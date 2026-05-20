Gică Hagi, conferință de presă înaintea debutului pe banca naționalei României. „Cu Ianis a fost foarte greu”. Ce spune „regele” despre viitorul mijlocașului

Gică Hagi, conferință de presă la o lună după ce a fost prezentat în funcția de selecționer al României. Foto: SportPictures

Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei României, va debuta pe banca reprezentativei de seniori pe 2 iunie. „Tricolorii” vor disputa un meci amical cu Georgia, urmat de un alt test contra Țării Galilor. Cu două săptămâni înaintea celor două partide, „Regele” a programat o conferință de presă.

Gheorghe Hagi va lucra la echipa națională cu fiul său, Ianis. Selecționerul a fost întrebat la conferința de presă dacă crede că relația tată-fiu va fi una complicată, iar „Regele” a precizat că speră ca fotbalistul să facă o figură frumoasă sub mandatul său la prima reprezentativă.

„Cu Ianis a fost foarte greu când era mic. Copilul, când crește mare, știe să meargă singur. E cu totul altă situație. Are 14 ani la echipele naționale. Îl cunoașteți, îl știți. Eu sper să mă ajute și pe mine, așa cum i-a ajutat și pe ceilalți selecționeri”, a declarat Gheorghe Hagi.

Pentru a putea prelua echipa națională a României, Gică Hagi a trebuit să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța. Gruparea de la malul mării este într-o situație extrem de dificilă acum și va juca barajul pentru menținerea în prima ligă.

„Am lăsat conducătorii la Farul. Eu nu mai sunt acolo. Mai am doar 10% din acțiuni. E clar că e o perioadă dificilă. Ca orice echipă, trebuie să strângi rândurile. Cei de acolo sunt capabili să redreseze situația. Trebuie să dovedească că merită să fie în prima ligă”, a explicat Gică Hagi.

Urmează două meciuri amicale, unul cu Georgia, în deplasare, și altul cu Țara Galilor, pe stadionul Ghencea. Gheorghe Hagi a declarat la conferința de presă că, deși sunt două partide de pregătire, speră ca echipa națională să câștige, întrucât asta ar veni la pachet cu un plus de încredere înaintea meciurilor oficiale din toamnă.

„Orice rezultat pentru mine este important. Îmi place să câștig. Vreau să câștigăm. Victoria aduce bucurie și dă încredere. Toți jucăm pentru asta. O dată poate o facem, altădată poate nu. Presiune va exista chiar la nivelul cel mai mare. Trebuie să fim capabili.

Mergem să arătăm lucruri pozitive. Totul trebuie făcut împreună. Să fim o echipă din toate punctele de vedere. Vreau să creez un vestiar foarte puternic. Jucătorii sunt cei care trebuie să facă diferența. Noi trebuie să avem inspirația, dar jucătorii aduc rezultatele. Ei sunt artiștii”, a declarat Gheorghe Hagi.

Gheorghe Hagi a fost întrebat în cadrul conferinței dacă a luat legătura cu jucătorii care au decis în trecut să se retragă de la echipa națională, cum ar fi Alexandru Mitriță. Selecționerul a precizat că fiecare fotbalist este responsabil pentru deciziile luate.

„Trebuie să fie unitate. Vreau să văd relații de joc. Trebuie să fim pe o singură barcă. Obiectivul este acela de a câștiga. Vrem ca lumea să fie fericită. Cum ești fericit? Dacă câștigi. Noi trebuie să avem această mentalitate.

Am dat telefoane anumitor jucători. Am vorbit în special cu cei de afară. Când un jucător alege să se retragă, este decizia lui. Mitriță singur a spus că nu mai vrea să vină. Când ajungi la concluzia asta, ce să mai vorbești? Nu are rost. Trebuie să ne uităm înainte. El a ajuns la concluzia asta”, a spus Gheorghe Hagi.

Gheorghe Hagi a precizat că vineri, 22 mai, va anunța lotul preliminar, completat și cu fotbaliști din SuperLiga, însă lista finală va fi comunicată abia după meciurile din barajul pentru Conference League.

„Sper să ne calificăm la EURO. Trebuie să avem o mentalitate de învingător. O să fie mult de muncă, dar trebuie să ajungem acolo. Asta am încercat să lucrăm în această perioadă.

O parte dintre jucători vor ajunge în cantonament pe 23 mai, alții pe 27. Lotul îl vom anunța mâine, dar nu în totalitate. Nu o să spunem ce se întâmplă cu jucătorii care joacă la baraj, fie ei de la FCSB, Dinamo sau FC Botoșani. În meciul cu Georgia va juca o echipă, iar la cel cu Țara Galilor alta. Vom folosi două echipe. Sunt două teste. După vin meciurile oficiale. O să luăm patru fundași stânga! Bancu trebuie să simtă ceva tânăr în spate!”, a declarat Gheorghe Hagi.

La fel cum s-a întâmplat și la prima sa conferință de presă, Gheorghe Hagi a anunțat cum vrea să arate echipa națională. Selecționerul a precizat că își dorește să vadă un fotbal orientat spre atac, iar jucătorii trebuie să participe la ambele faze.

„Am fost prin țară să văd jucătorii din România. Am fost deja la 18 meciuri, dar și la unul din străinătate. Am văzut și finala jucată de Răzvan Marin în Grecia. Am vorbit cu el. Am încercat să ne adaptăm la ce era nou pentru noi. A trebuit să cunosc oamenii și să mă adaptez la logistică. Am lucrat mult la birou. Ușor, ușor mă adaptez. Cred eu că o să facem o muncă foarte bună. Sunt convins că putem să schimbăm lucrurile.

Avem jucători buni. Unicul obiectiv este să îi facem pe suporteri mulțumiți. Trebuie să avem inimă, dar și să jucăm un fotbal foarte bun. Jucătorii trebuie să participe la ambele faze, să atace, dar și să se apere. Echipa trebuie să fie reactivă. Trebuie să arătăm că se poate. Deja am pregătit cantonamentul. Grupul a obținut deja o calificare la EURO. Au făcut lucruri frumoase, dar trebuie să construim. Fiecare manager are propria lui filosofie. Mă știți, mă cunoașteți. Îmi place să atac”, a precizat selecționerul României.

Gheorghe Hagi, noul selecționer al României, a anunțat câți jucători va convoca la națională pentru meciurile amicale din luna iunie, cu Georgia și Țara Galilor. Nu mai puțin de 33 de fotbaliști vor fi chemați la lot. „Regele” vrea să îi vadă la treabă atât pe oamenii experimentați care au ajutat în trecut prima reprezentativă, cât și pe tinerii de perspectivă.

„Vreau să avem o comunicare foarte bună între mine, stafful meu și dumneavoastră. Am vrut să facem o conferință în fiecare lună. Avem pauză și trebuie să vedem ce am muncit și dacă am făcut-o bine. Trebuie să ne cunoaștem mai bine și să susținem echipa națională. Tot ce am lucrat în această lună este pentru a îndeplini obiectivul de a evalua fiecare jucător în parte, atât colectiv, cât și individual. Am lucrat foarte mult la acest lucru.

Decizia mea este să luăm câte trei jucători pe post pentru meciurile amicale. Vom lua un jucător experimentat, unul cu o vârstă bună și unul foarte, foarte talentat, care poate să vină și să aducă energie și entuziasm. Am decis să luăm trei jucători pe post pentru că trebuie să mă cunoască jucătorii. Trebuie să ne prezentăm cu viziunea noastră. Trebuie să fie cât mai mulți. Din septembrie încolo va începe un adevărat concurs. Acum vreau să fie cât mai mulți jucători”, a precizat Gică Hagi.

Naționala României are din aprilie un nou selecționer. Gică Hagi a fost prezentat în urmă cu exact o lună în funcția de principal. Atunci, fostul mare fotbalist de la Barcelona și Real Madrid și-a prezentat obiectivele, iar acum a programat o conferință de presă în care va trage primele concluzii.

Gheorghe Hagi va vorbi în cadrul conferinței despre situația pe care a găsit-o la echipa națională și despre primii pași pe care speră să îi facă pentru ca, în viitor, să ducă reprezentativa „tricoloră” la turneele finale.

La începutul lunii iunie, naționala României va disputa două meciuri amicale, , pe stadionul Steaua din București. Urmează ca Gică Hagi să anunțe lotul final de 26 de jucători pentru cele două partide.

Marți, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în România), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA

Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor

Pe lista finală vor rămâne însă doar o parte dintre acești fotbaliști. Selecționerul va completa lotul cu jucători din campionatul intern.

Stranierii convocați de Gică Hagi pentru amicalele din iunie:

PORTARI: Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 5/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI: Marius Marin (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae Stanciu (Dalian | China, 86/15), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 7/0), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian Șut (Al-Ain | EAU, 8/0), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 53/8);

ATACANȚI: Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 45/11), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis Drăguș (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis Munteanu (DC United | SUA, 4/2).