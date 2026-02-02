Sport

Gică Hagi i-a marcat debutul lui Florin Prunea la Dinamo: „Mamă, ce a făcut în meciul ăla, a dat și de la vestiare!”. Cum s-a revanșat doi ani mai târziu

Debutul lui Florin Prunea la Dinamo, în 1986, s-a suprapus cu o demonstrația de fotbal a lui Gică Hagi. „Regele” evolua la Sportul și a făcut spectacol în duelul cu alb-roșii.
Adrian Baciu
02.02.2026 | 23:15
Gica Hagi ia marcat debutul lui Florin Prunea la Dinamo Mama ce a facut in meciul ala a dat si de la vestiare Cum sa revansat doi ani mai tarziu
EXCLUSIV FANATIK
Cum i-a marcat Gică Hagi debutul lui Florin Prunea la Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Au trecut patru decenii de la debutul lui Florin Prunea la Dinamo, într-un meci oficial din Divizia A. În 1986, Gică Hagi făcea spectacol la un meci pe care echipa sa de atunci, Sportul Studențesc, l-a câștigat în fața formației din Ștefan cel Mare, scor 5-0.

Cum i-a marcat Gică Hagi debutul lui Florin Prunea la Dinamo. „Regele” a făcut spectacol într-un succes al Sportului, scor 5-0

Florin Prunea și-a reamintit, în emisiunea „FANATIK Dinamo”, și cum au decurs primele sale minute în tricoul lui Dinamo. A debutat în Divizia A pe 31 mai 1986, intrând la scorul de 0-3 într-un meci Dinamo – Sportul Studențesc.

ADVERTISEMENT

La echipa din „Regie” evolua nimeni altul decât „Regele” Gică Hagi. Avea doar 21 de ani și a impresionat total la acest meci. Florin Prunea dezvăluie ce au putut păți colegii săi la acel meci: „Mamă, săracul Bucu (n.r. Ioan Bucu, portarul lui Dinamo, până la scorul de 0-3). Ce i-a făcut Hagi în meciul ăla. I-a dat și de la vestiare, i-a dat și de la corner. Mamă!”, își amintește Prunea.

Fostul portar pune acel eșec pe seama faptului că Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo de la acea vreme, a aliniat foarte multe rezerve. Alb-roșii au început cu Bucu, Topolinschi, Nicolae, Andone, Stănescu, Rednic, Ivan, Suciu, Varga, Văidean și Mihăescu.

ADVERTISEMENT
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile...
Digi24.ro
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate

La scorul de 0-3, Mircea Lucescu l-a introdus în poarta gazdelor pe Florin Prunea. Minutul 33 al disputei a consemnat debutul în prima divizie a celui care avea să ajungă un uriaș portar al fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de...
Digisport.ro
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro

Ce super-echipă a aliniat Sportul Studențesc în „manita” cu Dinamo din 1986

Gheorghe Nicolaescu a scris cronica celebrul Dinamo – Sportul 0-5 din 1986. Titlul materialului, unul sugestiv: „Hagi și ai săi, ca într-o cursă fără obstacole!”. „Ne-a prins! Dar ce echipă avea Sportul. Ce echipă aveau”, își amintește Prunea.

  • Speriatu, Marian, Popa, Cazan, Munteanu II, Țicleanu, Cristea, Bozeșan, Hagi, Mircea Sandu și Coraș, a fost primul 11 al Sportului cu Dinamo.

Golurile meciului de debut al lui Prunea la Dinamo au fost marcate de Hagi (‘4, ’31), M. Marian (‘9), Bozeşan (’68) și T. Cristea (’79). La oaspeți a mai intrat pe parcurs și Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

ADVERTISEMENT

Cum s-a revanșat Prunea în fața lui Hagi, doi ani mai târziu

Ajuns apoi la U Cluj, Florin Prunea s-a revanșat în fața lui Gică Hagi. „Două penalty-uri i-am apărat lui Gică Hagi, la un U Cluj – Steaua 2-2, cu Adrian Porumboiu la centru. La meciul ăla am condus cu 2-0. Eram 3 sau 4 de la Dinamo. Lăcătuș și Ilie Dumitrescu au egalat. 

  • 0 goluri i-a marcat Gică Hagi lui Florin Prunea de-a lungul timpului

La meciul ăla era să cadă cu avionul Steaua. A fost o vreme incredibilă deasupra Clujului. 10 minute ningea, 10 minute vânt. Incredibil. Am condus 2-0 în minutul 20 în meciul ăla”, mai spune Prunea.

Gică Hagi i-a marcat debutul lui Florin Prunea la Dinamo: „Mamă, ce a făcut în meciul ăla, a dat și de la vestiare!”. Cum s-a revanșat doi ani mai târziu

Bombă în Arabia Saudită: Karim Benzema a fost prezentat oficial la Al Hilal!...
Fanatik
Bombă în Arabia Saudită: Karim Benzema a fost prezentat oficial la Al Hilal! Poate debuta chiar contra lui Marius Șumudică
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Otele a ajuns la o fostă câștigătoare...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Otele a ajuns la o fostă câștigătoare de Champions League!
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de...
Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Problema majoră a juniorilor români, dezvăluită de specialiști: ”Belgienii au luat o decizie...
iamsport.ro
Problema majoră a juniorilor români, dezvăluită de specialiști: ”Belgienii au luat o decizie radicală în 2000, iar acum se văd rezultatele”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!