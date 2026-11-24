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Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi (28 de ani), a avut un început slab de sezon și după 12 partide din SuperLiga Turciei se află pe locul 14, cu 12 puncte. Seria îngrijorătoare a echipei a convins conducerea să îl înlocuiască pe portughezul Joao Pereira cu un tehnician turc ce are o legătură specială cu tatăl românului.

Ianis Hagi a renăscut după sosirea noului antrenor

Ugur Ucar a fost instalat pe postul de antrenor principal al lui Alanyaspor și a luat, încă de la debut, o decizie ce nu a avut loc în mandatul lusitanului. Turcul l-a titularizat pe Ianis Hagi în duelul de duminică, contra celor de la Kasimpașa, de pe stadionul Recep Tayyip Erdoğan, 1-2. Căpitanul naționalei a evoluat până aproape de fluierul final al partidei.

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. Astfel, a primit deja aproape jumătate din numărul minutelor pe care le-a jucat sub comanda lui Joao Pereira. În primele 11 etape din campionatul turc, ”tricolorul” a contabilizat doar 240 de minute de joc. Totuși, niciodată nu a jucat mai mult de o repriză.

Românul a fost decisiv în doar o partidă în acest acest sezon. Se întâmpla în etapa 5 din SuperLiga Turciei, când a oferit pasa de gol la reușita lui Gaius Maskouta, din Alanyaspor – Gotzepe 2-2. Următorul meci în care Ianis Hagi va putea evolua va avea loc vineri, 27 noiembrie, pe teren propriu, împotriva lui Konyaspor.

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Antrenorul lui Ianis a fost jucătorul lui Gică Hagi

Ugur Ucar nu este la prima legătură cu familia Hagi. Actualul tehnician al echipei lui Ianis a fost, la începutul anilor 2000, elevul lui Gică. Cei doi au colaborat în stagiunea 2004-2005, când turcul îmbrăca . Ugur Ucar își amintește cu drag de perioada petrecută sub comanda actualului selecționer al României, dar și încrederea primită.

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”Hagi este tatăl meu, pentru că aveam o comunicare foarte bună. M-a trimis pe teren cu banderola de căpitan la Galatasaray pe când aveam doar 16-17 ani și, apreciind modul în care munceam, îmi spunea «soldatul rus». Deși eram fundaș central, m-a mutat pe postul de fundaș dreapta, provocând o schimbare majoră în cariera mea”, a spus Ugur Ucar, în martie 2026, pentru BeInSports, potrivit .

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Fostul fundaș dreapta a strâns 10 meciuri în toate competițiile sub comanda lui Gică Hagi. Ugur Ucar a fost utilizat în 4 din 5 meciuri în Cupa Turciei, din stagiunea 2004-2005. Acesta a evoluat inclusiv în finala Cupei, încheiată cu triumful lui Galatasaray contra rivalei Fenerbahce, 5-1. De-a lungul sezonului Ugur Ucar a contribuit la un singur gol. Se întâmpla pe data de 28 ianuarie 2005, când a pasat decisiv la reușita lui Necati Ateș, contra lui Konyaspor, 2-0.