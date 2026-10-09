Gică Hagi, dorit de un gigant al Greciei! „Regele” a rupt tăcerea: „A fost singura posibilitate concretă. Cine știe?”

ADVERTISEMENT

Selecționerul României, Gheorghe Hagi, a fost vizitat de jurnaliștii din Grecia, fascinați de modul în care „Regele” a ajuns să conducă naționala țării noastre. Fostul mare jucător al României și-a adus aminte cum a fost aproape să semneze cu Panathinaikos Atena în 2020, însă mutarea nu s-a concretizat din mai multe motive.

Gheorghe Hagi nu exclude să antreneze vreodată pe Panathinaikos sau naționala Greciei, însă nu acum

Întrebat dacă regretă că a ajuns la națională, în condițiile în care acum 25 de ani a mai fost selecționer fără niciun rezultat, Hagi nu a stat pe gânduri. „Eram foarte tânăr pe atunci, tocmai mă retrăsesem din activitatea de jucător. Mi-am dorit întotdeauna să fiu antrenor-manager. Iubesc această profesie. Este complet diferită de cea de jucător.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă ai acumulat multă experiență internațională, antrenoratul este cu totul altceva, în sensul că trebuie să știi cum să construiești o echipă și cum să alegi jucătorii potriviți, care se încadrează în planul tău tactic.

Acum am mai multă experiență. Am învățat multe în ultimii 15-20 de ani și simt că sunt pregătit. Sunt foarte încrezător că vom realiza lucruri mărețe”, a declarat Gică Hagi pentru . Gică Hagi a fost ofertat de Panathinaikos în 2020, dar nu a mai ajuns acolo niciodată. Cu toate acestea, spune că nu exclude ca în viitor să antreneze în Grecia, o echipă de club sau chiar naționala.

ADVERTISEMENT

A fost singura posibilitate concretă. De fapt, am avut oferte înainte de 1990, când Vardinogiannis a vrut să mă aducă acolo. Ulterior, nu am acceptat nicio ofertă. Dacă voi ajunge vreodată acolo, cine știe?”, a completat Hagi în interviul acordat Athletiko.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi nu are nicio intenție să plece de la naționala României și promite că va face minuni pe bancă

Cu toate acestea, gândul lui Gică Hagi este momentan la naționala României și nu are nici cea mai mică intenție să plece. Un optimist incurabil, Hagi e convins că poate să facă din naționala țării noastre o adevărată forță a fotbalului european, însă cere răbdare pentru a-și duce la sfârșit planul măreț. Momentan, România are 4 înfrângeri din 4 meciuri în Nations League, însă adevăratul test va fi momentul în care începe campania pentru calificarea la viitorul campionat european.

ADVERTISEMENT

„Nu știu. , la echipa națională. Este o provocare uriașă pentru mine. Sunt convins că avem talentul necesar și că putem reuși. În primul rând, trebuie să-mi fac treaba foarte bine aici, iar apoi vom vedea.

Nu se știe niciodată unde poți ajunge, atât timp cât rămân sănătos și Dumnezeu are grijă de mine. Din punct de vedere profesional, iubesc fotbalul, îl iubesc cu adevărat și voi continua să activez în acest domeniu”, a concluzionat Hagi.