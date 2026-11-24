Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi (28 de ani), a avut un început slab de sezon și după 12 partide din SuperLiga Turciei se află pe locul 14, cu 12 puncte. Seria îngrijorătoare a echipei a convins conducerea să îl înlocuiască pe portughezul Joao Pereira cu un tehnician turc ce are o legătură specială cu tatăl românului.
Ugur Ucar a fost instalat pe postul de antrenor principal al lui Alanyaspor și a luat, încă de la debut, o decizie ce nu a avut loc în mandatul lusitanului. Turcul l-a titularizat pe Ianis Hagi în duelul de duminică, contra celor de la Kasimpașa, de pe stadionul Recep Tayyip Erdoğan, 1-2. Căpitanul naționalei a evoluat până aproape de fluierul final al partidei.
Ianis Hagi a fost schimbat în minutul 90+4 al duelului de la Istanbul. Astfel, a primit deja aproape jumătate din numărul minutelor pe care le-a jucat sub comanda lui Joao Pereira. În primele 11 etape din campionatul turc, ”tricolorul” a contabilizat doar 240 de minute de joc. Totuși, niciodată nu a jucat mai mult de o repriză.
Românul a fost decisiv în doar o partidă în acest acest sezon. Se întâmpla în etapa 5 din SuperLiga Turciei, când a oferit pasa de gol la reușita lui Gaius Maskouta, din Alanyaspor – Gotzepe 2-2. Următorul meci în care Ianis Hagi va putea evolua va avea loc vineri, 27 noiembrie, pe teren propriu, împotriva lui Konyaspor.
Ugur Ucar nu este la prima legătură cu familia Hagi. Actualul tehnician al echipei lui Ianis a fost, la începutul anilor 2000, elevul lui Gică. Cei doi au colaborat în stagiunea 2004-2005, când turcul îmbrăca tricoul lui Galatasaray. Ugur Ucar își amintește cu drag de perioada petrecută sub comanda actualului selecționer al României, dar și încrederea primită.
”Hagi este tatăl meu, pentru că aveam o comunicare foarte bună. M-a trimis pe teren cu banderola de căpitan la Galatasaray pe când aveam doar 16-17 ani și, apreciind modul în care munceam, îmi spunea «soldatul rus». Deși eram fundaș central, m-a mutat pe postul de fundaș dreapta, provocând o schimbare majoră în cariera mea”, a spus Ugur Ucar, în martie 2026, pentru BeInSports, potrivit Kesin Karar.
Fostul fundaș dreapta a strâns 10 meciuri în toate competițiile sub comanda lui Gică Hagi. Ugur Ucar a fost utilizat în 4 din 5 meciuri în Cupa Turciei, din stagiunea 2004-2005. Acesta a evoluat inclusiv în finala Cupei, încheiată cu triumful lui Galatasaray contra rivalei Fenerbahce, 5-1. De-a lungul sezonului Ugur Ucar a contribuit la un singur gol. Se întâmpla pe data de 28 ianuarie 2005, când a pasat decisiv la reușita lui Necati Ateș, contra lui Konyaspor, 2-0.