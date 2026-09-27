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Naţionala României a început cu stângul campania din Liga Naţiunilor. , dar meciurile vin pe bandă rulantă şi peste doar trei zile se joacă România – Bosnia şi Herţegovina.

Ce schimbări face Gică Hagi pentru România – Bosnia şi Herţegovina: „Jumătate de echipă”

Adrian Ilie e de părere că Gheorghe Hagi va schimba patru jucători de la meciul cu Suedia. În condiţiile în care este aşteptată titularizarea lui Nicu Stanciu, este foarte posibil să fie scos Ianis Hagi, :

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„Dacă va juca în acelaşi sistem va fi schimbare post pe post: Stanciu în locul lui Ianis. Teoretic asta înseamnă. Să vedem şi ce alţi jucători are la dispoziţie. Eu cred că patru jucători trebuie schimbaţi neapărat. Trebuie să ai o bază de jucători care să evolueze, restul pot fi schimbaţi”, a spus Adrian Ilie.

Andrei Vochin spune că ne aşteptăm la o jumătate de echipă schimbată la meciul cu Bosnia şi Herţegovina, iar asta se întâmplă pentru că mulţi jucători nu au minute la echipele de club şi este o fereastră internaţională de patru meciuri:

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„Ţinând cont că mulţi dintre jucătorii noştri nu evoluează la echipele lor de club, e logic să te gândeşti că având patru meciuri trebuie să împarţi minutele astea. Mă aştept ca jumătate de echipă să fie schimbată la meciul cu Bosnia”, a spus Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

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Şumudică nu înţelege strategia naţionalei: „Noi ce ne dorim? Suntem mereu în construcţie?”

Dănuţ Lupu e de părere că schimbările dese de jucători de la un meci la altul este nociv pentru omogenitatea echipei naţionale: „Vorba lui nea Cornel Dinu, dacă schimbi meci de meci câte patru cinci jucători, nu o să facem echipă naţională niciodată”, a spus fostul internaţional.

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Marius Şumudică nu ştie care e obiectivul României în Liga Naţiunilor: construirea echipei naţionale sau rezultatele. Antrenorul celor de la CFR Cluj spune că echipa naţională pare mereu în construcţie:

„Noi ce ne dorim? Rezultate imediate şi să nu cădem în nu ştiu ce urnă sau ne dorim să facem o echipă naţională şi să aşteptăm rezultate peste nu ştiu cât timp. Ce facem? E o transformare, e o perioadă de tranziţie? Suntem mereu în construcţie?”, a spus Şumi la FANATIK SUPERLIGA.

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Şumi vede patru schimbări cu Bosnia! Cine trebuie titularizat

Marius Şumudică e de părere că Gheorghe Hagi va schimba masiv la linia de mijloc. În opinia antrenorului de la CFR Cluj, ar trebui titularizat Vlad Dragomir, care e un mijlocaş agresiv care acoperă o zonă mare de teren:

„Am suferit la nivelul liniei de mijloc. E clar că ai nevoie de jucători agresivi, care să câştige dueluri. Mie îmi place Vlad Dragomir. E agresiv, acoperă o zonă mare de teren, a jucat în Champions League.

E un jucător care are potenţă, câştigă dueluri. Când joci cu jucători lenţi acolo, ai o mare problemă. Eu cred că va schimba cel puţin patru-cinci jucători”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Va întineri Gică Hagi lotul naţionalei României?! Reacţia furibundă a lui Şumudică: „O să ne convingem că suntem jos”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a vorbit despre nevoia de întinerire a lotului echipei naţionale. Şumudică e de părere că Gică Hagi nu va putea să facă acest lucru, în condiţiile în care selecţionerul are mentalitatea de a juca fiecare meci la victorie:

„Gică Hagi niciodată nu va sacrifica un rezultat. Cu siguranţă, el nu se uită la cine joacă, câţi ani are. Mie îmi place ce face, ca speech, ca mentalitate. Tocmai de aceea este o piatră grea, care atârnă. Orice antrenor de naţională îşi doreşte rezultate şi nu se uită la vârstă.

Nu mai eşti la academie sau la club. Nu ştiu dacă media de vârstă îţi garantează că vei fi mai agresiv sau vei câştiga. Mircea Lucescu când a venit la Rapid l-a adus pe Lupu, jucători de experienţă. Nu ştiu dacă vrem şi să construim şi să vrem rezultate la echipa naţională. Dacă ne asumăm o perioadă de tranziţie şi nu punem preţ pe rezultat, ok, sunt de acord. Dar nu cred că Gică Hagi poate să facă asta.

O să îi vedem şi pe cei mai tineri în următoarele meciuri şi o să ne convingem că suntem jos din toate punctele de vedere. Aveţi vreo garanţie că dacă schimbăm, peste un an sau doi suntem ok? Trebuie să schimbăm din temelii. De la copii şi juniori. Să laşi juniorul până la 13 ani fără presiunea rezultatului. A dispărut maidanul, au apărut tot felul de nenorociri.

Vârfurile sunt jucătorii crescuţi în străinătate. Am ajuns să ne aducem jucători crescuţi în Spania, Italia, cu o mentalitate sănătoasă. Asta e problema. Dacă nu tăiem în carne vie la nivel de copii şi juniori, dacă nu vom da salarii acceptabile, să nu mai facă antrenorii prostii…. Aici trebuie tăiat în carne vie”, a fost reacţia furibundă a lui Şumudică.

Dănuţ Lupu nu l-ar schimba pe Ianis Hagi: „Dacă e să îl forţeze, să o facă în continuare”

Dănuţ Lupu a spus la FANATIK SUPERLIGA că vor fi 3-4 schimbări pentru meciul cu Bosnia şi Herţegovina. Fostul internaţional român a declarat că nu l-ar scoate din echipă pe Ianis Hagi, fiind de părere că mijlocaşul ar trebui în continuare forţat:

„Ar trebui schimbaţi 3-4 jucători. Ca să fiu puţin aşa, toţi antrenorii au încercat cu Ianis Hagi. Eu nu l-aş schimba. Gică Hagi o să vrea să construiască echipa naţională în jurul lui. Dacă e să îl forţeze, să o facă în continuare. E greu să ataci fără mijloc. Pe Răzvan Marin nu l-aş schimba, pe Băluţă, da. Sunt mulţi jucători care nu pot să treacă peste chestia asta: m-a lăsat acasă.

Mental îi afectezi. Nu cred că a făcut bine când a lăsat acasă atâţia jucători. Nu ştiu dacă ceilalţi au chemat atâţia jucători. Nu prea vine nimeni din spate. Aceşti patru-cinci trebuie băgată într-o echipă care are rezultate. Degeaba îi bagi într-o echipă care nu are rezultate”, a spus Lupu.

Ce modificări ar face Horia Ivanovici cu Bosnia: „Eu l-aş schimba pe Ionuţ Radu”

Horia Ivanovici a vorbit, la rândul lui, despre schimbările pe care trebuie să le facă Gică Hagi la FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul a dezvăluit că ar face mai multe modificări în echipa de start, începând cu Ionuţ Radu:

„Eu l-aş schimba pe Radu. Aş încerca să schimb cei trei fundaşi, un alt mix. L-aş băga pe Borza în locul lui Bancu, să văd cum arată şi el, jucător de primă ligă din Turcia. La Raţiu nu aş umbla. Aş schimba linia de mijloc. Nu l-aş schimba pe Ianis, l-aş forţa în continuare. Însă, evident Băluţă, chiar şi Răzvan Marin, a dat foarte puţin. I-aş scoate pe amândoi.

Nu ştiu dacă Ianis cu Stanciu poate să joace. Aş continua fără probleme cu Man şi Louis Munteanu. Au fost periculoşi, atât cât au jucat. Pentru Bosnia aş pregăti o primă schimbare Bîrligea şi ori titular, ori nu, poate să fie foarte interesant Moruţan. Mi-a plăcut în ultimul timp”, a spus Horia Ivanovici.