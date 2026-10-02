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Gică Hagi, sincer după Polonia – România 6-0: „Nu mă pot dezice, ce să fac? Simt rușine!”

Gică Hagi a oferit explicații după Polonia - România 6-0, a treia înfrângere consecutivă din Liga Națiunilor pentru selecționer
Emanuel Roșu, Razvan Nicolae
03.10.2026 | 00:43
Gica Hagi sincer dupa Polonia Romania 60 Nu ma pot dezice ce sa fac Simt rusine
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Gică Hagi, la conferința de presă după Polonia - România 6-0 Foto: Mihai Antonio Vasile/ FANATIK
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Gică Hagi (61 ani) și-a găsit cu greu cuvintele după Polonia – România, 6-0. „Regele” și-a asumat din nou vina pentru un nou eșec în Liga Națiunilor.

Gică Hagi a vorbit despre demisie după Polonia – România 6-0

Gică Hagi a infirmat zvonurile despre demisie, așa cum FANATIK a anunțat imediat după meci. De asemenea, selecționerul a recunoscut că a greșit atunci când a mizat pe un lot numeros cu 33 de jucători.

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„Nu are rost să vorbim despre demisie, ne gândim doar la meciul cu Suedia. Este vina mea, eu am greșit tactic. Trebuia să ne apărăm mai bine și după ce am rămas în 10. Trebuia să facem un atac rapid, să încercăm să jucăm ofensiv. Știam că Polonia are un fotbal bun, ne va pasa. Când iei 4 goluri acasă și 6 în deplasare, e clar că eu sunt principalul vinovat!

(n.r. Ați greși că ați convocat atât de mulți jucători?) Nu mă pot dezice acum, ce să fac? Trebuie să fim mai atenți la detalii. În vară ne-a mers bine cu două echipe, dar acum s-a dovedit a fi un eșec. Lucrurile nu au mers bine, eu sunt de vină, eu am făcut acest plan! Vreau nu vreau, mâine trebuie să încerc să mă trezesc optimist. Simt multă durere, dar trebuie să învăț din asta pentru a fi mai bun”, a mai spus Hagi.

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Gică Hagi, explicații după Polonia – România 6-0

România a pierdut rușinos meciul cu Polonia, de la Varșovia. După eliminarea lui Radu Drăgușin, din minutul 22, Lewandowski și compania nu au avut milă de „tricolori”. Fostul star a înscris de trei ori și a fost acompaniat pe tabelă de Virgil Ghiță, cu un autogol, Piotr Zielinski și Jan Bednarek.

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Gică Hagi este de părere că meciul s-a pierdut de la eliminarea lui Radu Drăgușin. Elevii săi au încasat prea ușor golurile în startul reprizei a doua, iar meciul a mers într-o singură direcție.

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„A venit acel om în minus, lucrurile, să zicem, că au mers bine până la pauză. A existat optimism, să vedem ce putem face. Am avut și o ocazie la corner, am zis să jucăm direct, să nu mai pierdem energia pe fază ofensivă, să nu mai construim, să avem toată energia defensivă. Am zis să jucăm mult mai vertical, mult mai în față, un atacant cu trei jucători în spatele lui. Dar imediat s-a rupt totul. Cred că am intrat prea încrezători. Aici s-a jucat meciul. E un rezultat dur, ne doare. Dar trebuie să mergi înainte. După aceste patru meciuri vor exista evaluări, pentru că fotbalul românesc trebuie să meargă înainte”, a declarat Gică Hagi.

Conferința de presă a lui Gică Hagi după Polonia - România 6-0

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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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