Gică Hagi, mulțumit după Rapid – Farul 1-1: ”Le final m-am îmbrățișat cu Mutu, noi, decarii”

”Regele” a rămas neînvins în fața lui Adrian Mutu după , iar constănțenii s-au distanțat în fruntea clasamentului la trei puncte față de campioana en-titre CFR Cluj.

Gică Hagi, mulțumit cu punctul câștigat în Rapid – Farul 1-1

La finalul întâlnirii Rapid – Farul 1-1, din etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga, Gică Hagi a recunoscut că este un punct bun obținut în Giulești, deși echipa sa a avut ocazii importante pentru a câștiga.

ADVERTISEMENT

”Sunt mulțumit de rezultat, chiar dacă ne doream să câștigăm. Ambele echipe au făcut un meci bun. Mentaliatea noastră este să jucăm, să marcăm. Din păcate am marcat doar un gol, dacă marcam mai mult poate câștigam.

Băieții au reacționat bine, mai ales că am avut doar o zi, două să ne antrenăm împreună. Important e că am produs, nu am pierdut în deplasare în fața unei echipe bune. Ne-au surprins puțin la începutul reprizei a doua, dar și noi am avut ocazii.

ADVERTISEMENT

Nedelcu are nevoie de meciuri să joace, să prindă putere. Are execuții frumoase, îi place să marcheze de la distanță. În play-off trebuie să joci să câștigi, asta trebuie să fie mentalitatea.

La final m-am îmbrățișat cu Mutu, noi, decarii. Ne-am felicitat, am făcut o muncă foarte bună cu echipe care nu și-au propus să fie acolo sus, dar au ajuns acolo. Încercăm să creăm o mentalitate bună, sunt lucruri care ne ghidează și vrem să câștigăm”, a declarat .

ADVERTISEMENT

Nedelcu a prins curaj după golul din Giulești

Mijlocașul Dragoș Nedelcu, autorul golului egalizator pentru Farul, consideră că ”marinarii” ar fi meritat să câștige meciul și a lăudat atmosfera excelentă din Giulești și gazonul foarte bun.

”Am ratat foarte mult și eu consider că meritam victoria, datorită ocaziilor avute. Din păcate, s-a încheiat la egalitate și, până la urmă, un punct câștigat aici nu e chiar atât de rău.

ADVERTISEMENT

Am exersat la antrenament. Îi mulțumesc lui Mățel (n.r. – team managerul Farului, Alexandru Mățel), că mi-a spus înainte de meci că voi da gol. Fiecare jucător de SuperLiga își dorește să joace într-o astfel de atmosferă, pe un gazon foarte bun.

ADVERTISEMENT

Consider că ambele echipe au jucători de calitate, antrenori foarte buni și e normal să iasă meciuri spectaculoase. E o luptă foarte grea, sperăm să fim acolo sus, să ne batem și vom vedea pe ce loc vom fi la sfârșitul campionatului. Nu avem nicio presiune, luăm fiecare meci în parte.

Cu siguranță că golul îmi dă încredere, mai ales că nu marchez foarte mult. Orice jucător în activitate își dorește să fie la echipa națională. Mă bucur că au început cu dreptul în preliminarii”, a spus Nedelcu.

Mazilu, cuvinte de mulțumire pentru Hagi

Atacantul Adrian Mazilu nu a mai reușit să fie decisiv pentru formația lui Gică Hagi, însă a mărturisit că cel mai important este rezultatul obținut de echipă și crede că un punct în Giulești este foarte bun.

”Un punct muncit, am avut multe ocazii, dar este bun și un punct. Nu este presiune. Noi ne facem jocul meci de meci și trebuie să fim acolo unde ne este locul. Îmi doresc să marchez meci de meci, dar sunt fericit pentru că echipa a arătat bine, nu contează cine marchează.

Mă simt foarte bine, Mister îmi dă o încredere excepțională. Mă încurajează la antrenamente, la meciuri nici nu mai zic. Sper să îmi fac jocul și să dau totul pentru echipă. Sunt meciuri foarte grele, dar eu zic că putem face față.

Atmosfera e foarte frumoasă aici în Giulești, ne dă adrenalină. Mă gândesc la echipa națională de tineret, dar e decizia selecționerului. Eu muncesc zi de zi. Să sperăm, poate voi ajunge și acolo”, a afirmat Mazilu.