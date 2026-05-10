Gică Hagi i-a felicitat pentru câștigarea campionatului: „Mereu, oriunde, cel mai mare!”

Galatasaray a câștigat titlul cu numărul 26 în Turcia, iar Gică Hagi (61 de ani) nu a ratat momentul de a felicita echipa la care a activat atât ca jucător, cât și ca antrenor. Selecționerul României a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare pentru formația din Istanbul.

Ce mesaj a transmis Gică Hagi pentru Galatasaray, după câștigarea titlului cu numărul 26

Galatasaray a ajuns la titlul cu numărul 26, iar Gică Hagi a contribuit la 4 dintre ele pe vremea când era jucător la Istanbul. În perioada în care „Regele” juca în tricoul „Cimbom”, echipa reușea să câștige nu mai puțin de patru titluri consecutive, din sezonul 96/97 până în 99/00.

În ultimul sezon în care a triumfat în campionat, Hagi a ridicat și Cupa UEFA la finalul sezonului, urmând în debutul sezonului următor să câștige și Supercupa Europei. În două decenii și jumătate de la acel moment, Galatasaray a câștigat titlul de 11 ori, iar acum a triumfat din nou în competiția internă. „Felicitări, Galatasaray pentru un nou titlu de campioană! Un club mare, cu suporteri fantastici și o pasiune uriașă pentru fotbal. Mereu, oriunde, cel mai mare Cimbom, Cimbom, Cimbom”, a scris Gică Hagi pe pagina sa de Facebook.

Gică Hagi, carieră fabuloasă la Galatasaray

Chiar dacă cele mai bune performanțe le-a reușit în tricoul lui Galatasaray, pe care l-a îmbrăcat de 192 de ori, timp în care a marcat 72 de goluri și a pasat decisiv de 63 de ori.

În perioada petrecută la Istanbul, Gică Hagi a obținut patru titluri de campion, două Cupe ale Turciei, două Supercupe ale Turciei, Cupa UEFA, Supercupa Europei și a devenit de trei ori fotbalistul român al anului. După ce și-a pus capăt carierei de fotbalist, „Regele” a și antrenat echipa turcă în două rânduri: 22 martie 2004 – 30 iunie 2005 și 21 octombrie 2010 – 24 martie 2011. În primul său mandat, el a reușit să câștige Cupa Turciei.