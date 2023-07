Gică Hagi, după transferul lui Mazilu la Brighton: „Farul e nimeni în Europa!”

Gică Hagi a vorbit despre și e convins că Farul poate vinde mult mai bine în Europa pe viitor. Ce a spus de viitorul echipei.

Gică Hagi rămâne cu picioarele pe pământ după ce l-a vândut pe Mazilu: „Nu putem vinde jucători la nivel foarte mare”

Gică Hagi nu consideră că „marinarii” vor primi o sumă mare pentru Adrian Mazilu: „Noi nu am început să vindem din ce în ce mai scump. Nu e adevărat. Noi n-am ajuns să vindem jucători cu adevărat. Farul e nimeni în Europa. Şi atunci e clar că nu putem vinde jucători la nivel foarte mare. Pentru a face asta, trebuie să ai o cotă în Europa.

Aşa că nu trebuie să ne minţim şi să nu spunem realitatea. Da, noi vindem la nivelul pe care îl avem noi. Dar nu vindem foarte scump, noi vindem normal. Şi suntem fericiţi că avem jucători pe care putem să îi dăm”.

ca până acum: „Mergem pe politica din ultimii ani, care a fost fantastică. Am cucerit titluri și la juniori și la seniori. Nu suntem în Europa la nivel foarte mare, nu putem cu salarii foarte mici, cu bugetul pe care îl avem acum, care e la 50% din toate cheltuielile clubului”.

Gică Hagi, dezvăluiri despre bugetul lui Farul: „Nu depășește 3 milioane. Așa nu poți să ai pretenții foarte mari”

că echipa sa are un buget mai mic decât principalele contracandidate: „Nu depășește 3 milioane. Așa nu poți să ai pretenții foarte mari. Pentru a deveni bun e nevoie de două lucruri. În primul rând, ai nevoie de bani foarte mulți. Farul, la câți bani are, are buget să rămână în Liga 1. Echipe din Liga 2 poate plătesc mai mult ca noi. Și noi plătim foarte bine, dar nu cât trebuie”.

În aceste condiții, performanțele clubului sunt uriașe, consideră „Regele”: „Am încercat să facem o politică, care s-a dovedit fantastică. Cu 3 milioane nu poți să aspiri să fii cel mai bun din România. E dur dacă zic asta, dar e bine să o zic de la început. Noi muncim foarte mult, foarte bine, avem un lot competitiv. Inclusiv Mazilu rămâne cu noi, ceea ce e foarte bine”.

Hagi cere în continuare sprijin de la autoritățile locale și oamenii din afaceri din județ și nu numai: „Pe termen mediu și scurt, la Constanța trebuie să se vadă acea echipă a tuturor. E o zonă puternică, foarte bună, și se poate mult mai mult. E echipa Dobrogei, a Constanței, nu a mea. Eu sunt doar acționar. Deocamdată sun majoritar și vreau să rămân minoritar. E foarte clar”.

„Am depășit 5 echipe cu buget mai mare ca noi. Și când dorm noaptea știu că au buget mai mare ca noi”

Farul prinde cu greu play-off-ul dacă ar juca banii pe teren: „Încercăm să găsim soluții, să fim competitivi. E fantastic ce am făcut noi anul trecut. Am depășit 5 echipe cu buget mai mare ca noi. Și când dorm noaptea știu că au buget mai mare ca noi. Dacă vreau un jucător, mi-l iau ceilalți, că au mai mulți bani”.

Antrenorul campioanei e de părere că Farul și-a demonstrat valoarea și cu Sheriff: „De aceea am semnat jucători care au potențial, dar nu de la primele 8 echipe. Am luat de unde am putut și de unde am crezut eu. Dacă nu pleacă încă 4-5 jucători, avem omogenitate, s-a dovedit la meciul cu Tiraspol. Suntem o echipă competitivă până la un anumit nivel.

Cei noi trebuie să se adapteze la presiune. Cât sunt eu în vestiar, e presiunea de a câștiga. Sper să înțeleagă cerințele de la prima echipă. Eu așa m-am născut, să câștig. Am făcut imposibilul anul trecut. Nimeni nu credea în noi”.