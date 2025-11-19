Sport

Gică Hagi, extrem de optimist înainte de barajul pentru Mondial: „De ce să nu avem șanse?”. Ion Țiriac îl contrazice însă

Ce spun Gică Hagi și Ion Țiriac despre viitorul echipei naționale a României. „Va fi un meci cu o presiune foarte mare”. Barajul, singurul drum rămas către Mondial.
Alex Bodnariu
19.11.2025 | 16:44
Gica Hagi extrem de optimist inainte de barajul pentru Mondial De ce sa nu avem sanse Ion Tiriac il contrazice insa
ULTIMA ORĂ
Ce spune Gică Hagi despre barajul din luna martie. Are sau nu România șanse să ajungă la Mondial
ADVERTISEMENT

Joi, România își va afla adversara de la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. Gică Hagi și Ion Țiriac, doi titani ai sportului din țara noastră, au analizat șansele echipei de seniori în drumul spre turneul american.

Naționala României mai are o singură șansă să ajungă la Campionatul Mondial

Naționala de seniori a României s-a clasat doar pe locul 3 în preliminariile Cupei Mondiale, însă mai poate ajunge la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului, acolo unde va da piept cu una dintre Italia, Ucraina, Danemarca sau Turcia.

ADVERTISEMENT

Adversarii sunt peste nivelul Austriei sau Bosniei, echipe care au terminat peste România în grupa de preliminarii, însă tricolorii au arătat în ultimii ani că joacă mai bine împotriva echipelor mai puternice și se încurcă în partidele pe care ar trebui să le câștige la prima vedere.

Ce spune Gică Hagi despre barajul din luna martie. Are sau nu România șanse să ajungă la Mondial?

Gică Hagi e de părere că România încă are șanse solide să ajungă la Campionatul Mondial. Fostul mare fotbalist nu a vrut însă să numească echipa pe care ar vrea ca elevii lui Mircea Lucescu să o întâlnească în barajul din luna martie.

ADVERTISEMENT
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Digi24.ro
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu

„În primul rând, felicitări că am reușit să jucăm și acest baraj. Nu s-a putut să ne calificăm din prima, dar e bine că mergem la baraj, cu încredere, convingere și curaj. De ce nu avem șanse?! E un singur meci, într-un meci orice se poate întâmpla.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Gigi Becali, după ce a fost votată
Digisport.ro
Reacția lui Gigi Becali, după ce a fost votată "legea Novak": "De acum, gata!"

Contează forma de moment, sperăm să prindem o zi bună și să ne calificăm. Oricare adversar ar fi, trebuie să joci foarte bine, să prinzi o zi bună, băieții să aibă o zi bună, nea Mircea să fie inspirat în tot ce face și atunci o să ne calificăm.”

„Nu contează cât de tare e adversarul. Dacă va fi tare sau mai puțin tare, va fi un meci cu o presiune foarte mare, foarte important, trebuie să pregătim cele mai mici detalii și să câștigăm. Sper să câștigăm și să mergem mai departe”, a declarat Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac nu vede posibilă calificarea la Campionatul Mondial

În schimb, Ion Țiriac, fostul mare tenismen din România, e mai puțin optimist și, deși își dorește din suflet să vadă naționala la Campionatul Mondial, în opinia sa echipa lui Mircea Lucescu nu are nici cea mai mică șansă să treacă de baraj.

„Ne dorim cu toții același lucru, calificarea la Campionatul Mondial. Domnul Lucescu și-a făcut un vis la finalul carierei, a pus tot ce a putut în visul ăsta. Eu sunt ultimul dintre cele 20 de milioane care nu se pricepe la fotbal, dar după a doua repriză (n.r. cu Bosnia), din păcate, nu trebuie să te aștepți să te califici la Mondiale. Punct și virgulă și am terminat!”, a precizat Ion Țiriac.

E oficial! Când revine, de fapt, Barcelona pe Camp Nou! Anunț de ultimă...
Fanatik
E oficial! Când revine, de fapt, Barcelona pe Camp Nou! Anunț de ultimă oră. Update
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se...
Fanatik
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
Mihai Neșu, dezvăluiri despre complexul ridicat la Oradea: ”Tot ce am făcut a...
Fanatik
Mihai Neșu, dezvăluiri despre complexul ridicat la Oradea: ”Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ion Țiriac a intervenit în scandalul momentului din sportul românesc: 'Crimă!'
iamsport.ro
Ion Țiriac a intervenit în scandalul momentului din sportul românesc: 'Crimă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!