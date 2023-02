Gică Hagi i-a găsit înlocuitorul lui Denis Alibec la meciul cu Universitatea Craiova. Pe ce jucători va miza “Regele” Video

Farul Constanța e pe locul doi în SuperLiga la doar două puncte de CFR Cluj, iar „marinarii” . Antrenorul a dezvăluit ce așteptări are de la meciul cu oltenii.

Denis Alibec, marea absență pentru Farul cu Universitatea Craiova: „O să trebuiască să construim ceva foarte bun în atac”

după ce a văzut un nou avertisment în meciul cu FCSB, însă Gheorghe Hagi nu este îngrijorat.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea îi avertizează pe jucătorii săi, mai ales că urmează un meci foarte important: „Dacă lipsește Denis, atunci cred că o să trebuiască să construim ceva foarte bun în atac”.

„Regele” are astfel minim două opțiuni: „A intrat și Mateus cu noi. Trebuie să găsim formula. Îl avem pe Vlad Morar, care are experiență, care este un jucător foarte bun, se pliază pe jocul nostru”.

ADVERTISEMENT

Hagi are mare încredere și în alți doi jucători: „Plus Louis în față, Sali care a făcut un meci extraordinar cu FCSB, Mazilu care este foarte, foarte talentat și Cojocaru – adus de la echipa a doua, care va fi cu noi”.

Farul l-a pierdut și pe Alexi Pitu, plecat la Bordeaux, : „Practic, o să încercăm să ne bazăm pe tinerețe și talent așa cum am făcut la ultimul meci și ne-a ieșit foarte bine”.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi, mesaj pentru jucători înainte de meciul cu U Craiova: „Trebuie să ne impunem jocul în ofensiv”

și speră ca jucătorii săi să aibă aceeași determinare și împotriva Universității Craiova: „La ultimul meci, cu FCSB, am fost mândru de echipă, de jucători. Chiar am arătat că am învățat ceva din vară până în iarnă, spiritul pe care l-am avut, mentalitatea. De aceea cred că am și câștigat meciul. Cred eu că suntem pe drumul bun, creștem zi de zi”.

Antrenorul constănțenilor a vorbit frumos despre echipa lui Mihai Rotaru, dar și despre Eugen Neagoe: „Un adversar foarte bun, talentat, cu un spirit foarte bun. Echipă care are tehnică și forță. Un antrenor disciplinat, experimentat, cu o personalitate specifică zonei. Ne așteaptă un meci foarte greu. Noi trebuie să ne impunem jocul în ofensiv, iar defensiv să dominăm și să creăm presiune adversarului”.

ADVERTISEMENT

Farul are însă și destule probleme de natură medicală: „Problemele de lot, suspendările pe care le știți. Boli nu este 100%. Este bine, dar nu e 100%, așa că nu face parte din lot. Popescu are și el o problemă, care îl ține de două-trei săptămâni. Mai avem vreo două probleme mici, ivite la antrenament, dar sper să le rezolvăm până la meci”, a mai spus Hagi la conferința de presă.