Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gică Hagi, convocări-bombă la naționala României! Pe cine alege selecționerul după derby-ul Dinamo – FCSB. Exclusiv

Lotul României pentru meciurile amicale de la începutul lunii iunie va fi completat cu jucători de la FCSB și Dinamo! Pe cine va alege Gică Hagi după derby-ul de vineri seară
Ciprian Păvăleanu
29.05.2026 | 11:20
Gica Hagi convocaribomba la nationala Romaniei Pe cine alege selectionerul dupa derbyul Dinamo FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Pe cine va convoca Gică Hagi la naționala României de la Dinamo și FCSB. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Gică Hagi (61 de ani) așteaptă finalul barajului de Conference League pentru a putea anunța lotul final cu care va juca meciurile amicale contra Georgiei și a Țării Galilor. Selecționerul echipei naționale are la dispoziție patru locuri pe care le va completa cu fotbaliștii ce vor evolua în derby-ul de vineri seară.

Cine sunt cei patru jucători de la Dinamo și FCSB convocați de Gică Hagi la echipa națională

După ce Dennis Man și Ionuț Radu au acuzat probleme medicale și au părăsit cantonamentul echipei naționale, Gică Hagi se vede nevoit să le găsească înlocuitori, iar aceștia vor veni de la FCSB și Dinamo. Anunțul oficial va fi făcut după barajul dintre cele două rivale, însă FANATIK a aflat deja despre cine este vorba.

ADVERTISEMENT

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că Ștefan Târnovanu va fi adus în locul portarului de la Celta Vigo, în timp ce alți trei jucători de câmp vor urma să fie convocați: „O informație foarte importantă și exclusivă, apropo de echipa națională. Ieri, doi jucători au părăsit lotul. Ionuț Radu și Dennis Man au probleme medicale și nu vor putea fi recuperați până la meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. În locul lui Ionuț Radu, din informațiile FANATIK, Gică Hagi îl va chema pe Ștefan Târnovanu.

În afară de Ștefan Târnovanu, vor mai urma trei jucători convocați la finalul meciului de diseară, Dinamo – FCSB. Tot din informațiile noastre, cei trei vor fi aleși dintre Tănase, Olaru, Opruț și Cîrjan. Eu cred că aceștia vor fi Tănase și Opruț, iar pentru al treilea se va alege dintre ceilalți doi”, a informat Cristi Coste, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Digi24.ro
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina

 Știre în curs de actualizare…

”Eu sunt de talia lui Pep, lui Klopp. Mă jignești!”. Gigi Becali, reacție-șoc...
Fanatik
”Eu sunt de talia lui Pep, lui Klopp. Mă jignești!”. Gigi Becali, reacție-șoc înainte de duelul cu Kopic
Mihai Stoica, armistiţiu cu galeria lui Dinamo: „În multe situaţii am fost nesimţit,...
Fanatik
Mihai Stoica, armistiţiu cu galeria lui Dinamo: „În multe situaţii am fost nesimţit, dar nu voiam să retrogradeze”
Vivi Răchită, aproape de divorț după scandalul de pariuri de la Petrolul. „M-au...
Fanatik
Vivi Răchită, aproape de divorț după scandalul de pariuri de la Petrolul. „M-au înjurat la meciul ăla cu celebrii Reghe și Ana”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Cine ar putea prelua pachetul majoritar de acțiuni de la Craiova. Rotaru a...
iamsport.ro
Cine ar putea prelua pachetul majoritar de acțiuni de la Craiova. Rotaru a recunoscut: 'Mai bogat decât toți!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!