Gică Hagi, dezvăluiri din perioada ”Generației de Aur”. Cine era idolul femeilor și cum le lua banii la rummy. Video

”Regele” regretă faptul că la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii pentru a juca în semifinale cu Brazilia.

Dezvăluiri făcute de Gică Hagi despre Generația de Aur

Invitat la Podcastul ”DA BRAVO!” al lui Mihai Bobonete, Gică Hagi a făcut o serie de dezvăluiri din perioada ”Generației de Aur” și a povestit cum au reușit să-l enerveze pe Dorinel Munteanu în timpul unui antrenament.

”Ilie Dumitrescu era miștocarul generației mele. Și Ionuț Lupescu era glumeț deși pare serios. Făceam de toate, îți dai seama, când stăteam atâtea zile în cantonament. Idolul femeilor din Generația de Aur era Ilie, mai era și Dan Petrescu. Dar lui Ilie mereu i-a plăcut acest lucru, arată wow și acum.

Nu aveam un botez pentru un nou venit, dar de obicei intra la un 5 contra 2 și uneori stătea la mijloc și câte 50 de pase, 100. Era greu cu noi că jucam bine, pasam mult. Am făcut odată 100 de pase, Dorinel Munteanu era la mijloc și s-a supărat. Noi mai făceam și mișto. Eram eu, Dan, Gică Popescu, Ilie și nu mai știu cine era.

Am avut un conflict cu Petrescu înaintea meciului cu Țara Galilor. Făceam miuțe la antrenament, ne-am trezit în echipe diferite și ne-am certat că fiecare își dorea să câștige. Și ne-am certat până ne-a dat Iordănescu afară pe amândoi și după aceea ne-a băgat în ședință. Dar întotdeauna treceam peste”, a declarat Hagi.

Marele regret, semifinala ratată împotriva Braziliei

”Regele” are marele regret că ”tricolorii” nu au ajuns la World Cup 1994 să joace acea semifinală de vis împotriva Braziliei, considerând că naționala României și cea ”carioca” erau cele mai bune de la acel turneu final.

”Toți visam să ajungem la Mondialul din America. Am avut spirit bun, de-aia am și dat randamentul acela bun. Cred că cele mai bune echipe de la Mondial am fost noi și Brazilia. Păcat că nu s-a jucat acel meci.

Jucam mult rummy în cantonamente, la Mondiale am avut mult noroc, le-am luat banii. Făceam cinste, jucam pe puțin, sume modice. Jucam să ne treacă timpul. Intra carte, dar trebuie să mai și gândești”, a mai spus Gică Hagi.

Hagi ocupă primul loc în , în banii din prezent. După Mondialul din 1994, cu prestaţii stelare, ”Regele” a fost transferat de Barcelona, care a plătit 3.200.000 de dolari pentru a-l aduce de la Brescia. După calcularea inflaţiei, mutarea ar costa azi 56.800.000 de euro.