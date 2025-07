Gică Hagi, dezvăluire despre “perla” de 1 milion de euro: “E peste Adi Mutu!”

Luca Băsceanu, jucătorul transferat de Universitatea Craiova de la Farul, după cum , a fost lăudat de Gică Hagi. „Regele” a spus convins că tânărul fotbalist este chiar peste Adrian Mutu, după ce

Gică Hagi este convins în privința lui Luca Băsceanu după transferul la Universitatea Craiova

Format la Farul Constanța, Luca Băsceanu a evoluat în ultimele sezoane în mai multe competiții, bifând minute de la Superliga până UEFA Youth League și Liga de Tineret. Talentul, dar mai ales prestațiile sale, au atras interesul cluburilor din România, iar Universitatea Craiova a fost cea care a făcut mutarea decisivă în privința transferului său.

Adrian Mutu l-a lăudat personal pe tânărul fotbalist, pe care l-a asemănat cu sine însuși. Jurnalistul Marius Mitran a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a discutat personal cu Gică Hagi, iar „Regele” a mărturisit că Luca Băsceanu este chiar peste Adrian Mutu, însă cu o singură condiție.

„Am întinerit când am văzut că e Băsceanu”

„Acum câteva săptămâni, când Hagi și-a lansat cartea, am stat în seara de după lansare cu el câteva ore la o masă și am vorbit de multe, între care evident că eu am încercat să duc discuția și spre Băsceanu. Dacă într-adevăr era totul în regulă, că era perioada aia în care se spunea că era și nu era. Dar așa cum FANATIK, la ora 23:50, l-a anunțat pe Băsceanu înainte să închid…

Am mai dat odată pe FANATIK la 23 noaptea și era mare… Băsceanu! Eram așa, eram un pic, mă gândeam că am 58 de ani, cu tare, sunt cam bătrân, trebuie să mă culc… Am întinerit când am văzut că e Băsceanu!

„’E peste Mutu, cu o condiție!’”

Și Hagi mi-a spus în seara aia… eu i-am povestit, la FANATIK, cu Mutu, când i-a spus lui Horia că este un talent cum a fost și el. Și eu îi spun asta lui Hagi, uite ce a spus la FANATIK și Hagi zice… ‘E peste Mutu, cu o condiție!’.

‘El trebuie să înțeleagă cine e. El are o mică problemă de autoidentitate, de a nu se crede nici mai sus decât e, nici mai jos. El trebuie să își rezolve problema în ceea ce poate el să facă sau să nu facă’.

Și atunci am spus, nu știu dacă la Craiova este cel mai propice loc pentru asta. Craiova l-a vrut, a zis el. Craiova a plătit, Craiova l-a vrut”, a spus Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.

Gică Hagi, dezvăluire despre “perla” de 1 milion de euro