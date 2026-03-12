Gică Hagi, dialog fabulos cu Gică Popescu: „Ce faci, te droghezi?”

Sport

Iulian Stoica
12.03.2026 | 20:29
Gică Hagi și Gică Popescu nu doar că au evoluat împreună, ci fac parte și din aceeași familie. Foștii fotbaliști din Generația de Aur se ocupă în prezent de buna administrare a Farului Constanța, însă în trecut au fost protagoniștii unor povești memorabile.

Gică Hagi și Gică Popescu au fost colegi Steaua, Barcelona, Galatasaray și naționala României, acolo unde au adunat peste 200 de meciuri împreună. Cea mai frumoasă perioadă împreună a fost în Turcia, la Galatasaray.

Gică Popescu a mărturisit că în acea perioadă s-a simțit cel mai bine din carieră. Aflat sub comanda lui Mircea Lucescu, „Baciul” era foarte puternic fizic. Mirat, Gică Hagi l-a întrebat dacă se droghează, pentru că evoluțiile erau la cel mai înalt nivel.

„Ca profil de jucător, eu am fost cu fizic puternic, dar niciodată în cariera mea nu m-am simțit fizic atât de bine ca atunci când am fost antrenat de Mircea Lucescu. Și aveam 33 de ani atunci.

Îmi aduc aminte că la un antrenament a venit Gică Hagi și mi-a zis: «Dar ce faci, te droghezi? Ești incredibil, nu ai fost niciodată așa!». Zburam, nu atingeam terenul. Lucra senzațional Lucescu. Și încă un lucru pe care îl făcea și cred că-l face și acum la fel de bine.

Indiferent cu cine jucam, indiferent de nivelul adversarului, pregătea meciul de parcă jucam mereu cu Fener. Și noi ziceam: «Nea Mircea, jucăm cu ultima clasată!».

Ședință jumătate de oră. Cu video, cu tot… Iar colegii noștri turci care nu făcuseră cu Fatih Terim așa ceva, înnebuneau. Nu lăsa niciun element care să nu fie pus la punct”, a spus Gică Popescu, conform digisport.ro.

Gică Hagi și Gică Popescu sunt rude

Relația dintre Gică Hagi și Gică Popescu este specială. Foștii internaționali s-au căsătorit cu surorile Marilena și Luminița. Ioan Becali a avut, în cadrul „Giovanni Show”, doar cuvinte de laudă la partenerele de viață ale conducătorilor de la Farul Constanța.

„Cele mai corecte neveste de fotbaliști au fost surorile care sunt măritate cu Hagi și Popescu. Hagi s-a despărțit de fosta soție și a ajuns să o cunoască pe actuala soție după ce a văzut-o la o nuntă. Când era la Brescia, îi cerea lui Gigi casete cu nunțile macedonești și acolo a văzut-o.

Apoi au început să își scrie și după un timp mi-a zis mie că vine la Frankfurt pentru că trebuie să se întâlnească cu cineva. Erau Marilena și Luminița, venite la tatăl lor care lucra în construcții acolo. Atunci le-am cunoscut și eu pe amândouă. Nu sunt doar niște fete minunate, ci și mame, sfătuitoare, economice.

A lui Popescu e avocat și are și firma ei. Sunt exemple de neveste de fotbaliști, de aia Hagi și Popescu au făcut și cariere. Și soția lui Micha Klein era tot la nivelul ăsta”, a spus Giovanni Becali pentru FANATIK.

