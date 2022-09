Gică Hagi dezvăluie secretul startului excelent de sezon al Farului: „Un singur brand, o singură echipă, o singură iubire. Atât!”

. „Marinarii” sunt pe locul 2 în SuperLiga, cu 18 puncte, trei mai puține decât liderul Rapid. Gică Hagi a dezvăluit care este secretul echipei cu care a câștigat titlul în 2017.

Gică Hagi, despre secretul Farului: „Suntem de 12 ani pe piață”

Farul a surprins în acest start de sezon. Nu doar că sunt pe locurile fruntașe, dar constănțenii au reușit și două victorii impresionante, cu CFR Cluj și FCSB, ambele cu același scor, 3-1. „Marinarii” n-au repetat isprava și .

„Nici eu nu sunt perfect! Fotbalul îți arată și calitățile, și defectele. Am pierdut cu Craiova într-o manieră care nu trebuia să se întâmple. Cu toții am pierdut, fotbalul e făcut din greșeli, am făcut prea multe din păcate. Continuăm să muncim. Mesajul e clar: jucăm mereu doar să câștigăm.

A contat foarte mult că am ales noi bine jucătorii (n.r. – cu CFR și FCSB). Am semnat fotbaliști buni care au făcut treabă pe teren, pentru că și noi avem valoarea noastră. Bineînțeles, eram conștient de valoarea adversarului. Am arătat că și noi suntem puternici.

Să nu uitați că suntem pe piață de 12 ani! Cunoaștem și avem foarte mulți jucători. Mai mult, cam pe la toate echipele sunt foarte mulți jucători de-ai noștri, pe care îi știm foarte bine. Așa că e foarte ușor să lucrăm cu ei și ei vin cu drag acasă.”, a declarat Gică Hagi, pentru .

Ajuns la 57 de ani, „Regele” vrea să îl concureze pe Mircea Lucescu (77 de ani). Hagi s-a apucat de antrenorat în 2001, iar în CV și-a trecut echipa națională a României, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua și Viitorul/Farul Constanța.

„Sunt încă tânăr față de nea Mircea Lucescu. E pasiune! Sau, mai bine zis, de la iubire am trecut la pasiune. Îmi place ce fac și sunt bucuros când văd copiii la antrenamente, pe teren”, a adăugat „Regele”.

16 goluri a marcat Farul până acum, cel mai bun atac din SuperLiga

Stadionul de la Constanța, așteptat ca pâinea caldă

Hagi și-a început cariera la Constanța și e trup și suflet pentru Farul. Managerul tehnic al „marinarilor” spera ca în curând echipa să beneficieze și un stadion nou. Momentan, Farul joacă pe stadionul construit de „Rege”, la Ovidiu.

„Eu le văd bine, sunt optimist. Conducerea știe mai bine pentru că cei de acolo lucrează pentru acest lucru. În Constanța e un singur brand, o singură echipă, o singură iubire. Atât! Constanța și Dobrogea au un singur brand și acela e Farul. Toată lumea trebuie să gândească doar la Farul, să ajute și să sprijine!”, a completat Hagi.

