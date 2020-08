Gică Hagi explică motivele retragerii: „Am nevoie de o pauză”. Ce spune despre candidatura la șefia FRF

Gheorghe Hagi a luat prin surprindere lumea fotbalului în urmă cu o săptămână, când a anunțat brusc că renunță să mai fie managerul general al Viitorului Constanța, club pe care îl și patronează.

El a preluat banca tehnică a Viitorului în 2014 și până în momentul demisiei a reușit să câștige toate trofeele interne puse în joc, respectiv titlul în Liga 1 (2017), Cupa României (2019) și Supercupa României (2019).

Gică Hagi a explicat care au fost motivele renunțării la funcția tehnică de la Viitorul, dar nu exclude o revenire pe banca tehnică a formației pe care o patronează.

„Vreau o pauză. Apoi altă provocare!”

Într-un interviu acordat postului Telekomsport, „Regele” spune că a avut mai multe oferte de a antrena în străinătate de-a lungul anilor, dar a ales să rămână la Viitorul. Acum, însă, nu are nicio propunere concretă de la vreun alt club, dar în momentul când va apărea nu va ezita să revină.

„Această decizie, din punctul meu de vedere, a fost logică. Era normal ca după 10 ani în care am muncit foarte mult la Academie și 6 ani la echipa mare, trebuie să vină și ziua în care să las locul altcuiva. S-a terminat un ciclu, am scos și o carte despre performanțele mele. Am dus echipa la un nivel destul de bun. An de an am luat-o de la capăt, cu toate plusurile și minusurile. Vreau o pauză, apoi va urma altă provocare.

Plăcerea de a antrena nu a dispărut, simt nevoia să fiu pe teren. Bineînțeles că mă văd să revin. Când vom avea parteneri să putem face performanță în Europa, vom vedea, negociem.

Nu știu cât durează pauza. Săptămâna viitoare se poate termina vacanța. Mi-aș dori să antrenez o echipă care să vrea să câștige, să câștige și în Europa. Contează ambiția, obiectivul! Mă văd și în afara Europei, oriunde”, a spus Hagi.

Exclude o candidatură la președinția FRF

În continuare, Hagi a ținut să infirme anumite zvonuri că s-ar pregăti de o candidatură la președinția FRF, spunând că locul său este pe banca tehnică și nu în birouri.

”Nu, nu! Nu mă cunoaşteţi, îmi pare rău, nu mă ascultaţi, ori nu doriţi, ori neglijaţi. Eu v-am transmis întotdeauna mesaje concrete. Nu sunt în barcă cu nimeni pentru că am fost lider, eu construiesc, eu sunt antrenor, mie îmi place meseria, partea tehnică, nu-mi place partea administrativă, nu sunt cu lucrul acesta. Când cineva crede că are nevoie de un manager poate să se gândească la acest lucru, mie îmi place terenul, îmi place să produc jucători, îmi place să antrenez.

Chiar dacă am condus clubul şi ar trebui să fac şi munca administrativă şi am învăţat lucruri, dar sunt lucruri pe care le-am învăţat pentru mine ca şi mananger ce trebuie să cer pentru că şi eu am făcut greşelile mele ca antrenor pentru că la început eram antrenor. Am gândit cu inima şi n-am gândit profesional bine, de alegeri, viaţa e făcută din decizii şi la început am luat două sau trei decizii care n-au fost bune”, a încheiat Gheorghe Hagi.