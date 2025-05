Gică Hagi, cu moralul la pământ după Oțelul – Farul 0-0. „Sărăcie. Nu e fotbalul pe care îl vreau eu”. Calculele ca „marinarii” să joace barajul pentru Conference League

Farul Constanța s-a încurcat în ultima etapă a play-out-ului Superligii României. Partida cu Oțelul Galați s-a încheiat 0-0, iar echipa de la malul mării ar putea rata prezența în barajul pentru cupele europene.

Farul tremură pentru baraj după 0-0 cu Oțelul

Oțelul a încheiat pe locul secund în play-out. În schimb, Farul Constanța, echipă cu licență pentru cupele europene, așteaptă cu mare interes partidele din acest weekend.

Egalul de la Galați o poate menține pe Farul în Top 4 doar dacă UTA nu o învinge acasă pe Gloria Buzău (deja retrogradată) sau Petrolul nu câștigă la Iași.

Dacă termină la egalitate de puncte cu UTA și cu Petrolul, Farul e dezavantajată de rotunjirea punctelor la startul play-out-ului. În schimb, la același număr de puncte cu Poli Iași, care a beneficiat de rotunjire, trupa lui Gică Hagi ar fi în față grație numărului de puncte mai mare acumulat la finalul sezonului regulat.

Gică Hagi: „Avem vreo șansă la baraj? Vom juca cu echipe din play-off”

La finalul duelului de la Galați, , s-a declarat profund dezamăgit de jocul prestat de echipa sa. El încă speră la o calificare la baraj, însă e conștient că, în cazul în care acest lucru se va întâmpla, va fi un meci extrem de greu în fața unei formații venite din play-off.

„Ei au fost foarte buni în prima repriză. În a doua parte, cât de cât am jucat. Noi, în prima repriză, am fost lenți, previzibili. Bine că s-a terminat așa. Vom reflecta. Am schimbat tactic. Împingeau foarte mult pe partea dreaptă. A trebuit să schimb.

Ca să câștigi, trebuie să îți dorești foarte mult. Trebuie să muncești. Trebuie să ai mentalitate de campion. Eu asta vreau să văd la echipa mea: să vrea să câștige. Ce puteam pierde? Prea puțin. Am jucat prea lent. Sărăcie… Nu e fotbalul pe care îl vreau eu. Nu știu. Trebuie să analizăm.

Noi trebuia să ne dorim mai mult. Orice loc din clasament înseamnă bani. Eu, etapa trecută, le-am zis să joace pentru suporteri. Sunt bani în joc. Le-am cerut să câștigăm. Să ne dorim victoria.

Avem vreo șansă la baraj? Vom vedea. Așteptăm. Sper să ne trezim. E greu. Vom juca cu echipe din play-off. Sper să se schimbe ceva, dar în 3-4 zile e foarte greu. Sunt 100% dezamăgit. Am suferit. Așa e în viață. E o lecție pentru noi. Sperăm să facem lucrurile mai bine. Trebuie, clar, să muncim bine în perioada asta”, a spus Gică Hagi la finalul meciului.