Gică Hagi, cu medalia și tricoul de campion la gât după Farul – FCSB 3-2: „M-am îndrăgostit de melodia asta”

Gică Hagi este pentru a doua oară campionul României în cariera de antrenor. După triumful din 2017 cu Viitorul, „Regele” a repetat isprava și în 2023 cu Farul. la festivitatea de premiere.

Melodia pe care a sărbătorit Hagi câștigarea titlului cu Farul

La finalul derby-ului cu FCSB, câștigat cu scorul de 3-2, Gică Hagi a transmis că Farul merită să fie campioană și că a crezut tot timpul în victorie, chiar și la 0-2 pentru roș-albaștri. Înainte ca „marinarii” să primească trofeul a fost nebunie la Ovidiu,

Și Hagi a fost în extaz, care, într-un interviu rapid a declarat „M-am îndrăgostit de melodia asta”. În difuzoare rula piesa „We Are the Champions”, interpretată de celebra formație britanică Queen.

„Cele mai bune echipe, în formă amândouă, au vrut fotbal amândouă. Până la urmă, am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultatul. Știam că jucăm acasă bine și că publicul ne împinge.

E o zi frumoasă, o punem în ramă acolo. A fost o zi frumoasă pentru mine. Toate trofeele sunt mari. Oricând vin. E bucuria mai mare pentru că toată Constanța e fericită. Suntem toți fericiți, e super.

Noi am crezut tot timpul, știam că trebuie să atacăm, le-am spus că trebuie să avem răbdare, să construim din spate, mijlocașii să facă mingea să alerge și atacații să aibă calitate în execuție. Cred că am avut de toate în seara asta, chiar dacă am început meciul prost. Știam că ei au calitate.

Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare a făcut ce trebuie. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, sunt mândri de ei, ei au făcut-o. Noi am planificat aceste lucruri, am zis din vară, știam că am o echipă talentată”, a declarat Gică Hagi, la flash-interviu, după Farul – FCSB 3-1.

În urma succesului cu FCSB, Farul s-a distanțat la patru puncte de echipa lui Elias Charalambous și, cum mai e de disputat o singură etapă din play-off-ul SuperLigii, nu mai poate fi ajunsă.

În runda a 10-a a play-offului din SuperLiga ediția 2022-2023, FCSB va primiva vizita Rapidului, în timp ce Farul se va deplasa la Cluj, pentru duelul cu fosta campioană a României CFR.