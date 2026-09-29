Gică Hagi, copleșit de gânduri în autocarul naționalei. Imaginea care spune totul după România – Bosnia 2-4

ADVERTISEMENT

România a fost învinsă fără drept de apel de Bosnia-Herțegovina, scor 2-4, la București, într-un meci din Liga Națiunilor, iar șansele pentru a mai câștiga grupa, din care mai fac parte Suedia și Polonia, sunt tot mai mici. În plus, parcursul modest al „tricolorilor” din această competiție îi poate arunca în urna a treia la tragerea la sorți pentru EURO 2028.

Gică Hagi, fotografiat în autocar după România – Bosnia 2-4

Primul meci oficial pentru Gică Hagi pe banca echipei naționale în noul mandat, pe propriul teren, s-a terminat foarte prost pentru România. „Regele” a ales să odihnească „greii” echipei, dar strategia s-a dovedit un eșec total. Adversarii din Bosnia-Herțegovina, în fața jucătorilor lui Gică Hagi. Au marcat patru goluri, dar mai puteau înscrie cel puțin două goluri, dacă nu ar fi tratat fazele cu prea multă lejeritate.

ADVERTISEMENT

„Un eșec usturător, examenul nu l-am trecut, primul vinovat sunt eu, îmi asum. Vom gândi, eu cred că trebuie schimbate mult lucrurile ca România să performeze, să fie la nivelul unde a fost înainte. Toate mi le asum eu, am jucat, eu am făcut echipa, eu sunt principalul vinovat, dar nu am trecut examenul, nici eu, nici ei”, a declarat Gică Hagi, după România – Bosnia & Herțegovina 2-4.

La ce se gândea „Regele”?

După meci, selecționerul a fost surprins extrem de îngândurat în autocarul echipei. Așezat în primul rând de scaune, care îl învăluiau. O înfrângere extrem de dureroasă din partea unei echipe mai slab clasate decât naționala pe care o conduce.

ADVERTISEMENT

În jurul lui Hagi, liniște mormântală. Jucătorii își croiau drum grăbiți spre spatele autocarului, în timp ce membrii delegației păreau și ei împietriți de ce se întâmplase pe Arena Națională, nu cu mult timp în urmă. Imaginea a părut să ilustreze fidel dezamăgirea provocată de evoluția echipei din meciul cu Bosnia, unde s-au încasat trei goluri înainte de pauză, iar adversarii au dejucat planurile lui Hagi fără prea mare efort.

ADVERTISEMENT

Pentru Gică Hagi și naționala României urmează deplasarea din Polonia, pentru meciul din 2 octombrie. Polonezii vin și ei după o înfrângere, dar în deplasare: 1-3 cu Suedia. Polonia ocupă locul 3 în grupă, cu un punct, iar România se află pe locul 4, fără punct.