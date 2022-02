Gică Hagi, criză de nervi după Farul – FC Argeș 0-1! L-a certat pe Dragoș Nedelcu după fluierul de final: „Sper să ne trezim!”. Video

„Regele” a fost supărat pe jucătorii săi, mai ales pe felul în care au gestionat finalul meciului, când au făcut un fault în apropierea careului.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Iasmin Latovlevici în minutul 89, cu un șut superb din lovitură liberă, fără șanse pentru Marian Aioani.

Gică Hagi, criză de nervi după Farul – FC Argeș 0-1

după înfrângerea suferită de Farul în confruntarea cu FC Argeș, scor 0-1, iar „Regele” l-a certat pe teren pe , nemulțumit de evoluția mijlocașului împrumutat de la FCSB

ADVERTISEMENT

Tehnicianul a explicat ce își dorește de la jucătorii săi din următoarele meciuri: „Meci echilibrat, am încercat să facem lucrurile cum doream, dar nu am găsit soluțiile.

Ei au avut un șut a doua repriză, a fost o lovitură liberă, ultimul minut și am luat luat gol. Și noi am avut șansele noastre… Am fost echipa mult mai lentă, mai previzibilă.

ADVERTISEMENT

Ambele echipe au încercat să câștige, am încercat să schimbăm pentru că am jucat la trei zile, am vrut să avem prospețime, Adi s-a mișcat, s-a luptat, a avut și acea ocazie, din păcate portarul lor a fost extraordinar”.

„Avem multe faze fixe și nu marcăm!”

și a spus că este nemulțumit de felul în care au fost tratate fazele fixe, dar și de Michael Omoh, care a fost schimbat la pauză:

ADVERTISEMENT

„Avem multe faze fixe și nu marcăm, adversarul e periculos, noi nu suntem… Este un duș rece, sper să ne trezim. Purece avea cartonaș, de aia l-am schimbat.

În rest, a dat o centrare bună, i-am zis că din cauza cartonașului, pe care l-a luat la 70 de metri, cu 10 jucători în spatele lui. De ce? Nu știu! Era primul lui fault, intrase de puțin timp, un fault normal de joc”.

ADVERTISEMENT

„Asta e, arbitrul vede în felul lui și trebuie să acceptăm. Întrebați-l pe Omoh. Dacă randamentul e foarte slab?

Trebuie să le dăm șanse și altora. E mult mai greu acum, dar ne vom lupta, nu facem socoteli”, a mai spus Gică Hagi la finalul meciului.