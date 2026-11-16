Sport

Gică Hagi, felicitat pentru decizia în privința lui Ianis: „Bravo lui, are sânge în instalație”

Tibi Cocora
16.11.2026 | 16:25
Gica Hagi felicitat pentru decizia in privinta lui Ianis Bravo lui are sange in instalatie
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir l-a felicitat pe Gică Hagi pentru decizia de a-l numi căpitan pe Ianis Hagi. Foto: Colaj Fanatik.
Mitică Dragomir l-a felicitat pe Gică Hagi pentru decizia de a-l numi căpitan pe Ianis Hagi. Ce note le-a dat după România – Polonia 2-1.
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Gică Hagi a primit felicitări pentru una dintre cele mai discutate decizii luate la echipa națională: aceea de a-i oferi banderola de căpitan fiului său, Ianis Hagi. Dumitru Dragomir a lăudat curajul selecționerului, dar și prestația mijlocașului în victoria României cu Polonia, scor 2-1. Fostul președinte al LPF consideră că ambii au făcut un meci foarte bun și le-a acordat note generoase, în exclusivitate la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

Gică Hagi, lăudat de Dumitru Dragomir pentru că i-a dat banderola de căpitan lui Ianis

Victoria României cu Polonia, scor 2-1, a adus și aprecieri pentru deciziile luate de Gică Hagi. Selecționerul a avut curajul să îl desemneze căpitan pe propriul fiu, Ianis Hagi, o alegere care putea provoca numeroase comentarii. Dumitru Dragomir este însă de părere că fostul mare internațional a procedat corect și merită felicitat pentru faptul că nu s-a lăsat influențat de eventualele reacții din exterior.

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Invitat la „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a apreciat atât decizia privind banderola, cât și modul în care selecționerul a gestionat partida: „E de felicitat Gică, mai ales că l-a pus pe fiul Ianis căpitan. Bravo lui, înseamnă că are sânge-n instalație și nu-l interesează ce spune unul, altul”, a declarat Dumitru Dragomir.

Ianis Hagi, apreciat după România – Polonia: „Ce pase a dat și ce lovituri a bătut!”

Dumitru Dragomir nu s-a limitat la a-l felicita pe selecționer pentru alegerea căpitanului. Fostul președinte al LPF a avut cuvinte de laudă și pentru Ianis Hagi, despre care consideră că a avut o prestație solidă împotriva Poloniei.

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Dragomir a remarcat în special calitatea paselor și execuțiile mijlocașului la fazele fixe, subliniind că acesta s-a descurcat bine atât cu piciorul stâng, cât și cu dreptul: „N-a fost subțire deloc. Ce pase a dat și ce lovituri a bătut cu stângul și dreptul… A jucat de 7 sau 7,5”, a spus Dumitru Dragomir.

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Pe lângă decizia de a-i încredința banderola lui Ianis, Dumitru Dragomir a apreciat și alegerile tactice făcute de Gică Hagi. Fostul președinte al LPF consideră că selecționerul a alcătuit bine primul „11” și a intervenit inspirat pe parcursul partidei, prin schimbările efectuate: „Cum a făcut echipa, cum a făcut schimbările, bravo lui. Hagi e de nota 8 sau 8,5”, a punctat Dragomir.

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Gică Hagi, felicitat pentru decizia în privința lui Ianis

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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