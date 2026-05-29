Gică Hagi, convocări-bombă la naționala României! Pe cine alege selecționerul după derby-ul Dinamo – FCSB. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cine sunt cei patru jucători de la Dinamo și FCSB convocați de Gică Hagi la echipa națională

ADVERTISEMENT

Gică Hagi (61 de ani) așteaptă finalul barajului de Conference League pentru a putea anunța lotul final cu care va juca meciurile amicale contra Georgiei și a Țării Galilor. Selecționerul echipei naționale are la dispoziție patru locuri pe care le va completa cu fotbaliștii ce vor evolua în derby-ul de vineri seară.

Cine sunt cei patru jucători de la Dinamo și FCSB convocați de Gică Hagi la echipa națională

După ce și au părăsit cantonamentul echipei naționale, Gică Hagi se vede nevoit să le găsească înlocuitori, iar . Anunțul oficial va fi făcut după barajul dintre cele două rivale, însă FANATIK a aflat deja despre cine este vorba.

ADVERTISEMENT

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că Ștefan Târnovanu va fi adus în locul portarului de la Celta Vigo, în timp ce alți trei jucători de câmp vor urma să fie convocați: „O informație foarte importantă și exclusivă, apropo de echipa națională. Ieri, doi jucători au părăsit lotul. Ionuț Radu și Dennis Man au probleme medicale și nu vor putea fi recuperați până la meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. În locul lui Ionuț Radu, din informațiile FANATIK, Gică Hagi îl va chema pe Ștefan Târnovanu.

În afară de Ștefan Târnovanu, vor mai urma trei jucători convocați la finalul meciului de diseară, Dinamo – FCSB. Tot din informațiile noastre, cei trei vor fi aleși dintre Tănase, Olaru, Opruț și Cîrjan. Eu cred că aceștia vor fi Tănase și Opruț, iar pentru al treilea se va alege dintre ceilalți doi”, a informat Cristi Coste, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Știre în curs de actualizare…