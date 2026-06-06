Gică Hagi, criză de nervi după ce România a luat gol de la Țara Galilor. Un jucător a provocat furia „Regelui”, secundul Cătălin Anghel a fost cel certat. Foto

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La 25 de ani distanță de la barajul de coșmar România – Slovenia, în urma căruia „tricolorii” au ratat calificarea la CM 2002, Gică Hagi a revenit în Ghencea în calitate de selecționer. Amicalul cu Țara Galilor a fost primul meci „acasă” de când „Regele” și-a început noul mandat.

Gică Hagi a revenit în Ghencea ca selecționer după 25 de ani

ca selecționer în 2001. Returul barajului de calificare la CM 2002 e și acum unul de neagră amintire având în vedere că „tricolorii” au pierdut primul meci, scor 1-2, la Ljubljana, și așa au ratat prezența la turneul final din Coreea de Sud și Japonia.

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la revenirea „Regelui” pe stadionul „Steaua”, în amicalul România – Țara Galilor. „Tricolorii” au deschis scorul prin Florinel Coman, dar avantajul nu a durat decât 11 minute. Oaspeții au egalat prin Brooks, iar Gică Hagi a reacționat extrem de nervos.

Golul egalizator al galezilor a venit într-un moment în care România se pregătea să facă schimbări. Din acest motiv, Hagi s-a înfuriat teribil. Selecționerul a țipat la „secundul” Cătălin Anghel pentru că jucătorii nu au fost gata mai repede. Cel întârziat a fost Andrei Coubiș, fotbalistul Universității Cluj.

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Cum a trăit „Regele” primul meci ca selecționer pe stadionul „Steaua”

Chiar și până la golul egalizator al britanicilor, Gheorghe Hagi a fost un adevărat vulcan în spațiul tehnic al României. Meciul cu galezii a fost unul amica, dar selecționerul s-a comportat ca la o partidă oficială. Pentru început, „Regele” și-a încurjat colegii din staff și jucătorii de rezerve, cu care a dat mâna înainte de primul fluier al arbitrului. Apoi, ca în vremurile bune, când era fotbalist, Hagi a stat cu mâna la inimă la intonarea imnului „Deșteaptă-te, române!”.

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Odată cu startul partidei, Hagi s-a dezlănțuit. Chiar și în momentul în care lua loc pe bancă, „Regele” striga la colaboratorii săi. „Să paseze! Să paseze!”, a țipat Gică Hagi la antrenorul secund Jerry Gane. În cele din urmă, România a câștigat cu scorul de 2-1 amicalul cu Țara Galilor. La finalul partidei, selecționerul a mers direct la vestiare.

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