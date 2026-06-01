Gică Hagi, decizie drastică înainte de Georgia – România. A lăsat 9 jucători la București!

Naționala României joacă marți, 2 iunie, ora 20:00, în deplasare contra Georgiei. „Tricolorii” vor bifa astfel primul amical sub conducerea lui Gică Hagi. Selecționerul a stabilit lotul final pe care se va baza, lăsând acasă 9 jucători. Rămâi pe site pentru a vedea toate detaliile despre prima reprezentativă a României.

Jucătorii lăsați acasă de Gică Hagi pentru amicalul Georgia – România

Finalul acestui sezon a cauzat anumite întârzieri în ceea ce înseamnă alăturarea jucătorilor la echipele naționale. Ei s-au prezentat la reunire în momente diferite, pe parcursul a 10 zile, . Fotbaliști precum Nicolae Stanciu şi Andrei Burcă au ajuns ultimii în cantonamentul de la Mogoșoaia, luni, 1 iunie.

Gheorghe Hagi a decis ca nu toţi fotbaliştii convocaţi pentru cele două meciuri amicale din această lună să facă deplasarea la partida de la Tbilisi, din cauza ritmului diferit de pregătire, dar și al distanței de timp dintre sosirea fiecăruia în cantonament. Astfel, următorii 9 jucători vor rămâne la Mogoșoaia pentru a se pregăti în continuare: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru amicalul Georgia – România

Universitatea Craiova, campioana României, va avea cei mai mulți reprezentanți (5). Iată lotul pe care Gică Hagi îl va avea la dispoziție contra naționalei Georgiei:

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0)

FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0)

ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)

Ce a spus Ianis Hagi despre colaborarea cu Gică Hagi la echipa națională

La antrenamentul oficial de la Mogoșoaia, duminică, 31 mai, . „Prințul” a mărturisit că va avea un avantaj, deoarece a mai lucrat cu Gică Hagi la Viitorul (actuala Farul) și că îi va fi mult mai ușor când vine vorba de comunicarea dintre cei doi. „M-am simțit foarte bine cu tata și cu staff-ul lui, am avut succes împreună, am câștigat două trofee în România cu echipa, dar și un trofeu individual.

Mă simt bine, este un avantaj când antrenorul te înțelege, știe ce să ceară de la tine, însă acum nivelul este mult mai mare, așteptările sunt mult mai mari, suntem conștienți de chestia asta. E un avantaj că îl știu și știu ce își dorește de la mine, dar suntem la un alt nivel aici, e echipa națională și responsabilitatea e mai mare”, a spus Ianis Hagi.