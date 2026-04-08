Gică Hagi, dialog cu Mircea Lucescu înainte de infarct: „Se simțea bine”

Gică Hagi a dezvăluit dialogul avut cu Mircea Lucescu înainte de infarct. Ce planuri avea „Il Luce” după ce starea sa de sănătate se îmbunătățiseră. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
08.04.2026 | 19:53
Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la ora 20:36, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Problemele medicale ale lui „Il Luce” au început după barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial, acesta leșinând în timpul unui antrenament al echipei naționale. Ulterior internării, starea fostului selecționer se îmbunătățise, ba chiar era aproape de externare vineri, 3 aprilie. Din nefericire, în dimineața acelei zile, a suferit un infarct, iar doar patru zile mai târziu, inima a încetat să-i mai bată. Iată ce a declarat Gheorghe Hagi despre cele petrecute.

Gică Hagi, în doliu după decesul lui Mircea Lucescu

Gică Hagi nu a putut lipsi la priveghiul lui Mircea Lucescu. Sicriul fostului selecționer a fost dus miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională, iar acolo s-au prezentat majoritatea figurilor importante din sportul românesc. Vizibil afectat, „Regele” a declarat că „Il Luce” a fost decisiv în ascensiunea pe care a avut-o în fotbal.

„A fost un câștigător, atât ca fotbalist, ci și ca antrenor. A fost cel mai mare antrenor român din toate timpurile, a ajuns al treilea în lume la numărul de trofee. A fost extraordinar, e și greu să te gândești la ceea ce a reușit.

A contat mult pentru mine convocarea primită la 18 ani, a fost fundamentală! M-a crescut, m-a educat. Tot ce am făcut în viață s-a datorat celor doi antrenori care m-au crescut. Primul a fost nea Ioji (n.r. Iosif Bukossy), care din păcate nu mai este printre noi, și nea Mircea, care a avut curajul să mă promoveze de la juniori la echipa mare. Nu am trecut pe la U21, m-a luat direct și cred că el a influențat toată traiectoria mea fotbalistică”, a declarat Gică Hagi.

Gică Hagi, dialog cu Mircea Lucescu înainte de infarct

Gică Hagi a dezvăluit faptul că a purtat un dialog cu Mircea Lucescu înainte ca acesta să sufere un infarct. „Regele” a mărturisit că fostul său antrenor se simțea bine și că abia aștepta să fie externat, însă în cele din urmă starea sa de sănătate a urmat un alt curs, iar în cele din urmă „Il Luce” a încetat din viață.

„Asta înseamnă dedicație! A fost până în ultima zi alături de ceea ce a iubit! Eu am văzut un om care a luptat cu curaj până în ultima clipă a vieții. Am vorbit acum câteva zile cu el, în ziua în care se simțea bine la spital. Așteptam să iasă, dar după s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a conchis Gică Hagi.

Gică Hagi, declarații după vizita la sicriul lui Mircea Lucescu

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
