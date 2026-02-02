Gică Hagi i-a marcat debutul lui Florin Prunea la Dinamo: „Mamă, ce a făcut în meciul ăla, a dat și de la vestiare!”. Cum s-a revanșat doi ani mai târziu

Au trecut patru decenii de la debutul lui Florin Prunea la Dinamo, într-un meci oficial din Divizia A. În 1986, Gică Hagi făcea spectacol la un meci pe care echipa sa de atunci, Sportul Studențesc, l-a câștigat în fața formației din Ștefan cel Mare, scor 5-0.
Florin Prunea și-a reamintit, în emisiunea „FANATIK Dinamo”, și cum au decurs primele sale minute în tricoul lui Dinamo. A debutat în Divizia A pe 31 mai 1986, intrând la scorul de 0-3 într-un meci Dinamo – Sportul Studențesc.
La echipa din „Regie” evolua nimeni altul decât „Regele” Gică Hagi. Avea doar 21 de ani și a impresionat total la acest meci. Florin Prunea dezvăluie ce au putut păți colegii săi la acel meci: „Mamă, săracul Bucu (n.r. Ioan Bucu, portarul lui Dinamo, până la scorul de 0-3). Ce i-a făcut Hagi în meciul ăla. I-a dat și de la vestiare, i-a dat și de la corner. Mamă!”, își amintește Prunea.
Fostul portar pune acel eșec pe seama faptului că Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo de la acea vreme, a aliniat foarte multe rezerve. Alb-roșii au început cu Bucu, Topolinschi, Nicolae, Andone, Stănescu, Rednic, Ivan, Suciu, Varga, Văidean și Mihăescu.
La scorul de 0-3, Mircea Lucescu l-a introdus în poarta gazdelor pe Florin Prunea. Minutul 33 al disputei a consemnat debutul în prima divizie a celui care avea să ajungă un uriaș portar al fotbalului românesc.
Gheorghe Nicolaescu a scris cronica celebrul Dinamo – Sportul 0-5 din 1986. Titlul materialului, unul sugestiv: „Hagi și ai săi, ca într-o cursă fără obstacole!”. „Ne-a prins! Dar ce echipă avea Sportul. Ce echipă aveau”, își amintește Prunea.
Golurile meciului de debut al lui Prunea la Dinamo au fost marcate de Hagi (‘4, ’31), M. Marian (‘9), Bozeşan (’68) și T. Cristea (’79). La oaspeți a mai intrat pe parcurs și Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).
Ajuns apoi la U Cluj, Florin Prunea s-a revanșat în fața lui Gică Hagi. „Două penalty-uri i-am apărat lui Gică Hagi, la un U Cluj – Steaua 2-2, cu Adrian Porumboiu la centru. La meciul ăla am condus cu 2-0. Eram 3 sau 4 de la Dinamo. Lăcătuș și Ilie Dumitrescu au egalat.
La meciul ăla era să cadă cu avionul Steaua. A fost o vreme incredibilă deasupra Clujului. 10 minute ningea, 10 minute vânt. Incredibil. Am condus 2-0 în minutul 20 în meciul ăla”, mai spune Prunea.