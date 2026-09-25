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Ruptură iremediabilă! Acționarii Farului, cei mai mari contestatari ai selecției lui Gică Hagi la națională. Răspunsul FRF

Selecția făcută de Gică Hagi (61 de ani) pentru meciurile din Liga Națiunilor a fost criticată de acționarii de la Farul. Cum a răspuns FRF la toate aceste ”săgeți”.
Traian Terzian
25.09.2026 | 17:00
Ruptura iremediabila Actionarii Farului cei mai mari contestatari ai selectiei lui Gica Hagi la nationala Raspunsul FRF
EXCLUSIV FANATIK
Selecția lui Gică Hagi (61 de ani), contestată de acționarii Farului. Sursă foto: colaj Fanatik
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Surprinzător, Ciprian Marica și Gică Popescu au contestat selecția făcută de Gică Hagi la echipa națională. Însă, în apărarea selecționerului a sărit Mihai Stoichiță, care la FANATIK SUPERLIGA le-a răspuns celor doi foști internaționali.

Reacția FRF după ce acționarii de la Farul au criticat selecția lui Gică Hagi

După ce Ciprian Marica a acuzat faptul că naționala României este una îmbătrânită, Gică Popescu a vorbit despre neconvocarea lui Eduard Radaslavescu de la Farul. Aflat în Suedia pentru debutul ”tricolorilor” în Liga Națiunilor, directorul tehnic al FRF a reacționat imediat.

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”E foarte important să îți faci socotelile pentru fiecare meci, să aduci cât se poate de mult prospețime în jocul echipei în patru partide la 3-4 zile distanță între ele. Planificarea care a făcut-o îi va permite lui Hagi să folosească și jucători foarte tineri pe care i-a dus la echipa națională.

Radaslavescu este într-o formă foarte bună. Îi aduc aminte lui Gică (n.r. – Popescu) că Radaslavescu e jucătorul lui și care are ocazia să lupte pentru calificarea echipei de U21. Este foarte important și meciul U21. Uităm de el.

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De aici, din Liga Națiunilor, nu te califici nicăieri, decât că-ți dă poate un baraj care să te propulseze într-o dublă cum am avut-o pe cea cu Turcia. Dar calificarea la Campionatul European U21 ar fi a cincea în linie și ar fi extraordinar. Așa că Radaslavescu are ocazia să își dovedească talentul acolo”, a declarat Mihai Stoichiță, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cum arată echipa de start a României pentru întâlnirea cu Suedia

Naționala României va debuta în noua ediție a Ligii Națiunilor în deplasare cu Suedia. Partida se va disputa vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. La acest meci, ”tricolorii” vor juca într-un echipament roșu, deoarece nordicii vor evolua în galben-albastru.

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Selecționerul Gică Hagi a stabilit echipa de start pentru duelul cu Suedia, iar FANATIK a aflat deja formula: I. Radu – Drăgușin, Coubiș, Ghiță – Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu – I. Hagi – Man, L. Munteanu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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