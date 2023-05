Gică Hagi i s-a destăinuit lui Ilie Dumitrescu: „Patru jucători vor fi vânduți de Farul!”

Farul a învins-o după o revenire spectaculoasă pe FCSB, scor 3-2 la Ovidiu și a cucerit titlu cu o etapă rămasă până la finalul sezonului. După performanța din acest sezon, și ar putea să o părăsească pe campioana României în această vară.

Gică Hagi i s-a destăinuit lui Ilie Dumitrescu: „Patru jucători care vor părăsi clubul”

Tinerii jucători ai Farului au intrat în lumina reflectoarelor odată cu performanța de a cuceri titlul în SuperLiga. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

Totuși, Ilie Dumitrescu a insinuat că lista este mult mai lungă. „Mister” a dezvăluit numele celor patru jucători care ar urma să o părăsească pe Farul în urma unei discuții purtate cu Gică Hagi. Adrian Mazilu, Enes Sali, Andrei Borza și Tudor Băluță sunt jucătorii ofertați ai „Regelui” care ar urma să părăsească gruparea de la malul mării în vară.

„Din ultima mea discuție cu el (n.r. cu Gică Hagi), am înțeles că sunt patru jucători care vor părăsi clubul. Sunt oferte pentru Mazilu, Borza, Enes Sali și Băluță. Deci Băluță n-a stat decât un an”, a declarat Ilie Dumitrescu, la TV .

FANATIK SUPERLIGA

Mihai Stoichiță și Dumitru Dragomir îl cer pe Andrei Borza titular la echipa națională

Unul dintre cei mai în formă jucători de la Farul este Andrei Borza. Fundașul stânga în vârstă de doar 17 ani este cerut titular la echipa națională atât de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, cât și de Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF.

Totodată, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, s-a mirat când a sesizat că Andrei Borza nu a fost convocat de Edi Iordănescu la acțiunea din martie a României. „Citeam că se caută fundaș stânga. Băi, suntem nebuni cu toții? Cel mai bun fundaș stânga din această țară este Borza. Are 17 ani, să-l bage titular la echipa națională și garantez că va fi cel mai bun de pe teren. Auzi, căutăm soluții de fundaș stânga! Există fundaș mai bun în țară la ora asta?

Edi e băiat isteț, nu cred că nu a văzut. Are atâta maturitate acest Borza, are știința jocului și niște calități ieșite din comun. Are o capacitate de efort și lovește mingea așa de bine cum n-am mai avut de la Klein un asemenea exemplu”, a declarat Dumitru Dragomir, la FANATIK SUPERLIGA.

„În afara meciului cu FCSB, când Borza a jucat mai slăbuț… Dar, paradoxal, a jucat excepțional acum, contra aceleași echipe. A avut o constanță care, pentru vârsta lui, te pune pe gânduri.

O maturitate în joc, în intervenții, atât în atac cât și în apărare, extraordinare. Oricând poate face parte, după părerea mea, din orice lot al echipei naționale. De ce nu și din lotul mare?”, a spus și Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.