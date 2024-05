Gică Hagi îl dă afară pe fotbalistul de la Farul pe care l-a numit „poate cel mai bun din România”: „Anul ăsta mai mult a stat”

Gică la conferința de presă de la , în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Managerul tehnic al „marinarilor” a anunțat despărțirea de Dragoș Nedelcu, mijlocaș pe care în februarie 2022, Gică Hagi îl numea „poate cel mai bun din România”.

Farul a condus-o cu 3-0 pe Universitatea Craiova în duelul de luni seară de la Ovidiu. Finalul meciului le-a aparținut în totalitate oltenilor, iar Mitriță a stabilit scorul final cu un „hat-trick”. În urma acestui rezultat, campioana din sezonul trecut a rămas fără șanse la clasarea pe unul dintre locurile 2-3, care duc în preliminariile UEFA Conference League.

Gică Hagi a izbucnit la conferința de presă de la finalul meciului. „Regele” l-a atacat dur și a anunțat că-l va da afară pe Dragoș Nedelcu. Mijlocașul în vârstă de 27 de ani a revenit în vara anului 2022 la Farul după ce a evoluat la FCSB și Dusseldorf.

”Noi am în pierdut în iarnă un jucător, în ultima zi în care se putea, un jucător care putea juca patru posturi (n.r. Andrei Artean). Era polivalent, era puternic. Am pierdut și alți doi jucători, pe care nu prea am putut să-i folosim, sau dacă l-am folosit, cum e Nedelcu, din păcate… greu. Doar cu prezența. N-ai cum.

„Îmi pare rău pentru Nedelcu, îmi pare rău că o zic public”

Anul trecut a jucat, potențialul lui Nedelcu îl știți. Singurul de anul ăsta e Dina, cât să fugă și el? A venit și Queiros, care, cât de cât, și el… Restul, cum facem? Îmi pare rău, pentru Nedelcu îmi pare rău că zic public.

Îmi pare rău, dar nu se poate așa. Ne așteptam de la el să fie numărul 1. Anul trecut, a venit după doi ani în care n-a jucat și a jucat. Anul ăsta mai mult a stat decât a jucat.

Îmi pare rău, pentru că e jucătorul cel mai bine plătit din echipă. E plătit bine, e la nivel de primele două echipe, nu la nivel de Farul, la nivelul lui… Sunt bani mulți. Am plătit doi ani, dar am avut jucătorul un an.

Cu asta cred că închei conferința că n-are… Îmi pare rău. Jucătorul trebuie să fie puternic, mai ales el. Trebuie să reflecteze la ce se întâmplă cu el. Trebuie să se gândească serios, dar cu noi la anul nu mai poate, chiar dacă mai are un an contract. Cred că ne vom despărți”, a fost discursul dur al Gică Hagi, la conferinţa de presă.

Dragoș Nedelcu, un singur gol în acest sezon

Dragoș Nedelcu este un jucător format de Gică Hagi la academie. După ce a câștigat titlul cu Viitorul în 2017, mijlocașul cu 6 apariții în naționala României a fost transferat de FCSB pentru 2,13 milioane de euro.

După 4 sezoane la FCSB, Dragoș Nedelcu a mers în Germania, la Fortuna Dusseldorf sub formă de împrumut. În iunie 2022, Dragoș Nedelcui a revenit la Farul, cu care a semnat liber de contract. În actuala stagiune, cifrele lui Dragoș Nedelcu arată îngrozitor.

Ajuns la 27 de ani, Dragoș Nedelcu a adunat 33 de meciuri în actuala stagiune, reușind să marcheze un singur gol și fără să ofere vreo pasă decisivă. Mijlocașul are o cotă de piață de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.com.

„Nede a stat bine, e închizător bun, are pasă bună, are construcţie bună, stă bine în teren. E mijlocaş, niciodată fundaş! Eu nu-l bag fundaş nici dacă mă baţi. Manea e fundaş central, din punctul meu de vedere. Aşa au crescut, eu îi cunosc bine. Nedelcu e mijlocaş central toată ziua şi poate cel mai bun din România, se bate cu Tudor Băluţă”, spunea Gică Hagi în februarie 2022.