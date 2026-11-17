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Înainte de meciul cu Polonia din grupa de Liga Națiunilor, Gică Hagi (61 de ani) a afirmat, într-o conferință de presă, că își dorește să construiască o națională care să aibă inițiativa, să controleze partidele și să dicteze ritmul. Cu alte cuvinte, „Regele” vrea ca naționala României să aibă un joc de posesie. Un om cu mare experiență în fotbal spune că acest stil nu ni se potrivește.

Mitică Dragomir îl contrazice pe Gică Hagi și spune că naționala României nu poate avea un joc de posesie

În etapa a 5-a din UEFA Nations League, România a învins Polonia, scor 2-1, pe Arena Națională. Prima victorie a lui Gică Hagi (61 de ani) într-un meci oficial pe banca naționalei, din al doilea său mandat, a venit grație golurilor marcate de Alexandru Cicăldău (68) și Dennis Man (72). Reușita polonezilor a fost semnată de Marcel Regula (82). De notat că ambele reușite ale „tricolorilor” au venit în urma a două contraatacuri.

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În prima repriză a meciului din weekend, . Ocaziile au lipsit aproape în totalitate. Selecționerul spusese, chiar înaintea duelului cu Polonia, că modelul de joc pe care vrea să îl implementeze la echipa națională este unul bazat pe controlul jocului. Despre această idee a „Regelui” a vorbit, în emisiunea „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir (80 de ani).

Om cu zeci de ani de fotbal în spate, fostul șef al LPF nu vede cum România, cu actuala generație de fotbaliști, poate să fie o națională de posesie. „(n.r. Hagi vrea să construiască o echipă care să facă 70% posesie pe Wembley. Alții zic că noi suntem echipă de contraatac. Ce e în ADN-ul românului?) Nu există ADN de atac și apărare! (…) Trebuie să analizezi, să vezi echipa, simbioza între jucători. Să vezi dacă acel compartiment de la mijloc poate să ducă jocul. Ei duc greul. Trebuie să ai jucători care fac pressing năucitor. Câți din echipa fac marcaj și pressing? Trebuie să ai plămâni pentru asta”.

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Dragomir e ferm: „Nu avem jucători să facem posesie ca Spania”

de a alcătui o formație cu posesie de 70%, precum marile echipe de club sau naționala Spaniei rămâne un vis irealizabil, mai punctează Mitică. Motivul e simplu: nu avem jucători pentru un asemenea joc. „Noi nu putem să facem posesie ca Spania sau Manchester City. Nu avem jucători pentru așa ceva. (n.r. Hagi zice că avem) Poate are, pe fiul său (Ianis Hagi), pe cel de la Craiova care a dat golul (Alexandru Cicâldău). Într-un meci cu Anglia, la cum fug ăia, nu faci nici 20% posesie.

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Întrebat dacă Gică Hagi este nerealist cu aceste planuri de a impune un joc de posesie, Dragomir a răspuns: „Asta cu apărarea în 30-40 de metri de poarta noastră este o crimă, că oricum o greșești o dată și bagă în poartă. Trebuie adoptat un stil de joc cum au fost englezii (n.r. cu Spania). Chiar dacă ești în 10 oameni, te duci peste ei în jumătatea lor de teren, acolo”, este de părere Dragomir. Unica soluție pentru ca România să fie o națională cu posesie este să aibă din nou jucători precum cei din Generația de Aur: „(n.r. Nu vezi o națională bazată pe posesie?) Nu, nu! Ca să faci posesie trebuie să ai un Dan Petrescu, trebuie să ai un Hagi, trebuie să ai un Tudorel Stoica, trebuie să ai un Pițurcă, trebuie să ai de-ăștia care țineau de minge. Un Boloni. E greu! Nu găsești, n-ai de unde, nu mai avem valori”, adaugă Mitică.

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