prima dată la echipa națională au evoluat bine la echipele de club, dar la națională pretențiile sunt mult mai mari, nivelul cel mai mare e la națională, când joci pentru țara ta”.

Gică Hagi a comentat situația lui Ionuț Radu, care a acuzat o problemă medicală și nu va fi prezent pentru această acțiune. „Comunicarea noastră a fost destul de clară. El a luat decizia asta, trebuie să vorbiți cu el, la fel și cu Nicușor și Mihăilă. Federația a comunicat foarte direct, decizia aparține lor. La echipa națională vii dacă simți, dacă ești 100%, cu toată inima, nu există 99%. Dacă nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipa de club și să te refaci, foarte bine. El are o problemă, e destul de clar acest lucru. Avem altul, nu am venit aici să mă plâng”, a spus selecționerul.

Selecționerul Gică Hagi a vorbit despre cele două partide pe care le vor disputa „tricolorii”: „Două meciuri importante, ultima dată când am fost lucrurile nu au mers bine, am obținut foarte puțin. Acum vrem să producem rezultate, avem două meciuri grele, cu echipe bune. Polonia e o echipă tehnică în regim de viteză, sperăm să jucăm foarte bine, va fi stadionul plin, sperăm să-i facem fericiți pe suporteri. Am gândit acest stagiu cu un lot, dar s-au întâmplat acele accidentări, am rămas cu 22 de jucători și 3 portari.

Avem o listă la care putem să recurgem dacă se întâmplă ceva, am recurs la Rareș Ilie după ce s-a întâmplat cu Nicușor și Mihăilă. Sper să fiu inspirat, obiectivul meu e să fac echipa să joace un fotbal bun. V-am cerut un singur lucru, puțin timp, nu cer foarte mult, dar ușor-ușor vreau să facem un grup care să câștige și să facă suporterii fericiți, să avem o echipă competitivă. În fotbalul modern trebuie să faci ambele faze. E important cum începi, dar mai important cum termini meciurile”

Florinel Coman a luat cuvântul în cadrul conferinței de presă. „Nu este o stare plăcută, dar mai sunt două meciuri, trebuie să fim montați și să obținem victorii. Este clar că fanii sunt supărați pe noi, e clar că ne-am planificat altceva înaintea acestei grupe, dar important e să sperăm până la capăt. Înseamnă foarte mult pentru noi să vedem că oamenii sunt alături de noi.

Mister este la fel și ca selecționer, nu este nicio diferență, muncește foarte mult, are foarte multe idei, important este să răspunem cu brio la ce ne cere, să fim pregătiți tactic la ora jocului. Nu m-am gândit să revin acasă. Mai am contract cu Al Gharafa până în vară, nu m-am gândit ce se va întâmpla după. Am ținut legătura cu colegii de la FCSB, vorbesc mereu cu ei, ținem legătura, le țin pumnii și sper să iasă din această pasă proastă. Am rămas la Al Gharafa pentru că nu s-a concretizat nimic, nu s-a pus problema să mă lase să plec.

În vară am venit, nu am avut foarte multe minute jucate până la acea acțiune, am reușit să marchez și să mă ridic la nivelul așteptărilor, după am picat din nou într-o altă stare, nu am jucat foarte mult la echipa de club, dar apoi mi s-au oferit mai multe minute. Acum am venit foarte bine pregătit mental, asta contează foarte mult. Mă bucur pentru Denis că a luat decizia de a semna cu FCSB, nu-i va fi ușor, dar este un băiat ambițios. Eu, cât timp sunt sub contract, nu am ce să spun despre viitor”, a spus fotbalistul lui Al Gharafa.

Gică Hagi, conferință de presă înainte de meciurile cu Polonia și Bosnia

România a avut un început dezastruos în campania din Liga Națiunilor. „Tricolorii” au suferit 4 eșecuri consecutive și au pierdut orice șansă la primele două locuri în grupă. Singurele jocuri în care echipa lui Gică Hagi a avut o prestație onorabilă au fost cele cu Suedia, pierdute la limită, 1-2 în deplasare și 0-1 pe Arena Națională.

În meciurile cu Bosnia și Polonia, echipele pe care naționala României le va întâlni în noiembrie, „tricolorii” au încasat 10 goluri, eșecul suferit la Varșovia (0-6) fiind cu adevărat catastrofal. Singurul obiectiv rămas pentru naționala lui Gică Hagi este evitarea ultimului loc în grupă, iar singura modalitate de a-l îndeplini este cu două victorii în aceste jocuri, combinate cu un pas greșit al Poloniei în meciul cu Suedia de la Wroclaw. Selecționerul va prefața luni cele două partide, în cadrul unei conferințe de presă.

Absențe importante pentru Gică Hagi la jocurile cu Polonia și Bosnia

Nu mai puțin de trei jucători pe care „Regele” intenționa să se bazeze în aceste jocuri vor absenta din cauza unor probleme medicale. Mai întâi, Ionuț Radu, care se afla pe lista preliminară, a transmis că nu va lua parte la această acțiune pentru a-și trata o problemă mai veche la umăr. La două zile după ce a anunțat că nu va veni la națională, pentru Celta Vigo în meciul din La Liga cu Levante, încheiat la egalitate, 0-0.

Duminică, la o zi după ce Federația a anunțat lotul pe care Gică Hagi se va baza pentru această acțiune, . Este vorba despre în China alături de Dalian Yingbo, și Valentin Mihăilă. Ținând cont de această situație, Gică Hagi l-a convocat de urgență pe Rareș Ilie, fotbalist care evoluează în divizia secundă din Italia, la Mantova.