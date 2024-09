Gică Hagi dezvăluie suma reală pe care a primit-o de la Rapid pentru Grameni! Antrenorul Farului confirmă exclusivitatea Fanatik

Sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 21:30, Petrolul Ploiești va primi vizita celor de la Farul Constanța în etapa 9. Înaintea meciului, Gică Hagi a discutat despre acest duel, dar și despre suma pe care a primit-o de la Rapid pentru Dina Grameni.

Gică Hagi dezvăluie suma pe care a primit-o de la Rapid pentru Grameni: “Nu a fost așa cum s-a scris!”

“Regele” susține că Farul Constanța are probleme la capitolul buget, motiv pentru care clubul de la Marea Neagră este nevoit să vândă an de an. Discuția a pornit de la vânzarea a doi titulari importanți, iar de aici, , pentru a evita neclaritățile create în presă.

Așa cum a anunțat și FANATIK, . Pe lângă această sumă, Farul a păstrat și 30% dintr-un viitor transfer.

“Erau doi titulari (n.r. Popescu și Grameni), dar Farul are nevoie să vândă. Pentru că noi lucrăm cu deficit de buget. Și noi am adus jucători și trebuie să vindem. Am arătat mereu că știm ce facem și că suntem un club care performează.

La noi problema nu este că am vândut doi jucători, ci că nu avem rezultate. Trebuie să vindem, pentru că avem cheltuieli. Și trebuie să producem performanță. De fiecare dată când au plecat jucători, lucrurile au mers bine în continuare. Jucătorii au primit oferte mai bune, au arătat că vor să plece și noi i-am lăsat. Ce era să facem?

Nu am avut mai multe oferte. A fost câte una pentru fiecare jucător și ambele au venit în finalul perioadei de transferuri. Nu au fost nici pe bani foarte mulți, așa cum s-a scris.

Pe Grameni am primit 400.000 de euro, plus 30% procent dintr-un viitor transfer. Asta a fost oferta, nu a fost alta. Clubul a acceptat pentru că trebuie să vindem ca să ne plătim cei 160 de salariați.

Momentan vindem aici. Și noi vrem să vindem afară, dar momentan nu vin oferte de acolo pentru noi. Nu avem de ales, trebuie să vindem”, a declarat Gică Hagi la .

“Obiectivul nostru este să intrăm în play-off”

În cadrul conferinței de presă, a analizat și partida grea pe care Farul o va avea cu Petrolul. Totodată, antrenorul constănțenilor a mărturisit că echipa nu a avut startul dorit de campionat, dar și care este obiectivul principal al clubului în acest sezon.

“Suntem conștienți că nu avem o perioadă foarte bună. E bine că a fost această pauză. Vrem să începem să câștigăm, conștienți că avem o deplasare foarte grea. Nu există adversari ușori, mai ales când joci în deplasare. Încercăm să mergem la Ploiești să ne facem jocul. Ei arată din ce în ce mai bine și sunt mai omogeni. Este o echipă experimentată. Sperăm să facem un joc bun și să venim puncte la Constanța.

Larie, Cojocaru și Nedelcearu sunt accidentați pentru acest meci. Nede revine ușor-ușor, dar nu cred că este pregătit pentru acest meci. Toată lumea s-a întors de loturile naționale. Vrem să câștigăm.

Sunt meciuri grele cu Petrolul la ei acasă. O dată am câștigat și o dată am pierdut. În acest an toate meciurile sunt grele. Fotbalul românesc are nevoie de echipe care să formeze jucători, așa cum este și în alte țări. Noi facem lucrul acesta și nu ducem lipsă de tineri.

Obiectivul nostru este să intrăm în play-off. Cu gândul acesta am plecat de la începutul anului. Muncim în direcția asta și e mult de muncă. Fiecare meci e greu, e cu presiune și avem nevoie de rezultate, de puncte.

Nu am început foarte bine campionatul, dar sperăm să ne revenim ușor, ușor. Trebuie să fim pragmatici și să ne facem datoria. Încercăm să îl punem la punct pe Denis și să îl aducem în formă, pentru că avem nevoie de el”, a mai spus Gică Hagi.