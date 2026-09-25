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Surprinzător, Ciprian Marica și Gică Popescu au contestat selecția făcută de Gică Hagi la echipa națională. Însă, în apărarea selecționerului a sărit Mihai Stoichiță, care la FANATIK SUPERLIGA le-a răspuns celor doi foști internaționali.

Reacția FRF după ce acționarii de la Farul au criticat selecția lui Gică Hagi

După ce Ciprian Marica a acuzat faptul că , Gică Popescu a vorbit despre de la Farul. Aflat în Suedia pentru debutul ”tricolorilor” în Liga Națiunilor, directorul tehnic al FRF a reacționat imediat.

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”E foarte important să îți faci socotelile pentru fiecare meci, să aduci cât se poate de mult prospețime în jocul echipei în patru partide la 3-4 zile distanță între ele. Planificarea care a făcut-o îi va permite lui Hagi să folosească și jucători foarte tineri pe care i-a dus la echipa națională.

Radaslavescu este într-o formă foarte bună. Îi aduc aminte lui Gică (n.r. – Popescu) că Radaslavescu e jucătorul lui și care are ocazia să lupte pentru calificarea echipei de U21. Este foarte important și meciul U21. Uităm de el.

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De aici, din Liga Națiunilor, nu te califici nicăieri, decât că-ți dă poate un baraj care să te propulseze într-o dublă cum am avut-o pe cea cu Turcia. Dar calificarea la Campionatul European U21 ar fi a cincea în linie și ar fi extraordinar. Așa că Radaslavescu are ocazia să își dovedească talentul acolo”, a declarat Mihai Stoichiță, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cum arată echipa de start a României pentru întâlnirea cu Suedia

Naționala României va debuta în noua ediție a Ligii Națiunilor în deplasare cu Suedia. Partida se va disputa vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. La acest meci, , deoarece nordicii vor evolua în galben-albastru.

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Selecționerul pentru duelul cu Suedia, iar FANATIK a aflat deja formula: I. Radu – Drăgușin, Coubiș, Ghiță – Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu – I. Hagi – Man, L. Munteanu.