Gică Hagi, conferința de presă înainte de România – Polonia. „Ianis a fost unul dintre protagoniștii care au dus naționala la Campionatul European”

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România se pregătește de o nouă acțiune a naționalei, după dezastrul din luna septembrie. De această dată, „tricolorii” vor avea de disputat doar două partide. Prima dintre ele este contra Poloniei și Înaintea duelului în care elevii lui Gică Hagi vor vrea să-și ia revanșa după înfrângerea cu 0-6 de la Varșovia, selecționerul a venit în fața camerelor pentru a prefața partida într-o conferință de presă.

În finalul conferinței, Gică Hagi a explicat cum își dorește să transforme echipa națională a României în următoarea perioadă: „România are nevoie de o echipă care știe să joace fotbal total. România trebuie să facă pași spre a fi competitivă în fotbalul european și mondial. Eu de-asta am venit la națională, pentru a încerca să fac acest lucru. Chiar dacă am primit aceste înfrângeri, eu încerc să fac echipa să joace la un nivel foarte înalt. Ce înseamnă nivel înalt? Cum eram noi, care făceam 70% posesie cu Anglia pe Wembley. Asta e viziunea mea. Bineînțeles, trebuie să faci și faza defensivă. Vrei nu vrei, trebuie să facem un fotbal complet. Sper să reușesc. Dacă voi vedea că va fi greu sau imposibil… dar sper să nu fie. Vom vedea!”, a conchis Gică Hagi

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Dennis Man și Ianis Hagi sunt doi dintre fotbaliștii importanți ai României, care, din păcate, în acest sezon nu prind atât de multe minute la echipa de club: „Am vorbit cu Ianis și Dennis Man. Sunt jucători cu experiență foarte mare, care știu să gestioneze momentele. Vom apela la ei, pentru că au experiență. Nu sunt jucătorii mei, sunt ai naționalei. Îi vom folosi în ambele meciuri, vom vedea. Sper să dea un randament bun. Ianis își ia deciziile singur. Dacă au fost bune sau nu, eu un singur lucru îl știu: atunci când a venit la națională, a fost unul dintre protagoniștii care au dus România la Europene. Știe ce înseamnă România, v-a făcut mândri, eu asta știu despre Ianis. Situația lui nu este una bună. Dacă ești puternic trebuie să treci prin momentele grele. Și ditai Hagi, ăsta bătrân, din fața voastră, de la Real Madrid am ajuns la divizia B într-un an, iar apoi m-am întors la Barcelona. Important este să treci peste astfel de momente. Asta este cel mai dificil, să știi să treci peste momentele grele. Trebuie schimbat ceva, 100%, dar el trebuie să treacă peste momentele lui”, a explicat „Regele”

Atunci când a venit vorba despre Nicolae Stanciu și Ionuț Radu, doi dintre „tricolorii” care nu au onorat convocarea la națională de această dată din cauza unor probleme medicale, Gică Hagi a dezvăluit că nu este supărat pe niciunul dintre cei doi și că s-a vorbit despre acest subiect mai mult decât ar fi trebuit. El a explicat că, la finalul zilei, niciun fotbalist nu este mai important decât naționala României, astfel că va găsi soluții pentru orice absență:

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„Am vorbit cu Stanciu. Nu a existat nicio situație. Era un lucru cert. La nivelul acesta, jucătorul trebuie să vină să spună ce probleme are. Nu Federația, nu clubul. El trebuie să zică. Restul se poate interpreta, iar voi ați făcut niște povești pe seama aceasta. Ei au luat decizia, ei să vorbească. Trebuie să-și asume. Cu Ionuț n-am vorbit, dar știam de problema lui. A luat hotărârea să aibă o perioadă de refacere. E hotărârea lui și a clubului. Nu mă întristează decizia, n-o să plâng după niciun jucător. Suntem la echipa națională, iar România este mai mare decât orice jucător”, a mai declarat selecționerul României

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Gică Hagi a recunoscut că a fost destul de afectat după cele 4 înfrângeri consecutive din Liga Națiunilor, astfel că a preferat să reflecteze la soluțiile necesare pentru a ridica nivelul de joc al echipei sale: „Am fost afectat. Îmi place să câștig, iar când nu o fac îmi place să stau în casă să reflectez. Chiar dacă nu mă vedeți, eu tot la fotbal mă gândesc. Atunci când pierzi trebuie să ai o perioadă de analiză, pentru că doar așa poți să progresezi. Victoriile îți aduc fericire, bucurie. Ele te unesc și de aceea ne dorim acest lucru”, a declarat Gică Hagi

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Și de această dată, Gică Hagi este gata să facă schimbări masive între cele două meciuri, chiar dacă această strategie s-a dovedit falimentară în acțiunea precedentă. Selecționerul României este sigur că, cel puțin în atac, va schimba minimum trei jucători.

„Ne-am antrenat, avem două meciuri. Trebuie să fim pregătiți pentru ambele. Unii vor juca în acest meci, alții în cel de-al doilea. Sunt detalii, dar sperăm că vom juca bine în ambele meciuri. Ce pot să vă zic este că în atac veți vedea schimbări. Minimum 3. O să fie schimbări pentru că jucătorii nu au ritm și intensitate, deci acolo vom începe cu schimbări. Asta nu înseamnă că în mijloc și în spate nu o să facem, dar cei din față vor împărți minutele. Să fie puternici, proaspeți, pentru că de asta ai nevoie în atac”, a mai spus Gică Hagi.

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Întrebat despre gazonul de pe Arena Națională, Gică Hagi a explicat că nu este interesat de terenul de joc, întrucât ambele echipe vor juca pe aceeași suprafață, și că cel mai important este ca jocul nostru să fie mai bun decât cel al polonezilor: „Important este să te impui, să ai personalitate. Pot fi o mulțime de scenarii, dar nu trebuie să te pierzi dacă primești gol. Îmi place să avem inițiativă, să controlăm posesia, să stăm bine în defensivă. Au cunoscut nivelul care este și trebuie să se ridice la aceste standarde.

Ne dorim să jucăm cu cât mai mulți oameni. Cred că și la meciul cu Suedia ne-a influențat, unde am făcut un meci bun. Le mulțumim că sunt alături de echipa națională. Nu mă interesează pe ce fel de gazon jucăm, important este să o facem mai bine decât adversarul. Trebuie să jucăm indiferent cum este gazonul”, a mai explicat Gică Hagi

După ce naționala lui Gică Hagi a pierdut cu 0-6 la Varșovia, selecționerul României crede că, de această dată, „tricolorii” vor face un meci mai solid: „Ne-am cunoscut mai bine unul pe altul și eu cred că vom face un meci bun împotriva unui adversar iute, periculos, care știe cu mingea. Sper să facem totul mai bine decât ei, mai ales după ce s-a întâmplat în Polonia. Pe băieți i-am văzut foarte bine, cu presiunea trebuie să trăiești și să produci rezultate. Totul se rezumă la succes”, a declarat Gică Hagi

Înaintea lui Gheorghe Hagi, Vlad Dragomir a venit în fața jurnaliștilor și a prefațat meciul cu Polonia. Mijlocașul lui Pafos este conștient de presiunea de pe umerii echipei, în urma rezultatelor slabe, însă speră ca România să șteargă cu buretele cele 4 meciuri din septembrie:

„Eu zic că este momentul să ne recăpătăm încrederea. Suntem conștienți și știm că trebuie să ne ridicăm. Fanii au demonstrat de atâtea ori că sunt lângă noi în momentele bune, dar mai ales în momentele rele. Este un motiv mare pentru care să le mulțumim. Vrem să facem tot posibilul pentru a-i face fericiți.

Este mult mai greu după un rezultat negativ să te ridici, dar aici va depinde de forța grupului. Noi trebuie să fim cât mai uniți pentru că suntem la echipa națională și trebuie să facem asta. Eu nu cred că există un complex al nostru față de jucătorii străini, de valoare. A venit și Nicolae Stanciu să ne încurajeze, este important pentru noi.

Am avut o lună la dispoziție să reflectăm la tot ce am făcut și cred că am venit pregătiți, mai ales că știm ce ne așteaptă. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar fiecare națională se confruntă cu acest lucru. Trebuie să fim cât mai atenți pentru a înțelege tot ce ne cere domnul Hagi. Polonia este o echipă bună. Toți jucătorii au calități, toți te pot pune în dificultate. Trebuie să ne facem treaba bine pe toate posturile. E normal să avem presiune, din moment ce nu avem puncte. Doar rezultatele pot aduce fericire. Acum avem mai multă determinare și vrem să ștergem cu buretele ce s-a întâmplat”, a declarat Vlad Dragomir la conferința de presă.

Conferința de presă a lui Gică Hagi înainte de România – Polonia

Campania din UEFA Nations League a naționalei României se apropie de sfârșit, iar singurul obiectiv pe care echipa lui Gică Hagi îl mai poate avea în acest moment este evitarea ultimei poziții în grupă, însă nici măcar acest lucru nu ține în totalitate de rezultatele sale.

În următoarea etapă, „tricolorii” vor întâlni din nou Polonia, după ce în meciul de la Varșovia s-au făcut de râs. Meciul părea că se îndreaptă într-o direcție bună, însă totul s-a rupt după ce Radu Drăgușin a fost eliminat în prima repriză, iar scorul final a fost 6-0 pentru gazde. De această dată, elevii lui Hagi trebuie să demonstreze că au învățat din greșeli și pot pune primele puncte în clasament în fața propriilor fani. Cu o zi înaintea duelului de pe Arena Națională, programată vineri, 13 noiembrie, de la ora 12:30.

De ce rezultate are nevoie România pentru a evita ultimul loc în Liga Națiunilor

Situația României este destul de complicată după primele patru meciuri, din care nu a reușit să obțină nici măcar un punct. Cu toate acestea, nici Polonia nu se află într-o situație mai bună, chiar dacă ne-au învins cu scorul de 6-0. În restul de trei partide, naționala lui Lewandowski a mai obținut un singur punct, iar în acest moment următoarea adversară a „tricolorilor” este singura echipă ce mai poate fi devansată în clasament.

Pentru ca acest lucru să se realizeze, România are nevoie neapărat atât de victorie în meciul direct, cât și de victorie în ultima etapă, contra Bosniei. Aceste rezultate nu păreau imposibile înainte de primele meciuri, însă acum putem spune clar că România nu este favorită în niciuna dintre partide și va trebui să facă două meciuri foarte bune pentru a obține șase puncte. Pe lângă aceste două victorii, „tricolorii” stau și la mâna Suediei, care ar trebui să nu piardă împotriva Poloniei în ultima etapă. În caz contrar, România ar rămâne pe ultima poziție chiar și cu două victorii în următoarele două partide și ar fi nevoită să joace un baraj de menținere în Liga B din UEFA Nations League.