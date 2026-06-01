Sport

Gică Hagi, decizie drastică înainte de Georgia – România. A lăsat 9 jucători la București!

Selecţionerul Gheorghe Hagi a stabilit lotul pe care se va baza la meciul amical din deplasarea cu Georgia. Cine sunt cei 9 jucători care au fost lăsați acasă.
Mihai Dragomir
01.06.2026 | 09:18
Gica Hagi decizie drastica inainte de Georgia Romania A lasat 9 jucatori la Bucuresti
ULTIMA ORĂ
Lotul final convocat de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Naționala României joacă marți, 2 iunie, ora 20:00, în deplasare contra Georgiei. „Tricolorii” vor bifa astfel primul amical sub conducerea lui Gică Hagi. Selecționerul a stabilit lotul final pe care se va baza, lăsând acasă 9 jucători. Rămâi pe site pentru a vedea toate detaliile despre prima reprezentativă a României.

Jucătorii lăsați acasă de Gică Hagi pentru amicalul Georgia – România

Finalul acestui sezon a cauzat anumite întârzieri în ceea ce înseamnă alăturarea jucătorilor la echipele naționale. Ei s-au prezentat la reunire în momente diferite, pe parcursul a 10 zile, în funcţie de momentul în care cluburile de care aparțin și-au eliberat programul. Fotbaliști precum Nicolae Stanciu şi Andrei Burcă au ajuns ultimii în cantonamentul de la Mogoșoaia, luni, 1 iunie.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi a decis ca nu toţi fotbaliştii convocaţi pentru cele două meciuri amicale din această lună să facă deplasarea la partida de la Tbilisi, din cauza ritmului diferit de pregătire, dar și al distanței de timp dintre sosirea fiecăruia în cantonament. Astfel, următorii 9 jucători vor rămâne la Mogoșoaia pentru a se pregăti în continuare: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru amicalul Georgia – România

Universitatea Craiova, campioana României, va avea cei mai mulți reprezentanți (5). Iată lotul pe care Gică Hagi îl va avea la dispoziție contra naționalei Georgiei:

ADVERTISEMENT
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există...
Digi24.ro
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”. Sandu Valentin Mateiu: „Apărarea aeriană are 2 componente”

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0)
FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)
MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0)
ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)

ADVERTISEMENT
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de...
Digisport.ro
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros

Ce a spus Ianis Hagi despre colaborarea cu Gică Hagi la echipa națională

La antrenamentul oficial de la Mogoșoaia, duminică, 31 mai, Ianis Hagi a vorbit despre reluarea colaborării cu tatăl său. „Prințul” a mărturisit că va avea un avantaj, deoarece a mai lucrat cu Gică Hagi la Viitorul (actuala Farul) și că îi va fi mult mai ușor când vine vorba de comunicarea dintre cei doi. „M-am simțit foarte bine cu tata și cu staff-ul lui, am avut succes împreună, am câștigat două trofee în România cu echipa, dar și un trofeu individual.

ADVERTISEMENT

Mă simt bine, este un avantaj când antrenorul te înțelege, știe ce să ceară de la tine, însă acum nivelul este mult mai mare, așteptările sunt mult mai mari, suntem conștienți de chestia asta. E un avantaj că îl știu și știu ce își dorește de la mine, dar suntem la un alt nivel aici, e echipa națională și responsabilitatea e mai mare”, a spus Ianis Hagi.

  • 6 iunie (sâmbătă), ora 20:45 este programat amicalul România – Țara Galilor (Stadion „Steaua”)
  • 25 septembrie (vineri), ora 21:45 este stabilit meciul Suedia – România (primul din grupa de Nations League)
Bănel Nicoliță i-a închis telefonul în nas regretatului Mircea Lucescu: „M-a sunat la...
Fanatik
Bănel Nicoliță i-a închis telefonul în nas regretatului Mircea Lucescu: „M-a sunat la 01 noaptea. Vii la Rapid?” George Copos a intervenit!
Prima mutare a verii pentru Inter! Uriașul de 1,92 dorit de Cristi Chivu,...
Fanatik
Prima mutare a verii pentru Inter! Uriașul de 1,92 dorit de Cristi Chivu, foarte aproape să ajungă pe Giuseppe Meazza. Fotbalistul are un trecut controversat
Brazilia s-a dezlănțuit înaintea Cupei Mondiale. Ploaie de goluri spectaculoase în fața naționalei...
Fanatik
Brazilia s-a dezlănțuit înaintea Cupei Mondiale. Ploaie de goluri spectaculoase în fața naționalei unui fost dinamovist
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu, în cursă pentru aceeași echipă! Românii, favoriți pentru...
iamsport.ro
Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu, în cursă pentru aceeași echipă! Românii, favoriți pentru preluarea gigantului continental
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!