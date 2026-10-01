Gică Hagi, conferință de presă înaintea meciului Polonia – România: „Joc cu Lewandowski, fac schimb cu Bîrligea!”. Toate declarațiile „Regelui”

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Gheorghe Hagi a început cu stângul primele două meciuri oficiale, cu Suedia, 1-2, și Bosnia, 2-4. Selecționerul „tricolorilor” și-a recunoscut greșeala, iar de această dată, în meciul cu Polonia, este gata să arunce în luptă toți fotbaliștii importanți pe care îi are la dispoziție. Toate detaliile și declarațiile de la conferința de presă premergătoare partidei din UEFA Nations League le găsiți pe FANATIK.ro.

Robert Lewandowski, dorit de Gică Hagi la naționala României

Gică Hagi l-a lăudat pe Robert Lewandowski, cel mai consacrat fotbalist al Poloniei. Întrebat de calitățile fostului atacant de la Borussia Dortmund, Bayern Munchen și FC Barcelona, selecționerul României a mărturisit, în glumă, că l-ar dori în echipă.

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„L-aș semna pe Lewandowski la noi! Noi avem trei atacanți cu probleme (n.r. râde). Bine, patru și cu Bîrligea, care va fi titular mâine, dar facem schimb. Vine Lewa, joc cu el și îl bag în echipă! Dacă joacă ar fi bine să nu înscrie.

Din păcate, Louis Munteanu a avut ghinion ieri la antrenament. A vrut să tragă, i-a alunecat piciorul și a făcut o entorsă. Era în formă, aveam o opțiune în plus, acum am rămas doar cu Bîrligea. În spatele lui mai e Florin Tănase, el mai poate juca acolo”, a glumit Gică Hagi

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Hagi: „Nu mai spun că vreau să câștigăm grupa! Am învățat deja!”

Jurnaliștii polonezi au avut numai cuvinte de laudă despre Gică Hagi și despre amintirile pe care fostul decar al naționalei le-a oferit la Campionatele Europene și Mondiale. Și „Regele” a avut cuvinte frumoase despre Polonia, pe care o consideră o țară mare iubitoare de fotbal.

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„Am făcut multe pregătiri aici cu echipa de club, am venit de multe ori în Polonia, am jucat și la juniori și la echipa mare contra Poloniei. Aveți o țară mare, frumoasă, ambițioasă, iubiți fotbalul, se vede asta, stadioanele sunt pline. E mult mai bine decât la noi în România! Suporterii sunt lângă echipă, există o tradiție. Aveți o națională talentată, pe Lewandowski îl știe toată lumea, nu mai are rost să vorbim despre el (n.r. râde). Are și el o vârstă, vine și ziua când trebuie să pună stop. O să doară, dar el știe cel mai bine când va fi momentul, marii campioni știu asta. El este un campion.

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Nu știi ce va fi în fotbal, nici în viață nu știi ce va fi. Eu știu care este drumul meu și ce am făcut. Nu m-am născut cel mai bun, dar pot să devin cel mai bun. Asta e filosofia mea și vreau să fac echipa națională să joace un fotbal frumos. Nu mai spun că vreau să câștig grupa, că am murit înainte, am învățat ceva (n.r. râde)”, a dezvăluit Gică Hagi.

Gică Hagi, deranjat că România primește goluri cu ușurință

Selecționerul a punctat că strategia a fost să-i folosească pe toți cei 33 de jucători și că își asumă că experimentul poate eșua. „Regele” a mărturisit că a fost nevoit să testeze mai mulți fotbaliști.

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„Nu e nimic greu în viață când îți dorești să fii cel mai bun. Îmi place să fiu încrezător, să muncesc. Echipa României are mult de lucru, nu este cea mai bună și cea mai mare din Europa, dar orice se poate îmbunătăți dacă muncești. România a marcat goluri în fiecare meci, dar a și primit goluri. La ultimul meci am primit patru acasă. Vă dați seama că nu mi-a căzut bine.

De la început am spus că voi aduce trei jucători pe post, mi-am asumat asta din prima zi. Acum se vede că, probabil, am greșit. Am spus după meci că este vina mea totală, dar trebuie să-i văd pe toți jucătorii. Eu trebuie să le găsesc spațiu. Îmi pare rău că Opruț nu este cu noi, i-am spus și lui asta. Sper ca în următorul meci să fie cu echipa.

Îmi pare rău că nu mă ascultați, în fiecare zi văd altă formație. Trebuia să dați vina pe mine, atât. Din păcate, nu este așa. fiecare o vede în felul lui și o vede altfel. Sunt nou la echipa națională, trebuie să văd potențialul echipei. Am crezut că pot continua acest stagiu, ca în meciurile de pregătire din vară, să văd cum reacționează jucătorii la presiune”, a clarificat Hagi.

Otto Hindrich, titular în Polonia – România

În startul conferinței, întrebat de situația cu Ionuț Radu, Gică Hagi a anunțat că portarul nu va apărea contra Poloniei. Goalkeeperul legitimat la Celta Vigo are o problemă medicală și va fi înlocuit cu Otto Hindrich.

„Prima întrebare nu era pentru meciul cu Polonia, nu? Nu de asta am venit aici? Nu să vorbim despre un jucător care a jucat deja două meciuri la echipa națională, a fost cu noi în cantonament. El acum are o jenă la umăr, nu ceva foarte grav. Nu am regretat că nu l-am folosit pe Hindrich. Radu este un portar foarte mult, dar mâine va apăra Otto Hindrich.

Legat de meciul cu Polonia, cred că în acest moment suntem două echipe rănite. În primul rând, nu ne-am calificat la Mondiale, apoi nu am început bine Liga Națiunilor. Sunt motive importante ca fiecare echipă să joace să câștige. Cred că va fi un meci frumos, sperăm să facem un meci complet și să plecăm cu victoria”, și-a început Gică Hagi discursul.

Conferința lui Gică Hagi înainte de Polonia - România

Meci de totul sau nimic! Ce spune Gică Hagi înainte de Polonia – România

După înfrângerea de pe Arena Națională contra Bosniei, Gică Hagi a avut o serie de declarații care au dat emoții suporterilor, lăsând impresia că a avut gânduri să renunțe deja la postul de selecționer. După ce s-a calmat, Mihai Stoichiță a confirmat că postul „Regelui” rămâne intact și că el va continua, însă, cu siguranță, și-a învățat lecția după meciul cu Bosnia & Herțegovina.

însă o echipă fără cei mai importanți jucători s-a dovedit a fi mult sub selecționata lui Sergej Barbarez, care a defilat la București. Înfrângerea de pe Arena Națională a transformat meciul cu Polonia în unul crucial, întrucât un nou eșec ar lăsa România pe ultimul loc, la 4 puncte de locul 3. Rămâne de văzut ce strategie va folosi Gică Hagi pentru această înfruntare.

Cum arată lotul pe care Gică Hagi se va baza la meciul cu Polonia

După ce a fost dezamăgit de prestația echipei din meciul contra Bosniei, Astfel, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, David Matei, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru și Louis Munteanu (accidentat) nu au făcut deplasarea în Polonia.

Cel mai probabil, Gică Hagi se va baza din nou pe cei mai importanți fotbaliști ai naționalei, precum Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Dennis Man, Nicușor Bancu sau Răzvan Marin. Iată cum arată lotul complet, format din 23 de jucători: Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru; Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata; Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan; Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man.