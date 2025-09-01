Gică Hagi i-a decis viitorul lui Ianis Zicu, după seria de trei înfrângeri la rând în SuperLiga: „Era important”

Farul Constanța va juca luni în compania celor de la Petrolul Ploiești, în . Formația antrenată de Ianis Zicu vine după o serie de trei înfrângeri consecutive în campionat, iar Gică Hagi a comentat situația în care se află echipa sa.

Gică Hagi, decizie în privința lui Ianis Zicu

Deși startul de sezon a fost unul excelent pentru gruparea constănțeană, ultimele trei meciuri disputate în campionat au adus în total 0 puncte pentru formația pregătită în prezent de Ianis Zicu. „Marinarii” vor înfrunta Petrolul Ploiești în ultimul meci al rundei a 8-a, iar victoria este obligatorie.

Gică Hagi a participat duminică la un meci al celor de la AS Tricolorul Săcele, formație care evoluează în comuna în care s-a născut cel mai mare jucător din istoria fotbalului românesc. „Regele” a dat în mod simbolic lovitura de începere și a vorbit printre altele despre situația în care se află echipa patronată de el.

Hagi a oferit, în mod indirect, un vot de încredere pentru Ianis Zicu și a explicat că nu se pune problema ca în acest moment să se producă o schimbare la nivelul băncii tehnice. Joi, Farul s-a calificat în grupele Cupei României, după un succes cu scorul de 1-0 în fața celor de la Corvinul Hunedoara.

„Decizia a fost luată și suntem în spatele lui Ianis (n.r. Zicu) și a echipei, a staff-ului. Avem treabă multă de făcut în academie, în toate, clubul trebuie să se dezvolte. Muncim mult. Nu stau să evaluez eu public (n.r. prestațiile Farului). Au început foarte bine, bine că am câștigat la Hunedoara, pentru că era important.

Începutul a fost foarte bun, partea a doua mai puțin bună, dar din toate înveți și trebuie să mergi înainte, că așa e în fotbal. Trebuie să o iei de la capăt”, a fost declarația lui Gică Hagi, potrivit .

Farul Constanța, o echipă mai agresivă de la venirea lui Ianis Zicu

După ce a reușit performanța remarcabilă de a promova în premieră Metaloglobus București în SuperLiga României, Ianis Zicu a fost instalat pe banca celor de la Farul Constanța, după ce Gică Hagi a luat decizia de a face un pas în spate.

, dovadă fiind cele două cartonașe roșii încasate de echipa sa în acest sezon, fiind la egalitate cu Dinamo la acest capitol. Totodată, jucătorii de la Farul Constanța au încasat până acum opt cartonașe galbene. FC Argeș și campioana FCSB au primit cele mai multe „galbene” în aceste șase runde.