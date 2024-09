Gică Hagi, discurs pentru istorie la dezvelirea monumentului pentru Generația de Aur: ”Am făcut ceva care rămâne!”. Video

În fața Arenei Naționale, în rondul de la Maior Coravu, , care are 4 metri înălțime, 2,5 metri lățime și o lungime de 10 metri.

Gică Hagi a vorbit după dezvelirea monumentului Generației de Aur

La inaugurarea monumentului au fost prezenți mai mulți componenți ai Generației de Aur, care a dus naționala României până în sferturile de finală de la World Cup ’94, iar Gică Hagi a ținut un discurs în fața asistenței.

”Toți venim și plecăm, important e să lăsăm anumite lucruri. Noi pe teren cred că ne-am făcut datoria așa cum trebuie, chiar dacă uneori am fost mai iuți, dar important e că s-a făcut performanță.

Am fost un grup extraordinar, o generație crescută în anii 80 la Luceafărul. Am crescut împreună, ne cunoșteam bine, am jucat bine fotbal împreună și am făcut performanțe. Timpul vine, trece, important că noi am făcut ceva care rămâne. Văd că lumea ne apreciază și ăsta este un lucru extraordinar”, a declarat Hagi.

Ilie Dumitrescu, mesaj pentru generațiile viitoare

Prezent la eveniment, Ilie Dumitrescu a dezvăluit că marele său regret este faptul că naționala României nu s-a putut califica în semifinale la World Cup ’94, acolo unde o aștepta un duel de vis cu Brazilia.

”Rămân cu regretul că nu am putut să facem mai mult pentru fotbalul românesc. Am fost foarte aproape de a face o performanță de a juca o semifinală împotriva Braziliei. Au fost două evenimente importante în acest an.

Meciul de retragere care a fost un moment de suflet, special pentru noi, pentru că doar Gică Hagi avusese un meci de retragere. Noi toți am fost pe acest minunat stadion și a fost ultima noastră apariție în fața publicului.

Aș vrea să mulțumesc pentru cele două evenimente companiei Superbet, pentru că a fost sponsorul principal al acestor două evenimente. Vrea să mai spun: Hai România! Și sperăm ca și generațiile următoare să aibă și ele parte de același monument”, a spus Dumitrescu.

În finalul lunii mai, Generația de Aur a avut parte de un în fața unei formații alcătuite din legende ale fotbalului mondial. A fost un spectacol fabulos, gustat din plin de spectatorii care au umplut până la refuz Arena Națională.

