Gică Hagi, descumpănit după Farul – Unirea Slobozia 1-1: „Nu ne gândeam că o să ajungem aici. 100% trebuie schimbat ceva”

Seria fără victorie a Farului în Superligă a ajuns la șase meciuri. Constănțenii porneau cu prima șansă în , dar au obținut doar o remiză, 1-1, iar situația din clasament devine din ce în ce mai complicată. Gheorghe Hagi a reacționat la finalul întâlnirii.

Reacția lui Gheorghe Hagi după ce Farul a obţinut doar un punct din meciul cu Unirea Slobozia

Farul a deschis scorul în minutul 42 al partidei cu Slobozia, prin Narek Grigoryan, și a avut mai multe ocazii importante, , însă nu a reușit să le fructifice, iar oaspeții au egalat în partea secundă prin fostul jucător al constănțenilor, Adnan Aganovic.

„Am început meciul bine, am făcut ce trebuia, am marcat, dar în repriza a doua ne-am mulțumit cu ce am făcut, i-am lăsat să vină peste noi. Noi am avut ocazii, dar nu am marcat. Ne doare, e clar că lucrurile s-au complicat cu egalul acesta. Câștigam, eram acolo, dar… Asta e realitatea.

Nu e vorba de relaxare. Au fost ocazii. Era logic ca ei să vină peste noi în repriza a doua, le-am și zis că vor veni. Am schimbat, am încercat să securizez cât pot zona centrală, pentru că ei au băgat două vârfuri, chiar trei, dar am luat gol acolo. Ce să zic? E complicat. Trebuie să câștigăm, pentru că avem nevoie de puncte” a afirmat Gheorghe Hagi la finalul partidei, conform .

„Nu ne gândeam că o să ajungem aici”

Situația Farului s-a complicat și mai mult după acest rezultat. Constănțenii sunt în continuare pe loc de baraj, iar diferența până la pozițiile direct retrogradabile este de doar patru puncte. „E clar că nu e ușor, nu ne gândeam că o să ajungem aici, dar asta este realitatea.

Trebuie să o vedem. Suntem acolo, ar fi culmea să nu ne gândim acolo (n.r. la retrogradare), asta e realitatea. De aici trebuie să mergem, să câștigăm meciuri, să facem rezultate. Fotbalul e imprevizibil.

Fotbalul pare ușor, dar nu e ușor. Trebuie să avem putere, să avem minte. 100% trebuie schimbat ceva. Trebuie să ne luptăm până la final, pentru că situația este grea” a declarat „Regele” pentru sursa menționată.