Gică Hagi, euforic după Farul – Rapid 2-0: „Suntem singura echipă care i-a dominat la toate capitolele. De mult timp nu am mai jucat așa!”

după victoria în fața Rapidului și le administrează giuleștenilor prima înfrângere în deplasare în Casa Pariurilor Liga 1.

Gheorghe Hagi a fost mai mulțumit ca niciodată de jocul echipei și e optimist că Farul Constanța va arăta din ce în ce mai bine pe viitor, odată cu revenirea celor accidentați.

Antrenorul lui Farul Constanța și-a lăudat jucătorii după victoria cu 2-0 în fața Rapidului și nu se teme de adversarii dificili care urmează, în frunte cu CFR Cluj.

„Un meci mare ofensiv și defensiv. De mult timp nu am mai văzut echipa să joace așa de bine. Până am dat 2-0 am avut emoții. Sunt mulțumit de toți. Stăm bine și mă bucur pentru ei pentru că adversarul e foarte bun. Noi cred că suntem singurul adversar care a dominat Rapidul la toate capitolele”. – Gică Hagi