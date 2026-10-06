„Gică Hagi e Nastratin Hogea al României! Suntem măgărușul grupei!” Horia Ivanovici, mesaj cu tâlc după România – Suedia 0-1

ADVERTISEMENT

România a încheiat așa cum a început prima acțiune oficială a lui Gică Hagi de la revenirea pe banca naționalei. Tricolorii au cedat pe teren propriu cu Suedia, scor 0-1, și ocupă ultimul loc în Grupa B4 din UEFA Nations League. Horia Ivanovici l-a comparat pe selecționerul naționalei României cu Nastratin Hogea, personaj folcloric din literatură.

Naționala României, comparată de Horia Ivanovici cu măgărușul grupei din Liga Națiunilor: „Nu puteam să le luăm mingea”

România are doar 3 goluri marcate și 13 primite în primele 4 meciuri din grupa Ligii Națiunilor. Jocul echipei pregătite de Gică Hagi nu a impresionat nici în meciul cu Suedia de pe Arena Națională. , tricolorii au cedat la limită, scor 0-1. Horia Ivanovici a comparat echipa națională de fotbal a României cu un măgăruș pentru că aceasta nu reușea să intre în posesia mingii.

ADVERTISEMENT

„Am avut o revelație ieri. Pentru mine, după partida de aseară, naționala României a început să semene cu un măgăruș. Au făcut măgărușul cu noi în prima repriză, iar în ultimele 15 minute partida s-a terminat tot cu un măgăruș. Pur și simplu nu puteam să le luăm mingea. Ultimele 6-7 minute au fost agonizante. Noi aveam nevoie de un gol de onoare, dar pur și simplu n-am putut să le luăm mingea sau ei nu ne-au dat mingea.

Ne-au făcut măgărușul tot meciul suedezii. În prima repriză a fost absolut jenant în anumite momente, adică era o senzație că formația noastră este o echipă undeva de nivelul ligii satelor. Cel mai mult m-a enervat teribil când au făcut măgărușul cu noi în ultimele minute, pur și simplu nu am reușit să le luăm mingea, iar partida s-a terminat cu balonul în posesia suedezilor care s-au dus liniștiți să facă un duș pentru că tocmai bifaseră o partidă de semi-antrenament. Ăsta este adevărul”, și-a început Horia Ivanovici discursul după România – Suedia 0-1.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, Nastratin Hogea al României: „Călărește măgărușul cu spatele”

Ulterior, directorul FANATIK a continuat comparațiile și l-a asemănat pe selecționerul Gică Hagi cu Nastratin Hogea, un personaj de satiră din literatura românească. „Dacă naționala este măgărușul, atunci, evident, Gică Hagi începe să se semene tot mai mult cu Nastratin Hogea, un personaj de satiră din literatura românească.

ADVERTISEMENT

După cum se știe, călărește măgarul cu spatele. Cam așa arată naționala României după primele 4 partide. Evident, nu-i doar Hagi de vină, dar el este selecționer, așadar el este Nastratin Hogea, mai e și cu ‘H’. Cam așa arată naționala României, în loc să o luăm înainte, o luăm înapoi rău de tot. Patru înfrângeri în patru meciuri, am luat 13 goluri, ceva rău de tot. Nimeni nu se aștepta și sunt convins că primul care nu se aștepta este chiar Gică Hagi. Repet, acest Nastratin Hogea dacă avem un măgăruș”, a mai spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Pleacă sau nu Gică Hagi după înfrângerile din Nations League: „Nu e o soluție”

Horia Ivanovici consideră că, în cazul în care după aceste înfrângeri, decizia ar fi una total neinspirată. În noiembrie, România va disputa ultimele meciuri ale grupei cu Polonia și Bosnia. „Personal, nu este o soluție ca Gică Hagi să plece după aceste patru partide, plus că mai e ceva. Chiar aș rămâne profund dezamăgit ca Gică Hagi să plece după aceste meciuri. Mai are două meciuri, în care trebuie să joace pragmatic, să adune un lot de 22 de jucători maximum și să arate că într-adevăr a meritat încrederea cu care a fost răsplătit nu doar de FRF sau de o țară întreagă, ci și de cei 50.000 de oameni care au fost la meciul cu Suedia și care au fost magnifici.

Pur și simplu merită aplauze pentru cum s-au comportat față de echipa națională. Sper din tot sufletul să nu facă aceste gest Gică Hagi. Ar fi mai rău decât cele patru înfrângeri dacă face asta. Asta e părerea mea”, a spus Horia Ivanovici. „Este nevoie de timp, este nevoie de o schimbare de optică pe care, sunt convins, Gică Hagi o poate face. Să știi că Nastratin Hogea e un personaj înțelept în esența lui”, a completat Marius Mitran.

ADVERTISEMENT

Cine este Nastratin Hogea: „În esență, este un personaj înțelept”

În finalul discuției, Horia Ivanovici a explicat de ce a ales să-l compare pe Gică Hagi cu Nastratin Hogea. În esență, personajul din literatură este un personaj înțelept, care reușește să rezolve problema. „De-aia l-am și asemuit cu Nastratin Hogea. Cine știe literatură și istoria literaturii, cine știe satiră, Nastratin Hogea nu e un simbol al ironiei sau al autoironiei.

În esență, e un personaj înțelept. De-aia l-am comparat și i se potrivește foarte bine. Este o comparație aproape perfectă. Naționala României seamănă cu un măgăruș, iar Gică Hagi, Nastratin Hogea, călărește măgărușul ținându-l de coadă. În cele din urmă, Nastratin Hogea rezolvă problema, așa sperăm. Este evident și o critică”, a concluzionat Horia Ivanovici.