Gică Hagi, despre cheia victoriei cu Universitatea Craiova: „Am știut să îi blocăm”. Care e singurul lucru care îl nemulțumește

„Toți cei care au intrat pe parcursul jocului au adus prospețime. Pentru că este greu și pentru jucători să evolueze o dată la două zile și jumătate, nu suntem obișnuiți. Dar am fost inspirat din acest punct de vedere, iar ei au muncit pe teren.

Am avut și șansă, Aioani a făcut un meci mare astăzi. Dar când ai portar, când jucătorii sunt inspirați, lucrurile merg bine și poate veni victoria”, a declarat el.

Gică Hagi se aștepta ca oltenii să pună presiune din primul minut

Tehnicianul echipei constănțene recunoaște că adversarii au fost mai buni în prima repriză. „Știam că ei vor pune presiune de la început, să marcheze cât mai repede. Noi am jucat în urmă cu două zile și jumătate, dar aveam niște atuuri.

De partea lor erau valoarea, momentul bun și moralul. Universitatea Craiova este o echipă foarte bună. Așa cum am mai spus, Laurențiu Reghecampf i-a așezat bine în teren din toate punctele de vedere.

Gică Hagi îi laudă pe cei doi fundași laterali ai Farului

Dar noi am știut să-i blocăm. Au jucat foarte bine cei doi fundași laterali, atât Damien (n.r. – Dussaut) cât și Brad (n.r. – Bradley de Nooijer), iar acest lucru ne-a făcut să ajungem la victorie”, a mai precizat Hagi.

Tehnicianul știe și . „Nu suntem constanți, asta este singura mea problemă acum. Trebuie să avem mai multă constanță, trebuie să avem continuitate în rezultate. Dar face parte din procesul acesta de creștere a unei echipe, de a se dezvolta.

Gică Hagi este fericit că are în lot doi portari talentați

În vară ne-am unit, avem un brand în spate, responsabilitatea este mult mai mare. Este echipa unui oraș, a unei regiuni și vrem să o construim, ușor-ușor, ca să arate bine.

Aioani este un portar care are talent nativ. Greșește și el, pentru că este imposibil să să nu greșești. Dar mi-a plăcut, îmi place, și sper să fie în formă. Îl avem și pe Brănescu, de asta l-am adus, să fie acolo, că și el este un portar foarte talentat”, a încheiat el.

Adrian Petre: „indiferent cât joc, eu trebuie să marchez”

Atacantul Adrian Petre, care , a declarat, la finele confruntării, că este fericit, deoarece antrenorul Gheorghe Hagi îi oferă ceea ce are nevoie.

„Sunt bucuros că am reușit să câștigăm, sunt fericit că mi-am ajutat echipa și îmi doresc să vină și celelalte victorii în următoarele meciuri. Probabil mi-am făcut un obicei din a fi omul potrivit la locul potrivit, dar îmi fac treaba.

Asta este una dintre calitățile mele, aceea de a ataca spațiile, știu unde vine mingea, o simt. Cred că mi-am făcut treaba și astăzi și sper ca la fel să se întâmple și pe viitor”, a declarat Adrian Petre la finele partidei cu Universitatea Craiova.

Adrian Petre și colegii lui au fost motivați de eșecul cu FCSB

„Mă simt foarte bine, probabil se și vede în evoluțiile și în statisticile mele. Sunt fericit, domnul Hagi îmi oferă ceea ce am nevoie și cred că voi progresa mult mai mult în viitor.

Nu pot eu să spun când voi juca din primul minut. Asta nu este treaba mea. Depinde de mine, în primul rând, dar și de planurile tactice ale domnului Hagi, iar eu nu trebuie să-mi fac decât treaba.

Indiferent că joc 10 minute sau 5 minute, eu trebuie să marchez tot timpul. Îmi doresc să fiu titular, dar când va veni momentul sper să fiu pregătit și să îmi fac treaba cât mai bine. Deocamdată sunt bucuros că am reușit și așa, să aduc victoria în ultimele minute.

Simt că echipa este foarte bine, chiar dacă am pierdut ultimul meci (n.r. – ) am fost destul de motivați. Și, așa cum a spus și domnul Reghecampf, chiar dacă noi, ca echipă, nu am fost de acord cu declarațiile dânsului, am avut altă atitudine cu ei.

Și i-am demonstrat că nu meciul cu FCSB a făcut diferența, ci pragmatismul și eficacitatea în fața porții”, a mai precizat el.