„Regele”, discurs incendiar la TV: „Numele Hagi deranjează. M-am născut ca să câștig, nu ca să exist!”

„Regele” s-a enervat la culme și a avut un discurs incendiar în direct la TV, amintind de toate performanțele sale ca jucător, fiind singurul jucător român care a jucat și la Real Madrid, dar și la Barcelona.

Totodată, Gică Hagi a amintit de perioada în care scria istorie pentru România la Campionatul Mondial din 1994, fiind de părere că numele său deranjează în lumea fotbalului din România.

Gică Hagi, discurs incendiar la TV

, fiind supărat din cauza unui clasament apărut în Gazeta Sporturilor, care îl dădea doar al treilea jucător român din toate timpurile:

„La Mondiale ni se promite de 20 de ani acea calificare, dar nu vine. Eu cred că poți să planific succesul, făcând o generație puternică, să aibă continuitate și să ajungi să te bați cu cei mai buni.

Nu de la început ne-am calificat, în 88 am pierdut calificările, în 86 nu ne-am calificat, în 92 ne-am calificat, dar în 94 a venit maturizarea”.

„Trebuie să construiești o generație că dacă vorbești mult și doar promiți e cel mai ușor și după venim cu scuzele, că nu s-a putut, că am dat în bară, că am dat pe lângă, că nu am fost în formă.

Un om care e câștigător, care e programat să facă 10Gică Hagi, discurs incendiar la TV: „Numele Hagi deranjează. M-am născut ca să câștig, nu ca să exist!”. ani de rezultate, va face.

Am văzut sondaje, care arată că sunt doi alți colegi de-ai mei, mai mici ca mine, peste mine într-un clasament total, dar și din perspectiva carierei de jucător. Eu nu înțeleg, mi se pare lipsă de respect”, a mai spus Gică Hagi, la TV .

„Greșeala intenționată nu pot să o înghit!”

și a spus că nu crede să fi fost o simplă greșeală, ci crede că este vorba despre intenție: „La mine nu cred că ar trebui să fie maxim, ci dublu.

Mă uitasem eu, am zis aoleu, mă gândesc că poate trebuie să mă apuc să mai joc vreo 10 ani. Hagi se pare că e prea mic, săracul de el, nu a muncit pentru România, nu a făcut nimic”,

„Acesta nu e respect. Nu poate fi o greșeală, numele Hagi nu poate fi o greșeală. Greșeala intenționată nu pot să o înghit.

Înțeleg ca antrenor, dar nu puteți să-mi furați munca mea și eu am muncit pentru a face mândră țara asta, peste tot unde am jucat, am câștigat.

Vă scot câte titluri am. Cum v-ați simți să vină cineva să vă facă de râs munca. Ăsta e respectul care mi s-a adus după atâția ani. Se pare că numele Hagi deranjează!M-am născut ca să câștig, nu ca să exist.

Nu vă bateți joc de numele ăsta, nu vă las să vă bateți joc de numele meu, este inadmisibil așa ceva! Eu știu să trec peste ele, sunt călit, nu e o problemă, dar dacă s-a dat și cariera mea de fotbalist la o parte…

Mergem înainte, eu îmi văd de proiectul meu, de munca mea. Eu am mai lăsat ceva în urmă.

M-am simțit mândru în Italia, cu generația mea, eu cred că România are viitor, numai că trebuie construit acel proiect învingător, pentru că acești tineri care au demonstrat la U21, confirmă ușor-ușor și la naționala mare.

Să vină și ei să câștige, că își doresc, ei sunt primii supărați pe necalificări. Sunt primii care își doresc acest lucru”, a mai spus Gică Hagi.