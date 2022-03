Gică Hagi, dezamăgit după U Craiova – Farul 1-0: „Mă așteptam de la echipă la mai mult!”

„Regele” își dorește de la jucătorii săi să fie mult mai prezenți în meciurile pe care vor urma să le dispute în play-off-ul din Casa Pariurilor Liga 1.

Totodată, Gică Hagi a avut și câteva nemulțumiri privind arbitrajul lui Marcel Bîrsan, considerând că „centralul” nu a luat cele mai bune decizii.

Gică Hagi, dezamăgit după U Craiova – Farul 1-0

după înfrângerea suferită de Farul în duelul cu Universitatea Craiova și este de părere că jucătorii săi trenuie să fie mult mai incisivi, pentru a obține rezultatele dorite în play-off.

„A fost un meci echilibrat, am avut și noi ocaziile noastre și ei ocaziile lor. Din păcate, am pierdut multe mingi în ultima treime, știam că adversarul face un joc agresiv.

Noi vrem, dar asta e. Și ei au dat gol dintr-o greșeală de-a noastră. Analiză am făcut la meciul trecut, noi ne gândim la ce avem de acum înainte, eu cred că orice jucător trebuie să fie motivat, meciurile sunt tari și vom vedea”.

„Mă așteptam de la echipă mai mult!”

Gică Hagi a vorbit și despre așteptările sale de la jucători, în special de la atacanți, dar și despre mai multe decizii neinspirate ale lui Marcel Bîrsan, la unele incursiuni ale lui Michael Omoh, care a fost faultat în două rânduri, în apropierea careului oltenilor, însă „centralul” nu a dictat fault în nicio situație.

„Mă așteptam de la echipă și de la atacanți mai mult. Dar așa e fotbalul, e făcut din detalii, iar noi am luat gol și nu am dat când trebuia să marcăm”, a .

„Ne gândim la meciul care a fost, o să analizăm în următoarele zile meciul cu FCSB. Am alergat, am făcut, ne-am duelat cu ei, am avut și noi ocaziile noastre.

Au fost și două faulturi clare la Omoh… dar asta e!”, a mai spus „Regele”.