Gică Hagi, dezvăluiri despre Denis Alibec înainte de Farul Constanța – FC Hermannstadt

După ce , din etapa cu numărul cinci a SuperLigii României, Farul Constanța caută a doua victorie din acest sezon. Marinarii vor primi luni vizita celor de la Hermannstadt la Ovidiu, iar Gică Hagi speră că elevii săi vor putea repeta performanța de la meciul cu Poli Iași, când au învins cu scorul de 2-0.

Gică Hagi: „Nu cred că Alibec va putea să joace titular”

Farul a reușit una dintre cele mai importante mutări din această perioadă de transferuri și l-a readus la echipă pe Denis Alibec, unul dintre cei mai importanți jucători ce au contribuit la câștigarea titlului în sezonul 2022/23. Vârful în vârstă de 33 de ani este în lotul constănțenilor pentru meciul cu Hermannstadt, însă sunt șanse mari ca el să nu fie titular.

ADVERTISEMENT

La conferința de presă dinaintea partidei, Hagi a transmis care sunt așteptările sale de la acest meci și care este situația lui Denis Alibec, revenit la Farul după ce s-a despărțit de Muaither SC.

„Un meci acasă foarte greu, pentru că întâlnim o echipă omogenă. Știe să joace și ofensiv și defensiv și are un antrenor care a adus stabilitate. Mereu am avut meciuri dificile cu ei și întotdeauna s-a marcat puțin. Sperăm să fim mai inspirați, să facem lucrurile așa cum trebuie. Va fi nevoie să ne apărăm foarte bune, ne dorim cele 3 puncte pentru că sunt necesare. Am trecut peste ce a fost la București, ne-a durut, am pierdut meciul în ultimele minute, dar am căutat soluții, sper că jucătorii au înțeles, iar de acum va fi din ce în ce mai bine. Avem nevoie să facem un meci similar ca cel cu Iași, de acasă, un meci pe care l-am dominat, ne-am creat ocazii, am înscris și nu am primit gol. Absențele de la acest meci sunt aceleași, Larie cu Cojocaru.

ADVERTISEMENT

Denis e cu noi în cantonament și atât. Restul, răbdare, e nevoie și la el de timp. O să vină toate pe rând. Sperăm să fie acel Denis Alibec ce a fost ultima oară la noi, cel care să ne ajute să câștigăm meciuri. Este în lot dacă l-am adus la conferință. Lucrurile sunt într-o direcție bună, dar avem nevoie de continuitate. Nu cred că Alibec va putea să joace titular, din punct de vedere fizic. E cu noi, sperăm să ne ajute. Toată Constanța îl dorește pe Denis! În teren nu joacă numele, datoria noastră este să îl facem să joace ca înainte.” , a spus Gică Hagi.

60 de meciuri a jucat Denis Alibec la Farul

de meciuri a jucat Denis Alibec la Farul 22 de goluri și 15 pase de gol are acesta pentru Farul.

ADVERTISEMENT

Farul, doar o victorie în acest sezon

Farul are un început dezamăgitor de sezon, echipa antrenată de Gică Hagi având un singur succes în actuala ediție de campionat, obținută pe teren propriu în fața celor de la Poli Iași. După acest joc, pentru marinari a urmat un eșec dramatic suferit în capitală în fața campioanei en-titre FCSB. Mai mult decât atât, Hagi este pe cale .

Florin Manea, celebrul impresar care s-a ocupat și de transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham, a vorbit recent despre interesul lui Porto pentru Constantin Grameni, însă acesta a dezvălui că era vorba despre un împrumut cu opțiune de cumpărare. Tot acesta a transmis că a mai existat o oferta pentru fotbalistul Farului din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, dar el crede că jucătorul are șanse mari să ajungă în Italia.

ADVERTISEMENT

„Încercăm să aducem o ofertă pe placul lui Gică Hagi. Am primit o scrisoare de interes în urmă cu o lună din Abu Dhabi, dar atât, oferta n-a mai ajuns la Farul.

Am ceva din Italia pentru Grameni, o să vină cineva să-l vadă. Dacă-l duc în Italia, sigur ajunge în Serie A sau în Serie B, la o echipă care se bate pentru promovare. Vine directorul sportiv al echipei la meciul următor al Farului.”, a spus Florin Manea.

În vârstă de 21 de ani, Grameni este evaluat în prezent de cei de la TransferMarkt la două milioane de euro. El are 12 selecții și trei goluri la naționala sub 21 de ani a României. Din 2021, Grameni este în circuitul echipei de seniori a constănțenilor, pentru care a adunat în total 132 de meciuri. El a reușit să marcheze de 10 ori și să ofere 9 pase de gol. Contractul acestuia expiră în vara anului 2027.