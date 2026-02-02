Gică Hagi i-a marcat debutul lui Florin Prunea la Dinamo: „Mamă, ce a făcut în meciul ăla, a dat și de la vestiare!”. Cum s-a revanșat doi ani mai târziu

ADVERTISEMENT

Au trecut patru decenii de la debutul lui Florin Prunea la Dinamo, într-un meci oficial din Divizia A. În 1986, Gică Hagi făcea spectacol la un meci pe care echipa sa de atunci, Sportul Studențesc, l-a câștigat în fața formației din Ștefan cel Mare, scor 5-0.

Cum i-a marcat Gică Hagi debutul lui Florin Prunea la Dinamo. „Regele” a făcut spectacol într-un succes al Sportului, scor 5-0

Florin Prunea și-a reamintit, în emisiunea „FANATIK Dinamo”, și cum au decurs primele sale minute în tricoul lui Dinamo. A debutat în Divizia A pe 31 mai 1986, intrând la scorul de 0-3 într-un meci Dinamo – Sportul Studențesc.

La echipa din „Regie” evolua nimeni altul decât „Regele” Gică Hagi. Avea doar 21 de ani și a impresionat total la acest meci. Florin Prunea dezvăluie ce au putut păți colegii săi la acel meci: „Mamă, săracul Bucu (n.r. Ioan Bucu, portarul lui Dinamo, până la scorul de 0-3). Ce i-a făcut Hagi în meciul ăla. I-a dat și de la vestiare, i-a dat și de la corner. Mamă!”, își amintește Prunea.

, antrenorul lui Dinamo de la acea vreme, a aliniat foarte multe rezerve. Alb-roșii au început cu Bucu, Topolinschi, Nicolae, Andone, Stănescu, Rednic, Ivan, Suciu, Varga, Văidean și Mihăescu.

La scorul de 0-3, Mircea Lucescu l-a introdus în poarta gazdelor pe Florin Prunea. Minutul 33 al disputei a consemnat debutul în prima divizie a celui care avea să ajungă un uriaș portar al fotbalului românesc.

Ce super-echipă a aliniat Sportul Studențesc în „manita” cu Dinamo din 1986

Gheorghe Nicolaescu a scris cronica celebrul Dinamo – Sportul 0-5 din 1986. Titlul materialului, unul sugestiv: „Hagi și ai săi, ca într-o cursă fără obstacole!”. „Ne-a prins! Dar ce echipă avea Sportul. Ce echipă aveau”, își amintește Prunea.

Speriatu, Marian, Popa, Cazan, Munteanu II, Țicleanu, Cristea, Bozeșan, Hagi, Mircea Sandu și Coraș , a fost primul 11 al Sportului cu Dinamo.

au fost marcate de Hagi (‘4, ’31), M. Marian (‘9), Bozeşan (’68) și T. Cristea (’79). La oaspeți a mai intrat pe parcurs și Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

Cum s-a revanșat Prunea în fața lui Hagi, doi ani mai târziu

Ajuns apoi la U Cluj, Florin Prunea s-a revanșat în fața lui Gică Hagi. „Două penalty-uri i-am apărat lui Gică Hagi, la un U Cluj – Steaua 2-2, cu Adrian Porumboiu la centru. La meciul ăla am condus cu 2-0. Eram 3 sau 4 de la Dinamo. Lăcătuș și Ilie Dumitrescu au egalat.

0 goluri i-a marcat Gică Hagi lui Florin Prunea de-a lungul timpului

La meciul ăla era să cadă cu avionul Steaua. A fost o vreme incredibilă deasupra Clujului. 10 minute ningea, 10 minute vânt. Incredibil. Am condus 2-0 în minutul 20 în meciul ăla”, mai spune Prunea.