Sport

Gică Hagi, decizie radicală după peste 30 de ani! „Regele” a renunțat la o funcție-cheie

Selecționerul naționalei României nu mai este administrator la firma sa. Gheorghe Hagi a renunțat la această funcție după mai bine de 30 de ani, timp în care a deținut firma alături de soția sa.
Flaviu Popa
16.09.2026 | 18:45
Gica Hagi decizie radicala dupa peste 30 de ani Regele a renuntat la o functiecheie
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Gheorghe Hagi, selecționerul României nu mai e administrator la firma sa
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Gheorghe Hagi nu mai este administratorul companiei SC Hagi Sport SRL, după mai bine de 30 de ani în care a condus oficial firma alături de soția sa. Compania are sediul în Mamaia, județul Constanța, și se laudă cu peste trei decenii de activitate.

Gheorghe Hagi a renunțat să mai fie administratorul firmei sale, după 30 de ani

Conform Ziua de Constanța, la data de 8 septembrie 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial o hotărâre importantă luată pe 18 martie 2026 de Adunarea Generală a asociaților societății Hagi Sport SRL.

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Aici, asociații Gheorghe Hagi (98,58%) și soția sa, Marinela Hagi (1,42%) au decis în unanimitate ca selecționerul să renunțe la funcția de administrator, care va fi preluată de soția sa pentru 50 de ani.

Compania, înființată în 1994, este o afacere prosperă de familie, cu sediul social în Mamaia, la adresa Hotelului București B. Pe lângă serviciile hoteliere oferite, firma operează într-un punct de lucru pe o plajă din Mamaia, în baza unui contract de închiriere valabil până la finele lui 2034.

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Afacerea familiei Hagi are o cifră de afaceri de 24 de milioane de lei în 2025

SC Hagi Sport SRL a avut o cifră de afaceri de 24 de milioane de lei în 2025. Mai trebuie menționat că la aceeași adresă din Mamaia funcționează și clubul de fotbal Farul Constanța, acolo unde Gică Hagi este acționar.

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La fel ca și la firma sa, și la Farul Constanța au avut loc mai multe schimbări înainte ca Hagi să ajungă selecționerul naționalei României. Astfel, în martie 2026 Gică Hagi și-a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul, iar acum deține doar 10% din acțiuni, la fel ca și Ciprian Marica și Rivaldo. Gică Popescu are 70% din acțiuni.

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Chiar și așa, Gică Hagi are o avere de aproximativ 30 de milioane de euro. Secretul a fost divulgat chiar de către fostul mare fotbalist: soția sa este implicată și se ocupă de multe dintre aceste surse de venit. „Marilena e mai discretă. E în spate, e patroana. Ea ține tot. Ea e șefa, ea împarte tot. Eu la muncă, ea acasă. Are totul pe mână. Îi mulțumesc că mă suportă. Și că mă iubește. Are grijă de familie, de fată și de băiat. Ea i-a crescut și ei sunt acolo unde sunt datorită ei. Sunt fericit că Ianis și Kira ne văd ca un exemplu”, declara Gică Hagi, în februarie 2025.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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