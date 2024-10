Gică Hagi, detalii din vestiar după Farul – Universitatea Craiova 3-2: „La pauză a vomitat. L-am obligat să joace”

a fost meciul care a încheiat runda cu numărul 14 din SuperLiga României, iar „Regele” a avut câștig de cauză în , pe care l-a învins cu scorul de 3-2.

Gică Hagi a fost rezervat după Farul – Universitatea Craiova 3-2. Ce a spus după eșecul usturător din Giulești

Farul a făcut un pas important în duelul cu Universitatea Craiova și a obținut victoria de care avea nevoie pentru a ține aproape de locurile de play-off. Gruparea pregătită de Gică Hagi a făcut un meci bun pe teren propriu și s-a impus cu scorul de 3-2.

, vârful reușind , iar repriza secundă a adus complicații după eliminarea lui Ionuț Vînă. Craiova a irosit și o lovitură de la 11 metri, prin Houri, asta după ce punctase o dată de la punctul cu var, iar finalul a fost cu emoții după ce Paradela a redus din diferență.

Managerul constănțenilor a fost destul de rezervat la flash-interviu după această victorie și a transmis că eșecul suferit în Giulești contra Rapidului a fost destul de greu de digerat.

„Am început bine, așa cum am pregătit. Știam că întâlnim o echipă bună, cu tehnică. A fost un meci frumos. Felicitări băieților. Nu a fost o săptămână ușoară, trebuie să recunoaștem. Nu a fost ușor să digerăm eșecul 0-5 cu Rapid.

Acasă jucăm bine, și cu Dinamo meritam victoria (n.r. a fost remiză, 1-1). Trebuie să găsim cheia și să schimbăm ceva, să jucăm fotbalul nostru. Îl vrem mereu pe Alibec așa, în formă. A avut o atitudine foarte bună.

Și Gustavo Marins a jucat bine. El a vomitat la pauză, e virusul ăsta.. Și acum la final a vomitat. A vrut să iasă la pauză, dar l-am obligat să joace tot meciul. Îmi era greu să schimb”, a declarat Gică Hagi, potrivit .

Costel Gâlcă, explicații pentru eșecul din Farul – Universitatea Craiova 3-2: „Nu avem om de gol în acest moment”

La finalul întâlnirii Farul – Universitatea Craiova 3-2, care a închis etapa a 14-a din SuperLiga, antrenorul Costel Gâlcă a fost extrem de afectat de această înfrângere și a explicat startul modest al jocului în care gazdele au înscris de două ori în 12 minute.

„În prima repriză ne-au prins pe două inițieri, au marcat două goluri. Am pierdut duelurile unu contra unu. Am spus să mergem om la om, au scăpat din marcaj și au înscris. Aveam multă încredere în echipă și am, dar în fotbalul de astăzi contează foarte mult duelurile unu contra unu.

N-am fost în stare să ne apropiem de poarta lor, n-am avut intensitatea necesară. Și așa puteam să întoarcem rezultatul, am ratat și penalty, nu am putut face mai mult. A bătut în același fel (n.r.- Houri), și prima dată a atins-o portarul, e decizia lui, e jucător profesionist. El era desemnat primul să bată. Depinzi și de aceste execuții ale jucătorilor.

Paradela nu putea să joace mai mult, nu e la un nivel foarte bun. Se cunoaște lipsa lui Mitriță, e un jucător decisiv, ne-a lipsit, dar aveam multă încredere în cei 11 care au intrat astăzi pe teren”, a declarat Gâlcă.