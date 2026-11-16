Gică Hagi, felicitat pentru decizia în privința lui Ianis: „Bravo lui, are sânge în instalație”

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Gică Hagi a primit felicitări pentru una dintre cele mai discutate decizii luate la echipa națională: aceea de a-i oferi banderola de căpitan fiului său, Ianis Hagi. Dumitru Dragomir a lăudat curajul selecționerului, dar și prestația mijlocașului în victoria României cu Polonia, scor 2-1. Fostul președinte al LPF consideră că ambii au făcut un meci foarte bun și le-a acordat note generoase, în exclusivitate la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

Gică Hagi, lăudat de Dumitru Dragomir pentru că i-a dat banderola de căpitan lui Ianis

, scor 2-1, a adus și aprecieri pentru deciziile luate de Gică Hagi. Selecționerul a avut curajul să îl desemneze căpitan pe propriul fiu, Ianis Hagi, o alegere care putea provoca numeroase comentarii. Dumitru Dragomir este însă de părere că fostul mare internațional a procedat corect și merită felicitat pentru faptul că nu s-a lăsat influențat de eventualele reacții din exterior.

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Invitat la „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a apreciat atât decizia privind banderola, cât și modul în care selecționerul a gestionat partida: „E de felicitat Gică, mai ales că l-a pus pe fiul Ianis căpitan. Bravo lui, înseamnă că are sânge-n instalație și nu-l interesează ce spune unul, altul”, a declarat Dumitru Dragomir.

Ianis Hagi, apreciat după România – Polonia: „Ce pase a dat și ce lovituri a bătut!”

Dumitru Dragomir nu s-a limitat la pentru alegerea căpitanului. Fostul președinte al LPF a avut cuvinte de laudă și pentru Ianis Hagi, despre care consideră că a avut o prestație solidă împotriva Poloniei.

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Dragomir a remarcat în special calitatea paselor și execuțiile mijlocașului la fazele fixe, subliniind că acesta s-a descurcat bine atât cu piciorul stâng, cât și cu dreptul: „N-a fost subțire deloc. Ce pase a dat și ce lovituri a bătut cu stângul și dreptul… A jucat de 7 sau 7,5”, a spus Dumitru Dragomir.

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Pe lângă decizia de a-i încredința banderola lui Ianis, Dumitru Dragomir a apreciat și alegerile tactice făcute de Gică Hagi. Fostul președinte al LPF consideră că selecționerul a alcătuit bine primul „11” și a intervenit inspirat pe parcursul partidei, prin schimbările efectuate: „Cum a făcut echipa, cum a făcut schimbările, bravo lui. Hagi e de nota 8 sau 8,5”, a punctat Dragomir.

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