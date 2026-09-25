ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi s-a întors pe banca națională a României și a debutat într-un meci oficial în Suedia, la Solna. Un moment cu adevărat special a fost cel al intonării imnurilor. România este încurajată în această deplasare de aproximativ 2000 de români.

Cum a trăit Gheorghe Hagi intonarea imnurilor înainte de Suedia – România

pătimaș versurile, ținând mâna la inimă. Pe margine, staff-ul tehnic a fost mult mai sobru, însă la fel de implicat emoțional. Nu a făcut excepție Gheorghe Hagi, care cu mâna la inimă a părut apăsat de acest moment.

ADVERTISEMENT

Înainte de meciul cu Suedia, Gheorghe Hagi le transmitea jucătorilor săi fie onorați pentru că reprezintă România și să aibă mai multă încredere în ei.

„Totul pleacă de la încredere. Ei în mine, eu în ei. Trebuie să lucrăm la acest aspect. Cred foarte mult în potențialul acestui grup. Cred că România încă are jucători foarte buni. Trebuie să devenim o echipă foarte puternică și să avem o mentalitate de câștigători.

ADVERTISEMENT

E important să știm obiectivul pe care îl avem pe termen mediu și lung. (n.r. – Care e citatul motivațional care se potrivește acestei generații, la început de drum?) Da, se poate! Dacă l-am zis lor, vă zic și dumneavoastră”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă înainte de Suedia – România.

ADVERTISEMENT

România are de jucat un adevărat maraton, patru meciuri în 10 zile de Nations League

, Bosnia și Polonia, practic un adevărat maraton al meciurilor. Pentru duelul cu Suedia, Hagi a optat pentru echipa: Radu – Coubiș, Drăgușin, Ghiță – Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu – I. Hagi – Munteanu, Man.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Hagi a explicat că în următorul meci de pe teren propriu cu Bosnia va trimite o altă echipă, pentru a da șanse mai mari tuturor să joace și pentru a-și cunoaște jucătorii.