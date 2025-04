Gică Hagi, exasperat de elevii săi după Farul – Hermannstdt 1-1: „Acesta este minusul nostru!”

(scor 1-1). „Marinarii” au păstrat un punct după golul salvator al lui Eduard Radaslavescu, după ce sibienii au condus mai bine de o repriză. Gică Hagi a reacționat la finalul jocului, fiind iritat de cum au tratat elevii săi primele 45 de minute.

Gică Hagi le-a reproșat jucătorilor săi felul în care au abordat prima repriză cu Hermannstadt

Etapa trecută, Farul înregistra un 4-1 contra Sepsi în deplasare. Fosta campioană a României a părut că se relaxează în prima repriză a meciului cu Hermannstadt, iar sibienii au lovit prin Ianis Stoica.

ADVERTISEMENT

Eduard Radaslavescu a marcat în a doua jumătate a reprizei secunde și a adus astfel un punct important echipei sale. Gică Hagi a fost însă nemulțumit de cum a arătat formația lui în primul act al meciului.

„Trebuie să fim conectați din primul minut!”

„Eu știu. Acesta este adevărul. V-am zis că o să suferim. Nu știu cum se poate explica că o repriză joci și alta nu. Trebuie să fim conectați din primul minut. Acesta este minusul nostru și trebuie să schimbăm. În a doua repriză am avut altă atitudine.

ADVERTISEMENT

Băieții au făcut un lucru bun a doua repriză, au dat ce au putut. Au recuperat. Puteam să marcăm 2-3 goluri iar. Prima repriză ne costă, plecăm cu un dezavantaj. Avem potențial.

„Vom vedea ce va fi în Cupă, jucăm în intermediară și trebuie să avem prospețime”

, care va avea loc joi, 24 aprilie. Tehnicianul va trebui să vadă pe cine trimite în teren, având în vedere și meciul din campionat cu Petrolul, programat la 4 zile după.

ADVERTISEMENT

Nu am tras un șut la poartă în prima repriză, nu am ajuns la poartă. În a doua repriză am pasat, am șutat la poartă. Nu are legătură cu presiunea din clasament. Trebuie să vorbim despre acest lucru și să schimbăm.

ADVERTISEMENT

Vom vedea ce va fi în Cupă, jucăm în intermediară și trebuie să avem prospețime. Avem o zi pauză și de luni suntem la treabă. Vom vedea ce decizii vom lua.”, a declarat Gică Hagi, la finalul remizei cu Hermannstadt.