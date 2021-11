Gică Hagi și-a băgat jucătorii în ședință înaintea meciului cu Gaz Metan Mediaș. ”Obiectivul meu nu este să nu primim gol, ci să marcăm”

Farul Constanța a marcat doar 18 goluri în primele 16 etape din Casa Pariurilor Liga 1, ceea ce înseamnă o medie de 1,1 goluri per meci.

Mult prea puțin pentru un antrenor precum Gherghe Hagi care le transmite jucătorilor lui să îndrăznească să șuteze la poartă, să-și asume execuțiile finale.

Gică Hagi le cere jucătorilor ofensivă totală la Mediaș

Farul Constanța este o echipă care primește greu gol, dar nici nu marchează atât cât și-ar dori antrenorul . Acesta a spus că este mulțumit de lotul de jucători, nu și de modul în care se exprimă ei în teren.

Pentru meciul cu Gaz Metan Mediaș, programat luni, de la ora 17:30 în etapa a 17-a din Casa Pariurilor Liga 1, Hagi le-a cerut fotbaliștilor lui să atace necontenit.

”Nu mă încântă pe mine că în ultimele trei meciuri nu am luat gol, important este să marcăm, să producem un rezultat bun. Obiectivul meu nu este să nu primim gol, ci să marcăm.

Asta e mentalitatea mea, să facem un fotbal ofensiv foarte bun. Lotul este bun, sunt mulţumit de el. Până acum am făcut lucruri bune, dar am avut şi momente când individual nu am avut calitatea aşa cum trebuia.

Și apărarea este importantă, trebuie să ştim să ne apărăm cu toată echipa. Gaz Metan e o echipă grea, are şi jucători talentaţi, jucători cu experienţă şi joacă şi acasă, dar noi mergem să cu gândul de a câştiga”, a declarat Hagi în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Gaz Metan.

Golgheterul echipei nu a mai marcat de o lună

Golgheterul ”marinarilor” și al campionatului este . Spaniolul a avut în start de sezon excelent, dar a uitat să mai înscrie.

Ultimul gol marcat de iberic a fost în înfrângerea Farului la Pitești, 2-1 cu FC Argeș, pe 17 octombrie. De altfel și Gică Hagi i-a transmis că trebuie să-și regăsească ritmul din startul sezonului.

Betancor a fost la un pas să părăsească întrecerea din România, în această vară când a avut mai multe oferte de la echipe din străinătate.

Într-un interviu pentru Marca, fotbalistul de 28 de ani mărturisea că a fost întors din drum chiar de Gheorghe Hagi care l-a sunat personal pentru a-i oferi un contract la Farul Constanța.