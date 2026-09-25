Sport

Cum a trăit Gică Hagi imnul României la primul meci oficial pe banca naționalei

Gheorghe Hagi a fost extrem de emoționat la intonarea imnurilor înainte de meciul dintre Suedia și România. Selecționerul a trăit ca un adevărat „tricolor” acest moment special.
Cristi Coste, Tibi Cocora
25.09.2026 | 21:50
Cum a trait Gica Hagi imnul Romaniei la primul meci oficial pe banca nationalei
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
Gică Hagi, la imnul României de la Solna / Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
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Gheorghe Hagi s-a întors pe banca națională a României și a debutat într-un meci oficial în Suedia, la Solna. Un moment cu adevărat special a fost cel al intonării imnurilor. România este încurajată în această deplasare de aproximativ 2000 de români.

Cum a trăit Gheorghe Hagi intonarea imnurilor înainte de Suedia – România

La intonarea imnurilor, jucătorii aflați pe gazon au fredonat pătimaș versurile, ținând mâna la inimă. Pe margine, staff-ul tehnic a fost mult mai sobru, însă la fel de implicat emoțional. Nu a făcut excepție Gheorghe Hagi, care cu mâna la inimă a părut apăsat de acest moment.

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Cum a reacționat Gică Hagi la imn
Cum a reacționat Gică Hagi la imn. FOTO – Mihai-Antonio Vasile / FANATIK

Înainte de meciul cu Suedia, Gheorghe Hagi le transmitea jucătorilor săi fie onorați pentru că reprezintă România și să aibă mai multă încredere în ei.

„Totul pleacă de la încredere. Ei în mine, eu în ei. Trebuie să lucrăm la acest aspect. Cred foarte mult în potențialul acestui grup. Cred că România încă are jucători foarte buni. Trebuie să devenim o echipă foarte puternică și să avem o mentalitate de câștigători.

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E important să știm obiectivul pe care îl avem pe termen mediu și lung. (n.r. – Care e citatul motivațional care se potrivește acestei generații, la început de drum?) Da, se poate! Dacă l-am zis lor, vă zic și dumneavoastră”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă înainte de Suedia – România.

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România are de jucat un adevărat maraton, patru meciuri în 10 zile de Nations League

România are de jucat în nici 10 zile cu Suedia (de două ori), Bosnia și Polonia, practic un adevărat maraton al meciurilor. Pentru duelul cu Suedia, Hagi a optat pentru echipa: Radu – Coubiș, Drăgușin, Ghiță – Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu – I. Hagi – Munteanu, Man.

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Cu toate acestea, Hagi a explicat că în următorul meci de pe teren propriu cu Bosnia va trimite o altă echipă, pentru a da șanse mai mari tuturor să joace și pentru a-și cunoaște jucătorii.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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