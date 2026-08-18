Gică Hagi critică strategia de transferuri de la Galatasaray: „Le transmit că sunt departe!”

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Selecționerul României, Gică Hagi, consideră că formația turcă Galatasaray s-a îndepărtat de filosofia care i-a adus cele mai importante performanțe europene și susține că strategia actuală, bazată pe aducerea multor jucători străini, nu reprezintă soluția pentru viitor.

Gică Hagi, mesaj direct pentru Galatasaray

„Regele” a făcut trimitere la momentul de glorie al clubului, anul 2000, când după o finală împotriva celor de la Arsenal, având în teren doar trei jucători străini: brazilianul Claudio Taffarel, plus românii Gică Popescu și Gică Hagi. În rest, echipa se axa foarte mult pe jucători autohtoni, mulți dintre ei crescuți în academia clubului: Bulent Korkmaz, Ergun Penbe, Suat Kaya, Okan Buruk, Umit Davala, Arif Erden, Hakan Șukur sau Hakan Șaș.

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Hagi este de părere că formația „Cim-Bom” ar trebui să se întoarcă la origini, la jucătorii tineri din academie. Să fie realizate investiții masive în tot ce ține de dezvoltarea tânărului fotbalist din propria curte, în drumul către marea performanță.

„Acum bat spre Galatasaray puțin, de aici din România le transmit că au câștigat o cupă europeană cu trei străini. Acum au mulți și nu se apropie, sunt departe. Le dau și lor un mesaj voalat: mai multă încredere în academii și în jucătorii turci!

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De acolo vine lucrul cel mai bogat, de acolo vei avea viitor. Dacă investești în academii și în jucătorul român, vei avea viitor. Dacă nu, vom plânge. Mie nu-mi place să plâng, mie îmi place să cred că se poate”, a declarat Gică Hagi .

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Galatasaray nu mai crede în jucătorii turci?

În ultimii ani, este evidentă schimbarea de strategie la transferuri a celor de la Galatasaray. Nu mai au răbdare să construiască jucători, ci se mulțumesc să investească în fotbaliști care să ofere imediat randamentul dorit, în goana nebună după trofee. Nu numai Galatasaray, ci și rivalele Fenerbahce și Beșiktaș.

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În ultimele cinci sezoane, Galata a investit în transferuri aproximativ 300.000.000 de euro. Fără a pune la socoteală salariile și bonusurile jucătorilor sau comisioanele agenților care au intermediat mutările, care ar ridica foarte mult suma totală.

În vara lui 2025, Galatasaray accepta să plătească în schimbul lui Victor Osimhen lui Napoli nu mai puțin de 75.000.000 de euro, fiind un record absolut pentru fotbalul turc. La capitolul ieșiri, recordul este deținut de Sascha Boey, cedat în vara lui 2023 la Bayern Munchen pentru 30.000.000 de euro.