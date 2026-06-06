Sport

Gică Hagi, criză de nervi după ce România a luat gol de la Țara Galilor. Un jucător a provocat furia „Regelui”, secundul Cătălin Anghel a fost cel certat. Foto

Gică Hagi a revenit în Ghencea ca selecționer la 25 de ani distanță de la barajul de coșmar cu Slovenia. „Regele” a trăit la intensitate maximă amicalul România - Țara Galilor
Cristian Măciucă
06.06.2026 | 22:29
Gica Hagi criza de nervi dupa ce Romania a luat gol de la Tara Galilor Un jucator a provocat furia Regelui secundul Catalin Anghel a fost cel certat Foto
SPECIAL FANATIK
4 poze
Vezi galeria
Gică Hagi, criză de nervi după ce România a luat gol de la Țara Galilor. Un jucător a provocat furia „Regelui”, secundul Cătălin Anghel a fost cel certat. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

La 25 de ani distanță de la barajul de coșmar România – Slovenia, în urma căruia „tricolorii” au ratat calificarea la CM 2002, Gică Hagi a revenit în Ghencea în calitate de selecționer. Amicalul cu Țara Galilor a fost primul meci „acasă” de când „Regele” și-a început noul mandat.

Gică Hagi a revenit în Ghencea ca selecționer după 25 de ani

România – Slovenia 1-1 a fost ultimul meci al lui Gică Hagi ca selecționer în 2001. Returul barajului de calificare la CM 2002 e și acum unul de neagră amintire având în vedere că „tricolorii” au pierdut primul meci, scor 1-2, la Ljubljana, și așa au ratat prezența la turneul final din Coreea de Sud și Japonia.

ADVERTISEMENT

Același scor, 1-1, s-a înregistrat la un moment dat și în Ghencea, la revenirea „Regelui” pe stadionul „Steaua”, în amicalul România – Țara Galilor. „Tricolorii” au deschis scorul prin Florinel Coman, dar avantajul nu a durat decât 11 minute. Oaspeții au egalat prin Brooks, iar Gică Hagi a reacționat extrem de nervos.

Golul egalizator al galezilor a venit într-un moment în care România se pregătea să facă schimbări. Din acest motiv, Hagi s-a înfuriat teribil. Selecționerul a țipat la „secundul” Cătălin Anghel pentru că jucătorii nu au fost gata mai repede. Cel întârziat a fost Andrei Coubiș, fotbalistul Universității Cluj.

ADVERTISEMENT
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv...
Digi24.ro
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv - surse
hagi la golul galezilor
Gica Hagi la golul egalizator al galezilor. FOTO: Fanatik

Cum a trăit „Regele” primul meci ca selecționer pe stadionul „Steaua”

Chiar și până la golul egalizator al britanicilor, Gheorghe Hagi a fost un adevărat vulcan în spațiul tehnic al României. Meciul cu galezii a fost unul amica, dar selecționerul s-a comportat ca la o partidă oficială. Pentru început, „Regele” și-a încurjat colegii din staff și jucătorii de rezerve, cu care a dat mâna înainte de primul fluier al arbitrului. Apoi, ca în vremurile bune, când era fotbalist, Hagi a stat cu mâna la inimă la intonarea imnului „Deșteaptă-te, române!”.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ridicol". Rusoaica Anna Viahireva a răbufnit înaintea meciului cu CSM București: "Ce vrei să spui?"

Odată cu startul partidei, Hagi s-a dezlănțuit. Chiar și în momentul în care lua loc pe bancă, „Regele” striga la colaboratorii săi. „Să paseze! Să paseze!”, a țipat Gică Hagi la antrenorul secund Jerry Gane. În cele din urmă, România a câștigat cu scorul de 2-1 amicalul cu Țara Galilor. La finalul partidei, selecționerul a mers direct la vestiare.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi dând indicații de pe bancă
Gică Hagi dând indicații de pe bancă. FOTO: Fanatik
  • 23.276 au fost în Ghencea la amicalul România – Țara Galilor 2-1
  • 25 de ani au trecut de la barajul de calificare la CM 2002, România – Slovenia
Gol anulat eronat de tușier în România – Țara Galilor! Louis Munteanu reușise...
Fanatik
Gol anulat eronat de tușier în România – Țara Galilor! Louis Munteanu reușise o execuție de excepție în poarta lui Danny Ward
Câți bani plătește Nuno Campos pentru a o antrena pe Dinamo. Ungurii de...
Fanatik
Câți bani plătește Nuno Campos pentru a o antrena pe Dinamo. Ungurii de la Zalaegerszeg i-au făcut o favoare la clauza de reziliere
Cezar Ouatu și-a luat revanșa după problemele tehnice de pe „Ilie Oană”. A...
Fanatik
Cezar Ouatu și-a luat revanșa după problemele tehnice de pe „Ilie Oană”. A intonat perfect imnul înainte de România – Țara Galilor
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'Dinozarul' de la U Cluj, ofertat de altă echipă din SuperLiga
iamsport.ro
'Dinozarul' de la U Cluj, ofertat de altă echipă din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!